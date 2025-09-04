ETV Bharat / state

जर्जर स्कूल भवनों पर चलेगा बुलडोजर, बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर शिक्षा विभाग ने लिया फैसला - SCHOOL BUILDINGS CONDITION

शिक्षा विभाग ने उन स्कूल भवनों को तत्काल गिराने का आदेश जारी किया है, जिनकी हालत दयनीय हो चुकी है.

जर्जर स्कूल भवन गिराए जाएंगे
जर्जर स्कूल भवन गिराए जाएंगे (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 4, 2025 at 7:08 AM IST

4 Min Read

जयपुर : हाल ही में सामने आई तस्वीरों और निरीक्षण रिपोर्टों ने राजस्थान के कई स्कूल भवनों की जर्जर हालत को उजागर कर दिया था. बारिश के दौरान छत टपकने, दीवारों से प्लास्टर झड़ने, दरारें पड़ने और पानी भरने जैसी खतरनाक स्थितियों ने छात्रों की सुरक्षा को गंभीर सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया. इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाते हुए जयपुर जिले के 30 स्कूल भवनों पर बुलडोजर चलाने का फैसला लिया है. इनमें से 10 मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में हैं.

जयपुर शहर और ग्रामीण क्षेत्र में स्थित जर्जर, क्षतिग्रस्त और पानी रिसाव वाले भवनों को तत्काल गिराया जाएगा. जिला शिक्षा अधिकारी सुनील सिंघल ने इस सम्बंध में आदेश जारी किए. आदेश में कहा गया है कि संबंधित भवनों में कक्ष जीर्ण-शीर्ण और क्षतिग्रस्त अवस्था में है. छत से प्लास्टर गिर रहा है, कहीं दीवारों में दरारें आ रही है, कहीं पट्टियां टूटी हुई हैं, पानी टपकता है. ऐसे भवन को मरम्मत से दुरुस्त नहीं किया जा सकता. वर्तमान में संबंधित भवन को इस्तेमाल भी नहीं किया जा रहा. ऐसे में जनहानि की आशंका को देखते हुए, संबंधित भवन को तकनीकी रूप से असुरक्षित पाया गया है और विद्यालय छात्र हित में इसे जमींदोज करने का फैसला लिया गया है.

इसे भी पढ़ें: राजस्थान में शिक्षा पर रिपोर्ट : सुविधाएं तो बढ़ीं फिर भी स्कूलों में क्यों नहीं पहुंच रहे बच्चे ?

बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि : वहीं शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल ने सभी शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानसून के मौसम को देखते हुए किसी भी परिस्थिति में बच्चों की सुरक्षा से समझौता न किया जाए. उन्होंने स्पष्ट किया कि आवश्यकता पड़ने पर भारी बारिश के दिनों में विद्यालयों में अवकाश घोषित करने से भी परहेज न किया जाए.

हालात बने चिंता का कारण : बीते दिनों जर्जर स्कूल भवनों की कई तस्वीरें सामने आईं. जिनमें स्कूल भवनों की दीवारों से प्लास्टर गिरता दिख रहा था, छतों से पानी रिसता नज़र आ रहा था और ऐसी परिस्थितियों में बच्चे पढ़ाई कर रहे थे. इस स्थिति ने अभिभावकों और समाज में चिंता बढ़ा दी थी. विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी कि ऐसे भवनों में पढ़ाई जारी रखना किसी बड़े हादसे को न्योता देने जैसा है.

छात्रों की पढ़ाई नहीं होगी बाधित : शिक्षा विभाग का कहना है कि फिलहाल जर्जर भवनों को हटाने और वैकल्पिक व्यवस्थाएं करने पर फोकस है. इसके बाद नए भवनों के निर्माण और मरम्मत कार्य को प्राथमिकता दी जाएगी. विभाग का दावा है कि विद्यार्थियों की पढ़ाई निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे. ये कदम न केवल बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में भरोसा कायम रखने के लिए भी अहम साबित होगा.

इसे भी पढ़ें: बूंदी में बुलडोजर एक्शन: जर्जर स्कूल भवन जमींदोज, 303 ध्वस्तीकरण आदेश पर अब तक 155 पर हुई कार्रवाई

इन स्कूलों पर चलेगा बुलडोजर :

  • राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लालचंदपुरा
  • महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल बेगस
  • राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दुर्जनियावास
  • राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लाखनी
  • श्रीमती कस्तूरी देवी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खातेडी
  • राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लेखूवाली
  • राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी जोड़ी
  • राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तोपचीखाना
  • राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आरवाड़ी
  • राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बोबाड़ी
  • राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दंताला गूजरान
  • महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल नायला
  • महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल दम्बा का बास
  • शहीद प्रहलाद सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छोटा गुढा
  • राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय धौलाई
  • महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल मदरामपुरा
  • महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल मगरावाली
  • श्री कल्याण सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शाहपुरा
  • महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल सेक्टर 3 प्रताप नगर
  • राजकीय प्राथमिक विद्यालय गोविंदपुरा
  • राजकीय प्राथमिक विद्यालय खेजड़ो का वास
  • महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल हाज्यावाला
  • महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल शिकारपुरा
  • महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल सेक्टर 8 प्रताप नगर
  • महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल सीतापुरा
  • राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय विमलपुरा
  • राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामसिंहपुरा
  • महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल बगवाड़ा
  • राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टूटोंली
  • राजकीय प्राथमिक विद्यालय संतोषपुरा

जयपुर : हाल ही में सामने आई तस्वीरों और निरीक्षण रिपोर्टों ने राजस्थान के कई स्कूल भवनों की जर्जर हालत को उजागर कर दिया था. बारिश के दौरान छत टपकने, दीवारों से प्लास्टर झड़ने, दरारें पड़ने और पानी भरने जैसी खतरनाक स्थितियों ने छात्रों की सुरक्षा को गंभीर सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया. इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाते हुए जयपुर जिले के 30 स्कूल भवनों पर बुलडोजर चलाने का फैसला लिया है. इनमें से 10 मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में हैं.

जयपुर शहर और ग्रामीण क्षेत्र में स्थित जर्जर, क्षतिग्रस्त और पानी रिसाव वाले भवनों को तत्काल गिराया जाएगा. जिला शिक्षा अधिकारी सुनील सिंघल ने इस सम्बंध में आदेश जारी किए. आदेश में कहा गया है कि संबंधित भवनों में कक्ष जीर्ण-शीर्ण और क्षतिग्रस्त अवस्था में है. छत से प्लास्टर गिर रहा है, कहीं दीवारों में दरारें आ रही है, कहीं पट्टियां टूटी हुई हैं, पानी टपकता है. ऐसे भवन को मरम्मत से दुरुस्त नहीं किया जा सकता. वर्तमान में संबंधित भवन को इस्तेमाल भी नहीं किया जा रहा. ऐसे में जनहानि की आशंका को देखते हुए, संबंधित भवन को तकनीकी रूप से असुरक्षित पाया गया है और विद्यालय छात्र हित में इसे जमींदोज करने का फैसला लिया गया है.

इसे भी पढ़ें: राजस्थान में शिक्षा पर रिपोर्ट : सुविधाएं तो बढ़ीं फिर भी स्कूलों में क्यों नहीं पहुंच रहे बच्चे ?

बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि : वहीं शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल ने सभी शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानसून के मौसम को देखते हुए किसी भी परिस्थिति में बच्चों की सुरक्षा से समझौता न किया जाए. उन्होंने स्पष्ट किया कि आवश्यकता पड़ने पर भारी बारिश के दिनों में विद्यालयों में अवकाश घोषित करने से भी परहेज न किया जाए.

हालात बने चिंता का कारण : बीते दिनों जर्जर स्कूल भवनों की कई तस्वीरें सामने आईं. जिनमें स्कूल भवनों की दीवारों से प्लास्टर गिरता दिख रहा था, छतों से पानी रिसता नज़र आ रहा था और ऐसी परिस्थितियों में बच्चे पढ़ाई कर रहे थे. इस स्थिति ने अभिभावकों और समाज में चिंता बढ़ा दी थी. विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी कि ऐसे भवनों में पढ़ाई जारी रखना किसी बड़े हादसे को न्योता देने जैसा है.

छात्रों की पढ़ाई नहीं होगी बाधित : शिक्षा विभाग का कहना है कि फिलहाल जर्जर भवनों को हटाने और वैकल्पिक व्यवस्थाएं करने पर फोकस है. इसके बाद नए भवनों के निर्माण और मरम्मत कार्य को प्राथमिकता दी जाएगी. विभाग का दावा है कि विद्यार्थियों की पढ़ाई निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे. ये कदम न केवल बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में भरोसा कायम रखने के लिए भी अहम साबित होगा.

इसे भी पढ़ें: बूंदी में बुलडोजर एक्शन: जर्जर स्कूल भवन जमींदोज, 303 ध्वस्तीकरण आदेश पर अब तक 155 पर हुई कार्रवाई

इन स्कूलों पर चलेगा बुलडोजर :

  • राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लालचंदपुरा
  • महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल बेगस
  • राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दुर्जनियावास
  • राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लाखनी
  • श्रीमती कस्तूरी देवी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खातेडी
  • राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लेखूवाली
  • राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी जोड़ी
  • राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तोपचीखाना
  • राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आरवाड़ी
  • राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बोबाड़ी
  • राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दंताला गूजरान
  • महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल नायला
  • महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल दम्बा का बास
  • शहीद प्रहलाद सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छोटा गुढा
  • राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय धौलाई
  • महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल मदरामपुरा
  • महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल मगरावाली
  • श्री कल्याण सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शाहपुरा
  • महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल सेक्टर 3 प्रताप नगर
  • राजकीय प्राथमिक विद्यालय गोविंदपुरा
  • राजकीय प्राथमिक विद्यालय खेजड़ो का वास
  • महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल हाज्यावाला
  • महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल शिकारपुरा
  • महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल सेक्टर 8 प्रताप नगर
  • महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल सीतापुरा
  • राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय विमलपुरा
  • राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामसिंहपुरा
  • महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल बगवाड़ा
  • राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टूटोंली
  • राजकीय प्राथमिक विद्यालय संतोषपुरा

For All Latest Updates

TAGGED:

जर्जर स्कूल भवन जमींदोजEDUCATION DEPARTMENTSCHOOL SAFETY IN MONSOONSCHOOL BUILDING DEMOLITIONSCHOOL BUILDINGS CONDITION

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

शिरडी साईं मंदिर के कर्मचारी ने महिला को खोया हुआ सोने का हार लौटाया, जानें फिर दोनों क्यों हुए भावुक

RGHS में अटके क्लेम ने अटकाया इलाज, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने बनाई दूरी

बाढ़ के बाद इन गंभीर बीमारियों का बढ़ सकता है खतरा, रहें सतर्क, बताई गई हैं ये सावधानियां

उदयपुर चा राजा: एक करोड़ 51 लाख रुपए के विशेष नोटों की बनी आंगी धराई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.