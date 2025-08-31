ETV Bharat / state

जयपुर में राधाष्टमी की धूम, मंदिरों में भव्य सजावट, पंचामृत अभिषेक और छप्पन भोग - RADHASTAMI

राधाष्टमी पर छोटी काशी जयपुर में मंदिरों में सजावट, पंचामृत अभिषेक, छप्पन भोग और भजन-कीर्तन से भक्त 'राधे-राधे' का जयघोष कर भक्ति में सराबोर हुए.

जयपुर में राधाष्टमी की धूम
जयपुर में राधाष्टमी की धूम (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 31, 2025 at 8:40 PM IST

जयपुर: राधा अष्टमी पर छोटी काशी पूरी तरह राधामय हो उठी. मंदिरों की झांकियों, पालनों और चरण दर्शन के बीच भक्तों की जुबां पर केवल 'राधे-राधे' का नाम रहा. यहां सभी कृष्ण और राधा मंदिरों में भक्ति-संगीत और बधाई गीत गूंज रहे थे. शहर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में श्रद्धालु राधारानी के जयघोष के साथ भानु उत्सव और बधाई उछाल में झूमते नज़र आए.

गुलाबी नगर रविवार को राधा रानी के जयघोष से गूंज उठा. भाद्रपद शुक्ल अष्टमी पर वृषभान दुलारी राधा रानी का जन्मोत्सव कृष्ण मंदिरों में धूमधाम से मनाया गया. सुबह से ही आराध्य गोविंद देवजी मंदिर, लाडली जी मंदिर, आनंद कृष्ण बिहारी मंदिर, बृजनिधि मंदिर समेत शहरभर के वैष्णव मंदिर आकर्षक सजावट से जगमगा उठे. अरुण बेला में पंचामृत अभिषेक के साथ राधारानी को नवीन पीतवर्णी पोशाक और विशेष आभूषण धारण कराए गए. इसके बाद पंजीरी, लड्डू और मावे की बर्फी का भोग अर्पित किया गया.

मंदिर में उमड़ी भीड़
मंदिर में उमड़ी भीड़ (ETV Bharat Jaipur)

पंचामृत से अभिषेक, छप्पन भोग की झांकी: मंदिर सेवाधिकारी मानस गोस्वामी ने बताया कि राधारानी का अभिषेक 60 लीटर दूध, 40 किलो दही, 2 किलो घी, 5 किलो बूरा और 20 किलो शहद से बने पंचामृत से किया गया. इसके बाद धूप झांकी में अधिवास पूजन और छप्पन भोग की झांकी सजाई गई. शृंगार आरती के पश्चात भक्तों ने कपड़े, फल, टॉफी और प्रसादी सामग्री उछाली.

साल में एक बार चरण दर्शन का सौभाग्य: राधाष्टमी पर्व पर भक्तों को राधारानी के चरण दर्शन का दुर्लभ सौभाग्य मिला, जो वर्ष में केवल एक बार होता है. आनंद कृष्ण बिहारी और बृजनिधि मंदिरों में भक्तों ने बाल स्वरूप में राधारानी के चरणों के दर्शन कर पुण्य लाभ लिया. मान्यता है कि द्वापर युग में जब वृषभान जी यज्ञ के लिए भूमि साफ कर रहे थे, तभी उन्हें राधा रानी नवजात बालिका के रूप में प्राप्त हुई थीं. इसीलिए जन्मोत्सव के दिन चरण दर्शन की परंपरा निभाई जाती है.

राधाष्टमी
पंचामृत अभिषेक (ETV Bharat Jaipur)

भानु उत्सव और बधाई उछाल: गोविंद देव जी मंदिर में शाम को फूल बंगला झांकी और भजन-कीर्तन के बीच राधारानी का भानु उत्सव धूमधाम से मनाया गया. इस अवसर पर मंदिर प्रांगण 'राधे-राधे' के जयघोष से गूंज उठा. भक्तों ने बधाई गीत गाए और बधाई सामग्री उछालकर हर्षोल्लास व्यक्त किया. श्रद्धालु पालना दर्शन और भक्ति संध्या में शामिल होकर भक्ति रस में सराबोर हो गए.

गुप्त वृंदावन धाम में महाअभिषेक: उधर, राधाष्टमी के पावन पर्व पर गुप्त वृंदावन धाम में राधारमण का दूध, दही, घी, शहद और पुष्पों से महाअभिषेक किया गया. उन्हें 56 भोग लगाया गया और महारती की गई. इस अवसर पर भक्तों ने संकीर्तन और जयघोष के साथ वातावरण को गुंजायमान कर दिया. राधा रानी के स्वागत के लिए पूरे गुप्त वृन्दावन धाम को पुष्पों और दीपों से सजाया गया. गुप्त वृन्दावन धाम के अध्यक्ष अमितासना दास ने राधाष्टमी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यह पर्व जन्माष्टमी के पंद्रह दिन बाद, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है. राधा रानी गोपियों में प्रमुख हैं और भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त हैं.

