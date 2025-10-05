ETV Bharat / state

रुद्रपुर में चारदीवारी के अंदर मैदान में मिला सड़ा गला शव, जांच में जुटी पुलिस

पुलिस प्रथम दृष्टया अज्ञात व्यक्ति की अत्यधिक नशा कर गिरने से मौत होना मान रही है.

BODY FOUND IN RUDRAPUR
रुद्रपुर अपराध समाचार (Photo- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 5, 2025 at 12:03 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय रुद्रपुर के ब्लॉक रोड स्थित चारदीवारी के अंदर एक खाली मैदान से एक सड़ा गला शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. शव काफी पुराना होने के चलते डीकमपोस्ट हो गया है. इस कारण मृतक की पहचान नहीं हो पाई. पुलिस टीम लापता लोगों के रिकॉर्ड सहित फॉरेंसिक टीम से साक्ष्य संकलन कराने में जुटी हुई है. हालांकि पुलिस संभावना जताते हुए प्रथम दृष्टया अत्यधिक नशे में होने और घटना स्थल पर गिर कर मौत होना मान रही है. लेकिन मौत के पीछे वजह के लिए पीएम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है.

रुद्रपुर में मिला सड़ा गला शव: रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के ब्लॉक रोड चारदीवारी के अंदर एक खाली मैदान में सड़ा गला अज्ञात शव मिलने से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया. आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है.

शव का कंकाल दिखने लगा: सूचना पर पुलिस क्षेत्राधिकारी भी मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण कर कोतवाली पुलिस को आवश्यक निर्देश दिए. पुलिस के मुताबिक दपहर में कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि ब्लॉक रोड स्थित चारदीवारी के बीच खाली मैदान में एक सड़ा गला शव पड़ा हुआ है. सूचना पर टीम मौके पर पहुंची. शव पूरी तरह डीकम्पोस्ड हो चुका था. मांस पूरी तरह से डीकम्पोस्ड होने के बाद कंकाल दिखने लगा था.

पुलिस ने मानी मौत की ये वजह: टीम ने शव के पास से सफेद रंग के जूते बरामद किए हैं. शव डीकम्पोस्ड होने के चलते मृतक की पहचान नहीं हो पाई है. पुलिस शव की पहचान करने के प्रयास में जुट गई है. इसके अलावा फॉरेंसिक टीम को साक्ष्य संकलन के निर्देश दिए गए हैं. पुलिस प्रथम दृष्टया अज्ञात व्यक्ति की अत्यधिक नशा कर गिरने से मौत होना मान रही है. मौत के सही कारणों का पता पीएम रिपोर्ट से पता चलने की बात बोल रही है.

रुद्रपुर पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रशांत कुमार ने बताया कि-

सूचना मिलने के बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची थी. शव एक सप्ताह से अधिक पुराना लग रहा है. शव पूरी तरह डीकम्पोस्ड होने लगा गया है. शव को मोर्चरी भिजवा दिया है. फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य संकलन किये हैं. मौत के कारणों का पीएम रिपोर्ट आने के बाद पता लग पाएगा.
-प्रशांत कुमार, पुलिस क्षेत्राधिकारी-

ये भी पढ़ें: नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के मुख्य आरोपी इमरान समेत 5 गिरफ्तार, दो महिलाएं भी थी शामिल

For All Latest Updates

TAGGED:

RUDRAPUR CRIME NEWSUDHAM SINGH MAN DEADRUDRAPUR DEATH OR MURDERरुद्रपुर अज्ञात शवBODY FOUND IN RUDRAPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों पर पैनी नजर, बिना पैकिंग नहीं बिकेगा कुट्टू का आटा

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.