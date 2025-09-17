ETV Bharat / state

मणिकर्ण के लिए मुसीबत बना ये नाला, बिना बारिश के ही बह रहा मलबा, दलदल में बदली सड़क

कुल्लू जिले में भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई है.

BHUNTAR MANIKARAN ROAD IN KULLU
भुंतर-मणिकर्ण सड़क पर इकट्ठा हुआ नाले का मलबा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 17, 2025 at 2:27 PM IST

कुल्लू: हिमाचल में मानसून सीजन ने इस बार प्रदेश में जन जीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है. प्रदेश में 3 महीनों से हो रही लगातार बारिश ने जमकर तबाही मचाई है. नदी-नाले उफान पर हैं, प्रदेशभर में सड़कें क्षतिग्रस्त हैं. हजारों की संख्या में परिवार बेघर हो गए हैं. जहां लोग भारी बारिश के कहर से परेशान हैं वहीं, कुल्लू जिले में एक नाला ऐसा भी है जो बिना बारिश के भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है.

लोगों के लिए मुसीबत बना ये नाला

हम बात कर रहे हैं कुल्लू जिले के भुंतर से मणिकर्ण सड़क मार्ग पर जछनी नाले की. दरअसल जछनी नाला इन दिनों घाटी के लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है. बीते दिनों से इस नाले से अचानक बिना बारिश के ही मलबा आ रहा है. जिसके चलते यहां घंटों तक ट्रैफिक जाम भी लग रहा है. इतना ही नहीं इस मलबे में यहां से गुजर रही कई गाड़ियां भी फंस रही हैं. जिन्हें दूसरी बड़ी गाड़ियों की मदद से निकाला जा रहा है. नाले से लगातार निकल रहा ये मलबा यहां पर दलदल जैसी स्थिति पैदा कर रहा है. ऐसे में स्थानीय लोगों ने प्रशासन और सरकार से नाले की समस्या को लेकर स्थायी हल निकालने की मांग की है.

मणिकर्ण घाटी के निवासी गिरीश ठाकुर, किशन ठाकुर, रमेश कुमार, दिलीप सिंह का कहना है, "घाटी के किसान और बागवान अपने उत्पाद को लेकर भुंतर सब्जी मंडी पहुंचते हैं, लेकिन इस नाले में कभी भी मलबा नीचे आ गिरता है. जिसके चलते तय समय पर कृषि उत्पाद भी सब्जी मंडी नहीं पहुंच पा रहे हैं. वहीं, छोटी और बड़ी गाड़ियों का भी यहां से गुजरना मुश्किल हो गया है. अब प्रशासन को चाहिए कि वह यहां इस नाले पर कोई स्थायी व्यवस्था करें, ताकि मलबे के चलते लोगों को दिक्कत न उठानी पड़े."

गौरतलब है कि बीते दिनों हुई भारी बारिश के चलते भुंतर से मणिकर्ण सड़क जगह-जगह पर लैंडस्लाइड के कारण अवरुद्ध हो गई थी. ऐसे में अब मौसम साफ होने पर सड़क को बहाल किया गया है, लेकिन जछनी नाला बिना बरसात के भी मलबा लेकर सड़क पर आ रहा है. बीते दिनों भी यहां पर कई घंटे तक एंबुलेंस फंसी रही और कई गाड़ियां भी नाला पार करते समय मलबे में दब गई. हालांकि पीडब्ल्यूडी द्वारा यहां पर जेसीबी मशीन तैनात की गई है, लेकिन बार-बार आ रहा मलबा घाटी के लोगों की परेशानी को बढ़ा रहा है.

"जछनी नाले में अब वैली ब्रिज लगाया जाएगा और इसके लिए अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं. भुंतर से मणिकर्ण सड़क मार्ग में गिरने मलबे को हटाया जा रहा है और सड़क को भी चौड़ा किया जा रहा है, ताकि लोगों को ट्रैफिक जाम की दिक्कतों का सामना न करना पड़े." - सुंदर सिंह ठाकुर, विधायक, कुल्लू

ये भी पढ़ें: हिमाचल में इस दिन से मिलेगी बारिश से राहत, जानें कब प्रदेश से विदा होगा मानसून?

