जयपुर : हाल ही में सामने आई तस्वीरों और निरीक्षण रिपोर्टों ने राजस्थान के कई स्कूल भवनों की जर्जर हालत को उजागर कर दिया था. बारिश के दौरान छत टपकने, दीवारों से प्लास्टर झड़ने, दरारें पड़ने और पानी भरने जैसी खतरनाक स्थितियों ने छात्रों की सुरक्षा को गंभीर सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया. इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाते हुए जयपुर जिले के 30 स्कूल भवनों पर बुलडोजर चलाने का फैसला लिया है. इनमें से 10 मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में हैं.

जयपुर शहर और ग्रामीण क्षेत्र में स्थित जर्जर, क्षतिग्रस्त और पानी रिसाव वाले भवनों को तत्काल गिराया जाएगा. जिला शिक्षा अधिकारी सुनील सिंघल ने इस सम्बंध में आदेश जारी किए. आदेश में कहा गया है कि संबंधित भवनों में कक्ष जीर्ण-शीर्ण और क्षतिग्रस्त अवस्था में है. छत से प्लास्टर गिर रहा है, कहीं दीवारों में दरारें आ रही है, कहीं पट्टियां टूटी हुई हैं, पानी टपकता है. ऐसे भवन को मरम्मत से दुरुस्त नहीं किया जा सकता. वर्तमान में संबंधित भवन को इस्तेमाल भी नहीं किया जा रहा. ऐसे में जनहानि की आशंका को देखते हुए, संबंधित भवन को तकनीकी रूप से असुरक्षित पाया गया है और विद्यालय छात्र हित में इसे जमींदोज करने का फैसला लिया गया है.

इसे भी पढ़ें: राजस्थान में शिक्षा पर रिपोर्ट : सुविधाएं तो बढ़ीं फिर भी स्कूलों में क्यों नहीं पहुंच रहे बच्चे ?

बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि : वहीं शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल ने सभी शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानसून के मौसम को देखते हुए किसी भी परिस्थिति में बच्चों की सुरक्षा से समझौता न किया जाए. उन्होंने स्पष्ट किया कि आवश्यकता पड़ने पर भारी बारिश के दिनों में विद्यालयों में अवकाश घोषित करने से भी परहेज न किया जाए.

हालात बने चिंता का कारण : बीते दिनों जर्जर स्कूल भवनों की कई तस्वीरें सामने आईं. जिनमें स्कूल भवनों की दीवारों से प्लास्टर गिरता दिख रहा था, छतों से पानी रिसता नज़र आ रहा था और ऐसी परिस्थितियों में बच्चे पढ़ाई कर रहे थे. इस स्थिति ने अभिभावकों और समाज में चिंता बढ़ा दी थी. विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी कि ऐसे भवनों में पढ़ाई जारी रखना किसी बड़े हादसे को न्योता देने जैसा है.

छात्रों की पढ़ाई नहीं होगी बाधित : शिक्षा विभाग का कहना है कि फिलहाल जर्जर भवनों को हटाने और वैकल्पिक व्यवस्थाएं करने पर फोकस है. इसके बाद नए भवनों के निर्माण और मरम्मत कार्य को प्राथमिकता दी जाएगी. विभाग का दावा है कि विद्यार्थियों की पढ़ाई निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे. ये कदम न केवल बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में भरोसा कायम रखने के लिए भी अहम साबित होगा.

इसे भी पढ़ें: बूंदी में बुलडोजर एक्शन: जर्जर स्कूल भवन जमींदोज, 303 ध्वस्तीकरण आदेश पर अब तक 155 पर हुई कार्रवाई

इन स्कूलों पर चलेगा बुलडोजर :