रायपुर: गुरुवार 7 अगस्त की तारीख रायपुर नगर निगम के लिए अहम साबित हुआ. एमआईसी की बैठक में राजधानी रायपुर को संवारने और निगम क्षेत्र में विकास कार्य के लिए कुल 42 महत्वपूर्ण एजेंडों पर चर्चा हुई. इन सभी एजेंडों के तहत नागरिकों के हितों और विकास से जुड़े कई प्रस्ताव पर रायपुर मेयर, एमआईसी के सदस्य सहित नगर निगम आयुक्त, जोन कमिश्नर सहित संबंधित अधिकारियों ने चर्चा की और प्रस्ताव को पारित किया.

"रायपुर नगर निगम का विकास है मुख्य उद्देश्य": रायपुर एमआईसी की मीटिंग के बाद रायपुर की मेयर मीनल चौबे ने पत्रकार वार्ता की. उन्होंने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि बैठक का उ‌द्देश्य निगम की प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना है. इसके साथ ही नागरिकों को सेवाएं सुलभ कराना तथा शहर के समग्र विकास को गति देना मुख्य लक्ष्य है.

रायपुर मेयर मीनल चौबे की प्रेस कॉन्फ्रेंस (ETV BHARAT)

राजधानी रायपुर में एक टेक्निकल टावर बनाने का निर्णय लिया गया है. तेलीबांधा में बनने वाला ये टेक्निकल टावर हमारे शहर के लिए धरोहर होगा. इसके लिए लगभग 4 करोड़ की राशि शासन ने स्वीकृत की है. इसे लेकर बैठक में चर्चा की गई. इसमें कमर्शियल कंपलेक्स, ऑडिटोरियम,नीचे बेसमेंट पार्किंग और रेस्टोरेंट भी रहेगा. यह अत्याधुनिक बिल्डिंग होगी, जिसमें सारी चीजें एक ही छत के नीचे होगी- मीनल चौबे, महापौर, रायपुर नगर निगम

महादेव घाट का होगा कायाकल्प: एमआईसी की मीटिंग में महादेव घाट के विकास को लेकर चर्चा की गई है. इसके जीर्णोद्धार के लिए लगभग 20 करोड़ की राशि प्लान के साथ शासन के द्वारा दी गई है .

खेल मैदान का होगा विकास: रायपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र के अंतर्गत 8 खेल मैदाने में लगभग 5 करोड़ की राशि स्वीकृति का विषय आया था.इसकी पुष्टि की गई. वृद्धावस्था पेंशन योजना सहित अन्य पेंशन योजनाओं के तहत लगभग 428 प्रकरण आए थे जिसे एमआईसी ने स्वीकृति दी है.

नागरोथोन योजना पर हुई चर्चा: महापौर ने बताया कि नागरोथान योजना अंतर्गत 4 प्रमुख कार्य 18 प्रमुख रोड जक्शन का विकास कार्य का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था.उसे पर भी इसबैठक में चर्चा उस पर भी इस बैठक में चर्चा की गई.

एमआईसी बैठक में अन्य बिंदुओं पर हुई चर्चा: एमआईसी की मीटिंग में अन्य कई बिंदुओं पर चर्चा हुई है. जो इस प्रकार है.