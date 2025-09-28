केदारनाथ यात्रा का दूसरा चरण, श्रद्धालुओं की घटती संख्या से संकट में कारोबारी, सरकार से की मांग
यात्रियों के न पहुंचने से केदारनाथ धाम के व्यवसायी काफी परेशान हैं. पिछले वर्ष के मुकाबले मात्र दस प्रतिशत यात्री केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 28, 2025 at 2:26 PM IST
रुद्रप्रयाग: चारधाम यात्रा का दूसरा चरण 15 सितंबर से शुरू हो गया है. 27 सितंबर सुबह 10 बजे तक 45 लाख से ज्यादा हेमकुंड साहिब समेत चारधाम यात्रा कर चुके हैं. वहीं 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं. लेकिन बारिश के कारण केदारनाथ धाम के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या घट गई है. केदारनाथ धाम यात्रा में भक्तों की संख्या में भारी कमी आने से स्थानीय लोग काफी परेशान हैं.
स्थानीय व्यवसायियों का कहना है कि सरकार की कमियों के कारण यात्रा नहीं चल पा रही है. यात्रा से जुड़े लोगों का कहना है कि प्रदेश सरकार की ओर से भी यात्रा पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है. पहली बार देखा जा रहा है कि मॉनसून सीजन पूरी तरह से समाप्त होने के बाद बेहद कम संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं.
गौरीकुंड-केदारनाथ मजदूर संघ यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि इस वर्ष केदारघाटी आपदा से बची रही. केदारनाथ धाम सहित पैदल यात्रा मार्ग और केदारघाटी में आपदा का प्रकोप देखने को नहीं मिला. इस वर्ष का यात्रा सीजन पहले से ही निराशाजनक रहा. यात्रा के शुरूआती चरण में यात्रा में संचालित होने वाले घोड़े-खच्चर बीमार हो गए. बीमारी के कारण कई घोड़े-खच्चरों की मौत भी हो गई. जिस कारण कई दिनों तक यात्रा में घोड़े-खच्चरों की आवाजाही पर रोक लगी.
किसी तरह घोड़े-खच्चर ठीक हुए, उसके बाद हेली हादसों ने यात्रियों की चिंताएं बढ़ा दी. बाद में मॉनसून सीजन शुरू होने पर यात्रा चौपट हो गई. बाकी असर उत्तराखंड में आई आपदाओं ने पूरी कर दीय आपदाओं के बाद तो यात्रियों की संख्या अत्यधिक गिर गई हैय मात्र दस प्रतिशत यात्री ही केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं. यात्रियों के ना पहुंचने से सबसे अधिक नुकसान होटल, लॉज, ढाबा, डंडी-कंडी, घोड़ा खच्चर संचालक सहित अन्य लोगों को हो रहा है.
यूनियन के संरक्षक अवतार सिंह नेगी ने कहा कि केदारनाथ यात्रा के लिए यह यात्रा सीजन काफी निराशाजनक रहा है. शुरूआती सीजन में यात्रियों के कम पहुंचने से उम्मीद थी कि यात्रा के द्वितीय चरण में यात्री पहुंचेंगे, लेकिन मात्र 10 प्रतिशत यात्री ही धाम पहुंच रहे हैं. सरकार ने भी द्वितीय चरण की यात्रा को लेकर कोई पैरवी नहीं की. मुख्यमंत्री या अन्य किसी मंत्री को धाम पहुंचकर यात्रा को लेकर संदेश देना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया. यात्रियों के न पहुंचने से स्थानीय व्यवसायी काफी चिंतित हैं. लोगों ने बैंक आदि से ऋण लेकर अपना व्यवसाय शुरू किया था, लेकिन इस बार व्यवसाय चौपट हो गया है.
उन्होंने कहा कि अभी भी यात्रा में कुछ दिन शेष हैं. ऐसे में सरकार को पैरवी करते हुए यात्रियों को धाम आने का बुलावा देना चाहिए. केदारनाथ धाम की यात्रा में अब तक 15 लाख 80 हजार से अधिक श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर चुके हैं.
