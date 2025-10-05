ETV Bharat / state

रुद्रपुर में चारदीवारी के अंदर मैदान में मिला सड़ा गला शव, जांच में जुटी पुलिस

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय रुद्रपुर के ब्लॉक रोड स्थित चारदीवारी के अंदर एक खाली मैदान से एक सड़ा गला शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. शव काफी पुराना होने के चलते डीकमपोस्ट हो गया है. इस कारण मृतक की पहचान नहीं हो पाई. पुलिस टीम लापता लोगों के रिकॉर्ड सहित फॉरेंसिक टीम से साक्ष्य संकलन कराने में जुटी हुई है. हालांकि पुलिस संभावना जताते हुए प्रथम दृष्टया अत्यधिक नशे में होने और घटना स्थल पर गिर कर मौत होना मान रही है. लेकिन मौत के पीछे वजह के लिए पीएम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है.

रुद्रपुर में मिला सड़ा गला शव: रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के ब्लॉक रोड चारदीवारी के अंदर एक खाली मैदान में सड़ा गला अज्ञात शव मिलने से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया. आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है.

शव का कंकाल दिखने लगा: सूचना पर पुलिस क्षेत्राधिकारी भी मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण कर कोतवाली पुलिस को आवश्यक निर्देश दिए. पुलिस के मुताबिक दपहर में कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि ब्लॉक रोड स्थित चारदीवारी के बीच खाली मैदान में एक सड़ा गला शव पड़ा हुआ है. सूचना पर टीम मौके पर पहुंची. शव पूरी तरह डीकम्पोस्ड हो चुका था. मांस पूरी तरह से डीकम्पोस्ड होने के बाद कंकाल दिखने लगा था.