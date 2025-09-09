ETV Bharat / state

यूपी में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में आई गिरावट, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य बोले- टीकाकरण ने निभाई अहम भूमिका

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में पिछले आठ साल में कमी दर्ज की गई है. इसमें नवजात और छोटे बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाने में नियमित टीकाकरण की अहम भूमिका है. स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी बच्चों तक टीकाकरण सेवाएं पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, खासतौर पर जीरो डोज वाले बच्चों की पहचान कर उन्हें टीकाकरण से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है.

भारत के महापंजीयक कार्यालय द्वारा जारी वार्षिक सर्वेक्षण नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) के अनुसार, 2023 में भारत की जन्म दर 18.4 और मृत्यु दर 6.4 थी, जबकि शिशु मृत्यु दर प्रति हजार जीवित जन्मों पर 25 मौतें थीं. वहीं 2023 में उत्तर प्रदेश की जन्म दर 23.6 थी, जिसमें ग्रामीण (24.7) और शहरी (20.5) दोनों दरें राष्ट्रीय औसत से कम थीं.

यूपी में मृत्यु दर में गिरावट : रिपोर्ट के मुताबिक, 2023 में भारतीय राष्ट्रीय मृत्यु दर 6.4 थी. छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक दर (8.3) और चंडीगढ़ में सबसे कम (4.0) थी. भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मृत्यु दर 2022 में 7.2 से घटकर 2023 में 6.8 हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में 6.0 से घटकर 5.7 हो गई. उत्तर प्रदेश में समग्र मृत्यु दर 2022 में 6.6 से घटकर 2023 में 6.1 हो गई. ग्रामीण क्षेत्रों में 6.8 से घटकर 6.7 हो गई और शहरी क्षेत्रों में 6.2 से घटकर 5.9 हो गई.

जबकि 2023 में शहरी शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) 18 और ग्रामीण आईएमआर 28 थी, यह ग्रामीण-शहरी असमानता पूरे भारत में मौजूद है. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ उत्तर प्रदेश ने 2023 में 37 की उच्च शिशु मृत्यु दर दर्ज की, जबकि राष्ट्रीय औसत 25 है और मणिपुर में यह दर काफी कम 3 है. दशकीय गिरावट 2023 की उच्च दर के बावजूद पिछले दशक में उत्तर प्रदेश में शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है.

टीकाकरण पर दिया गया ध्यान : प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पार्थ सारथी सेन शर्मा ने कहा कि जीरो डोज वाले बच्चों की संख्या में आई लगातार कमी राज्य के स्वास्थ्य तंत्र, सहयोगी संगठनों और समुदाय के प्रयासों को दर्शाता है. हमारा लक्ष्य है कि कोई भी बच्चा टीकाकरण से वंचित न रहे. हम टीकाकरण सेवाओं को दूर-दराज के गांवों से लेकर शहरी बस्तियों तक पहुंचा रहे हैं.

यूपी के 60 जिलों में चल रहा अभियान : राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉ. अजय गुप्ता ने बताया कि देश के 11 राज्यों के 143 जिलों में वर्ष 2022 से ‘जीरो डोज अभियान’ सक्रिय रूप से चल रहा है. उत्तर प्रदेश इस दिशा में अग्रणी राज्य है, जहां 60 जिलों में यह अभियान ज़ोर-शोर से चलाया जा रहा है. इन विशिष्ट जिलों का चयन राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (एनएफएचएस-5) से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर सावधानीपूर्वक किया गया है, जिससे शून्य-खुराक वाले बच्चों की सबसे अधिक संख्या वाले क्षेत्रों के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिली है.