उत्तरकाशी: निर्माणाधीन सिलक्यारा–पोलगांव सुरंग का मलबा पालिका क्षेत्र के बड़कोट तिलाडी सड़क के संवेदनशील उपराड़ी गदेरे के मुहाने पर डंप किए जाने से आबादी पर खतरा मंडराने लगा है. यह डंपिंग क्षेत्र भद्री मोहल्ले, वार्ड सात और वार्ड छह के लिए खतरनाक साबित हो सकता है. नायब तहसीलदार खजान असवाल ने कहा कि मामले की जांच करवाई जाएगी. लोगों का कहना है कि मानसून सीजन में मानकों को दरकिनार कर सुरंग का मलबा डंप किया जा रहा है.

गौर हो कि वार्ड सात पहले से ही अतिसंवेदनशील क्षेत्र है और उपराड़ी गांव की तलहटी में बसा हुआ है. भूवैज्ञानिक जीडी प्रसाद ने भी इस क्षेत्र में लगातार हो रहे भूमि धंसाव (सिंकिंग) की पुष्टि की थी. इसके बावजूद तहसील कार्यालय से महज कुछ दूरी पर मौसम विभाग की चेतावनी लगातार बारिश के बावजूद रातभर मानकों को दरकिनार कर सुरंग का मलबा डंप किया जा रहा है. बरसात के मौसम में स्थिति और भी गंभीर हो गई है. मानसूनी बारिश के कारण उपराड़ी गदेरे से आने वाले पानी की निकासी अवरुद्ध हो रही है, जिससे पानी मलबे के साथ बहकर यमुना नदी में जा रहा है.

यही नहीं, यमुना नदी का तेज कटाव अब लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस के नीचे तक पहुंच चुका है. स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि इस पर सुरक्षात्मक कार्यों तक बेतरतीब तरीके से हो रही मलबा डंपिग पर शीघ्र रोक नहीं लगाई गई तो आने वाले समय में यह डंपिंग जोन कहर बरपा सकता है और बड़ी आपदा का कारण बन सकता है. वहीं लगातार बारिश के चलते नगरपालिका क्षेत्र समेत आसपास दर्जनों होटल, आवासीय भवनों को भूकटाव, धंसाव से खतरा उत्पन्न हो गया है.

सोहन गैरोला, शैलेन्द्र जुयाल,धनवीर रावत आदि ने बताया कि उनके भवनों को कटाव व मलबा आने से खतरा उत्पन्न हो गया. उन्होंने कहा कि पिछले एक दो साल से यह स्थिति उत्पन्न हो रही है, लेकिन सिस्टम इस ओर लापरवाही बरत रहा है जिससे खतरा हर साल बढ़ता जा रहा है. उन्होंने सुरक्षात्मक कार्यों को करवाने की मांग की है. वहीं नायब तहसीलदार खजान असवाल ने कहा कि प्रकरण की जांच करवाई जाएगी.

बता दें कि प्रदेश में मानसूनी बारिश कहर बरपा रही है. भारी बारिश से नदी-नाले उफान पर बह रहे हैं. जबकि भूस्खलन से प्रदेश के पहाड़ी अंचलों में कई घर खतरे की जद में आ गए हैं. जबकि हर्षिल और धराली में 5 अगस्त की आपदा ने जमकर कहर बरपाया. जिसके बाद से ही रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और लापता लोगों की तलाश में बचाव राहत दल की टीमें जुटी हुई हैं.

