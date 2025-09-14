ETV Bharat / state

JDU और BJP कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने वालों की खैर नहीं! धारा 163 लागू

"बढ़ते विरोध प्रदर्शन और हंगामा को देखते हुए आज हमने निरीक्षण किया है. अधिक संख्या में पुलिस वालों की तैनाती की जा रही है. धरना प्रदर्शन करने वालों पर सख्ती करने के लिए धारा 163 लगाने का फैसला किया गया है."- डॉ. त्यागराजन, जिलाधिकारी, पटना

163 लगाने का फैसला: पटना डीएम ने कहा कि वीर चंद पटेल पथ पर पहले से धारा 144 लागू थी, अब 163 धारा लगाई जा रही है. उन्होंने कहा कि जो प्रदर्शन करेंगे, उन पर कड़ी कार्रवाई होगी और कई लोगों पर मामले दर्ज किए गए हैं. पहले से ही वीर चंद पटेल पथ पर निषेधाज्ञा लागू है.

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विभिन्न संगठनों की गतिविधियां बढ़ गई है. राजस्व विभाग के सर्वेक्षण कर्मचारी, उर्दू टीईटी अभ्यर्थी, TRE-4 अभ्यर्थी और कई अन्य संगठनों की ओर से अपनी मांगों को लेकर लगातार हंगामे के बाद आज डीएम और एसपी ने जेडीयू और बीजेपी कार्यालय का निरीक्षण किया. पूरे इलाके का मुआयना करने के बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के साथ कई बिंदुओं पर चर्चा हुई.

पार्टी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन: पिछले दो सप्ताह से अचानक राजस्व सर्वेक्षण कर्मियों का हंगामा बढ़ा है. संविदा पर काम कर रहे सर्वेक्षण कर्मियों को विभाग ने काम पर नहीं लौटने के कारण बर्खास्त कर दिया है. हालांकि उसमें से कई लोग अब लौटने भी लगे हैं लेकिन सर्वेक्षण कर्मियों का लगातार आंदोलन चल रहा है. पार्टी कार्यालय का लगातार घेराव कर रहे हैं और इसके कारण न केवल यातायात व्यवस्था, बल्कि कानून-व्यवस्था को लेकर भी मुश्किलें पैदा हो रही है. मंत्रियों से लेकर पार्टी के वरीय नेताओं को पार्टी कार्यालय आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है.

जायजा लेते डीएम और एसपी (ETV Bharat)

बीजेपी दफ्तर के बाहर बढ़ी सुरक्षा: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जब आए थे, उस समय भी राजस्व कर्मियों का प्रदर्शन हुआ. आने वाले समय में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 18 सितंबर को पटना आ रहे हैं. लगातार केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेताओं का दौरा हो रहा है. वहीं, दूसरी तरफ कार्यालय में भी मंत्रियों को कई बार TRE-4 अभ्यार्थियों और राजस्व कर्मियों की ओर से घेराव किया गया है.

कई बार हो चुका लाठीचार्ज: पटना में पहले से गर्दनीबाग में धरना स्थल बना हुआ है लेकिन चुनाव से पहले सभी संगठन अपनी मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं. इसीलिए पार्टी कार्यालयों को घेरना शुरू कर दिया है. पहले भी कई बार लाठीचार्ज हो चुका है, जिसमें कई आंदोलनकारी को चोट भी लगी है लेकिन आज डीएम और एसपी के निरीक्षण के बाद और धारा 163 लगाने के बाद और कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें: