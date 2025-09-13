ETV Bharat / state

सड़क हादसे का शिकार हुए कांस्टेबल संदीप शर्मा की पत्नी का 10 दिन बाद उपचार के दौरान निधन

कांस्टेबल संदीप शर्मा की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद उनकी पत्नी का इलाज के दौरान निधन हो गया.

Constable Sandeep Sharma
कांस्टेबल संदीप शर्मा (ETV Bharat Dholpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 13, 2025 at 5:07 PM IST

2 Min Read
धौलपुर: गत 3 सितंबर को दौसा में चालानी गार्ड के साथ कुख्यात अपराधी धर्मेंद्र उर्फ लुक्का को लेकर आ रहे कांस्टेबल संदीप शर्मा की सड़क हादसे में मौत के 10 दिन बाद पत्नी राधा शर्मा की भी जयपुर में एक अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई. निहालगंज पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल अबिलाख ने बताया कि मृतका का पोस्टमार्टम जयपुर में कराया जाएगा. स्थानीय पुलिस थाने पर मर्ग दर्ज किया जाएगा. मर्ग दर्ज होने के बाद मामले की जांच की जाएगी.

ऐसे हुआ मामला घटित: गत 3 दिसंबर को धौलपुर पुलिस लाइन से चालानी गार्ड नागौर जिले की परबतसर जेल से कुख्यात अपराधी धर्मेंद्र उर्फ लुक्का को पेशी कराने के लिए लेने गया था. कांस्टेबल संदीप शर्मा चालानी गार्ड की गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे. लौटते समय जयपुर-आगरा हाईवे स्थित दौसा शहर के नजदीक पुलिस गाड़ी और एक ट्रक की भीषण भिड़ंत हो गई. इस दुर्घटना में कांस्टेबल संदीप शर्मा की मौत हो गई थी. वहीं एएसआई भंवर सिंह समेत चार पुलिसकर्मी व कुख्यात अपराधी धर्मेंद्र उर्फ लुक्का घायल हो गए थे.

पढ़ें: कांस्टेबल संदीप शर्मा को राजकीय सम्मान के साथ दी अंतिम विदाई, हर किसी की आंखें हुई नम

कांस्टेबल संदीप शर्मा की मौत के बाद गत 4 सितंबर को पत्नी राधा शर्मा ने आत्महत्या करने की कोशिश की. उनकी तबीयत बिगड़ने पर परिजन आगरा के निजी अस्पताल ले गए थे, लेकिन सेहत में सुधार नहीं होने पर आगरा से जयपुर रैफर कर दिया गया. परिजनों ने गंभीर हालत में राधा शर्मा को जयपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया था. उपचार होने के 10 दिन बाद राधा की भी सांसे थम गई. परिजन डेड बॉडी को लेकर धौलपुर के लिए रवाना हो गए. पोस्टमार्टम होने के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा.

पढ़ें: शहीद का दर्जा देने की मांग : जिला मुख्यालय पर धरने बैठे दाऊराम के परिजन, बोले- न्याय के बिना नहीं लौटेंगे घर

दो बच्चे हुए अनाथ: कांस्टेबल संदीप शर्मा एवं उनकी पत्नी राधा शर्मा की मौत हो जाने के बाद 13 वर्षीय बेटी दीपिका एवं 8 साल का बेटा विवेक अनाथ हो गया है. करीब चार दिन पूर्व परिजन समेत सर्व समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर धौलपुर एवं पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन देकर कांस्टेबल संदीप शर्मा को शहीद का दर्जा दिलाने के साथ आर्थिक मदद की भी मांग की थी.

