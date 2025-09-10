ETV Bharat / state

मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का बजट अब 75 करोड़, कोरबा में स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स और सुनालिया चौराहे पर बनेगा पुल

स्टॉल का अवलोकन, हितग्राहियों से भी चर्चा: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जिले के प्रवास के दौरान जिला कार्यालय परिसर में लगे विभागीय स्टॉलों का अवलोकन किया. इस अवसर पर कई विभागों की योजनाओं से अनेक हितग्राहियों को लाभांवित किया गया. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के स्टॉल में पीएम जनमन आवास योजना के तहत कई परिवार को आवास की चाबी सौंपी गई.

बढ़ाया गया बजट: पूर्व में प्राधिकरण का बजट 50 करोड रुपए निर्धारित था. इसे बढ़ाकर 75 करोड़ रुपए कर दिया गया है. प्राधिकरण की बैठक में बजट में 25 करोड रुपए का इजाफा सबसे बड़ा फैसला रहा. इसके साथ ही क्षेत्र के विकास के लिए कई सुझावों पर अहम चर्चा की गई. कोरबा के विकास से जुड़े मांगों को भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है.

कोरबा: प्रदेश में आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए 3 प्राधिकरण बने हुए हैं. नई सरकार बनने के बाद भाजपा ने इन सभी का पुनर्गठन किया है. पुनर्गठन के बाद मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की पहली बैठक बुधवार को कोरबा जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित हुई. जिसमें मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सहित मंत्रिमंडल के मंत्री और सभी सदस्य व अधिकारी सम्मिलित हुए. इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए.

पहाड़ी कोरवा वर्ग की अजगरबहार निवासी सुमत्री बाई, ग्राम चुईया के अमर सिंह कोरवा और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत ग्राम कुरूडीह के परदेशी राम यादव, ग्राम भैसमा के रामबंधु को पूर्णता प्रमाण पत्र दिया किया.

रेशम विभाग के स्टॉल में कोरबा निवासी शत्रुघन केंवट को कोसा उत्पादन हेतु 3 लाख 27 हजार रुपये का चेक प्रदान किया गया. महिला एवं बाल विकास विभाग की योजना के तहत तुमान करतला की सविता पटवा (मां सर्वमंगला स्व सहायता समूह) को 1 लाख 20 हजार रुपये का ऋण दिया गया. मुख्यमंत्री ने बालको, एनटीपीसी एवं एसईसीएल द्वारा लगाए गए स्टॉलों का भी अवलोकन किया, जहां सीएसआर मद से किए गए कार्यों की प्रदर्शनी दिखाई गई.

मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सिंचाई परियोजनाओं के लिए 2800 करोड़ रुपए: बैठक में प्रदेश की तमाम सिंचाई परियोजनाओं के अटके होने की जानकारी मिली. जिस पर ठोस निर्णय लिया गया. सीएम विष्णु देव साय ने बताया कि 2015 के बाद से ही प्रदेश भर में छोटी, मंझली 115 सिंचाई की परियोजनाएं अधूरी पड़ी थी. इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ था. बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि इन अधूरी परियोजनाओं को पूर्ण किया जाएगा. इसके लिए 2800 करोड रुपए प्रदान किए जाएंगे. इन सिंचाई परियोजनाओं के पूरे होने पर प्रदेश भर में 76000 हेक्टेयर के रकबे में सिंचाई की सुविधा मिलने लगेगी.

मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के फैसले (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कोरबा के लिए इन बड़ी मांगों को स्वीकृति: सीएम विष्णु देव साय ने आगे बताया कि कोरबा के विधायक और कैबिनेट मंत्री लखन लाल देवांगन ने कोरबा जिले के लिए कुछ मांगे की थी. जिसे स्वीकृति प्रदान की गई है. यह भी बताया गया कि इन पर जल्द काम शुरू होगा.

कोरबा जिले में बालक, बालिका क्रीडा परिसर के निर्माण को स्वीकृति दी गई है. इसके लिए 10 करोड रुपए मंजूर किए गए हैं.

पीवीटीजी समुदाय की जो पिछड़ी जनजातियां हैं उनके आवासीय विद्यालय के लिए 5 करोड रुपए की स्वीकृति दी गई है.

सुनालिया चौराहे पर पुल निर्माण के लिए 9 करोड रुपए की स्वीकृति दी गई है.

कोरबा जिले की जरूरत को समझते हुए इन सभी परियोजनाओं पर राशि को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है.

बुका, सतरेंगा में पर्यटन को बढ़ाने की तैयारी: बुका और सतरेंगा जिले के दो मशहूर पर्यटन स्थल हैं. दोनों ही बांगो डैम के डुबान क्षेत्र में हैं, और यह जल मार्ग से आपस में कनेक्टेड हैं. कई बार इन्हें विकसित करने की बातें हुई, घोषणाएं हुई, लेकिन वह पूरी नहीं हो पाई थी. बुधवार को मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक के बाद सीएम विष्णु देव साय ने कहा है कि इन दोनों स्थानों में पर्यटन विकास के लिए वन विभाग को प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है. 2 महीने के भीतर प्रस्ताव तैयार होगा, और जो प्रस्ताव तैयार किया जाएगा. उसे स्वीकृति प्रदान की जाएगी.

कोरबा में स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स और सुनालिया चौराहे पर बनेगा पुल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

किसी भी अन्य मंत्री ने नहीं की कोई बात: मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक भाजपा सरकार के गठन के बाद पहली बार हुई. सीएम इसके अध्यक्ष हैं. उपाध्यक्ष मरवाही विधायक प्रणव कुमार मरपच्ची हैं. प्रदेश के सभी मंत्री इस प्राधिकरण के सदस्य हैं. छत्तीसगढ़ के कई कैबिनेट मंत्री बैठक में शामिल हुए, लेकिन सीएम के अलावा किसी ने भी मीडिया से कोई बात नहीं की. सभी एक के बाद एक रवाना हो गए. हालांकि कुछ मंत्री बैठक के बीच से ही आवश्यक कार्यों की वजह से रवाना हो गए. जबकि एक, दो मंत्री अनुपस्थित भी रहे.

कुल 51 सदस्य, 24 आमंत्रित: मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण में कुल 51 सदस्य और 24 आमंत्रित सदस्य हैं. कई कलेक्टर और विधायक इसमें शामिल हैं. जो प्राधिकरण की समीक्षा बैठक में शामिल होकर विचार, सुझाव और शिकायत रखते हैं. बैठक में अनुसूचित जनजाति वर्ग के सामाजिक-आर्थिक विकास मुद्दों पर समीक्षा और जमीनी क्रियान्वयन पर फोकस रहता है. प्राधिकरण के अंतर्गत कोरबा, गोरेला- पेंड्रा-मरवाही, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, राजनांदगांव, बलौदाबाजार-भाटापारा, सारंगढ़-बिलाईगढ़, बालोद, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, कबीरधाम (कवर्धा), बिलासपुर, रायगढ़ एवं सक्ती जिला शामिल हैं.