रायपुर: गुरुवार 7 अगस्त की तारीख रायपुर नगर निगम के लिए अहम साबित हुआ. एमआईसी की बैठक में राजधानी रायपुर को संवारने और निगम क्षेत्र में विकास कार्य के लिए कुल 42 महत्वपूर्ण एजेंडों पर चर्चा हुई. इन सभी एजेंडों के तहत नागरिकों के हितों और विकास से जुड़े कई प्रस्ताव पर रायपुर मेयर, एमआईसी के सदस्य सहित नगर निगम आयुक्त, जोन कमिश्नर सहित संबंधित अधिकारियों ने चर्चा की और प्रस्ताव को पारित किया.
"रायपुर नगर निगम का विकास है मुख्य उद्देश्य": रायपुर एमआईसी की मीटिंग के बाद रायपुर की मेयर मीनल चौबे ने पत्रकार वार्ता की. उन्होंने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि बैठक का उद्देश्य निगम की प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना है. इसके साथ ही नागरिकों को सेवाएं सुलभ कराना तथा शहर के समग्र विकास को गति देना मुख्य लक्ष्य है.
राजधानी रायपुर में एक टेक्निकल टावर बनाने का निर्णय लिया गया है. तेलीबांधा में बनने वाला ये टेक्निकल टावर हमारे शहर के लिए धरोहर होगा. इसके लिए लगभग 4 करोड़ की राशि शासन ने स्वीकृत की है. इसे लेकर बैठक में चर्चा की गई. इसमें कमर्शियल कंपलेक्स, ऑडिटोरियम,नीचे बेसमेंट पार्किंग और रेस्टोरेंट भी रहेगा. यह अत्याधुनिक बिल्डिंग होगी, जिसमें सारी चीजें एक ही छत के नीचे होगी- मीनल चौबे, महापौर, रायपुर नगर निगम
महादेव घाट का होगा कायाकल्प: एमआईसी की मीटिंग में महादेव घाट के विकास को लेकर चर्चा की गई है. इसके जीर्णोद्धार के लिए लगभग 20 करोड़ की राशि प्लान के साथ शासन के द्वारा दी गई है .
खेल मैदान का होगा विकास: रायपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र के अंतर्गत 8 खेल मैदाने में लगभग 5 करोड़ की राशि स्वीकृति का विषय आया था.इसकी पुष्टि की गई. वृद्धावस्था पेंशन योजना सहित अन्य पेंशन योजनाओं के तहत लगभग 428 प्रकरण आए थे जिसे एमआईसी ने स्वीकृति दी है.
नागरोथोन योजना पर हुई चर्चा: महापौर ने बताया कि नागरोथान योजना अंतर्गत 4 प्रमुख कार्य 18 प्रमुख रोड जक्शन का विकास कार्य का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था.उसे पर भी इसबैठक में चर्चा उस पर भी इस बैठक में चर्चा की गई.
एमआईसी बैठक में अन्य बिंदुओं पर हुई चर्चा: एमआईसी की मीटिंग में अन्य कई बिंदुओं पर चर्चा हुई है. जो इस प्रकार है.
- नगर पालिका निगम रायपुर में प्रकाश व्यवस्था हेतु लगभग 5 करोड़ की राशि की स्वीकृति
- पेंशन योजना के तहत 428 हितग्राही को होगा फायदा
- महादेव घाट को रायपुर का एक आदर्श धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र के रूप में पुनर विकास हेतु 20.00 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत
- गौरव पथ 2.0 पचपेड़ी नाका से सीएसईबी चौक तक चौड़ीकरण कार्य 3761.00 लाख रुपये स्वीकृत
- नागरोथान योजना अंतर्गत 4 प्रमुख कार्य 18 प्रमुख रोड जक्शन का विकास कार्य,महादेव घाट जीर्णोद्धार कार्य और तेलीबांधा में
- टेक्निकल टावर का निर्माण होगा. इसके साथ ही खम्हरडीह में नवीन उच्च स्तरीय जलाकर निर्माण कार्य किया जाएगा. इसके लिए कुल 9342.67 लाख रुपये की राशि रखी गई है.
- नवीन मार्केट के विकास से 4.52 किलोमीटर का क्षेत्र बहुदेशीय विकास कार्यों से उन्नत होगा
- दलदल सिवनी में दिव्यांगजन पार्क हेतु 9.95 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है
- शहीद स्मारक भवन के ऑपरेशन और मेंटेनेंस पर चर्चा हुई है
- महिला सशक्तिकरण की दिशा में निगम अंतर्गत नरैया तालाब के समीप रिक्त भूमि में महिला गृह का निर्माण होगा. इसके लिए 4.99 करोड़ राशि रखी गई है.
- 15 वे वित आयोग योजना अंतर्गत वायु गुणवता सुधार हेतु प्रस्तावित कार्य राशि 23.16 करोड़
- छुईयां तालाब के सौंदर्यकरण सारी हेतु लागत राशि 296.28 लाख की निविदा आमंत्रण की स्वीकृति
- 10 सीटर एवं 6 सीटर कुल 13 स्थानी में आकांक्षीय शौचालय का दर अनुमोदन और कार्यादेश जारी
- मशीनीकृत सडक सफाई कार्य पर फैसला
- "Woman for Tree" अभियान के अंतर्गत महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से पर्यावरणीय कार्यों की स्वीकृति
- खेल मैदानों में विद्युत व्यवस्था हेतु 25.82 करोड़ की निविदा पर चर्चा हुई
- रायपुर शहर में वर्किंग वुमन हॉस्टल के निर्माण के लिए 3 स्थानों का चयन और इसके लिए कुल कुल 47.38 करोड़ रुपये का प्रस्ताव