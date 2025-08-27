झांसी: जिला जेल में बंद आरोपी ने शिकायतकर्ता और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी है. एक बार में दो बार धमकी का मामला सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. धमकी से डरे शिकायतकर्ता ने पुलिस केस दर्ज कराया है. वहीं, स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के मुताबिक, झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र में पहाड़ी चुंगी निवासी अनिल कुमार जैन पुत्र स्व. हुकुमचंद जैन ने पुलिस को शिकायती पत्र दिया है. इसमें बताया कि चिरगांव देहात के प्रताप डेरा निवासी वीरेंद्र राजपूत ने कुछ समय पहले उसके साथ मारपीट की थी. जान से मारने की धमकी दी थी. इसकी शिकायत उसने पुलिस से की. पुलिस ने वीरेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया.

झांसी जिला जेल में निरुद्ध होने के बावजूद आरोपी के व्यवहार में बदलाव नहीं आया. वह उसके परिवार से दुश्मनी रखने लगा. अनिल ने बताया कि 30 जुलाई को शाम लगभग 3.45 बजे वीरेंद्र ने जेल के अंदर से उसके मोबाइल पर कॉल किया और परिवार समेत जान से मारने की धमकी दी. अनिल का आरोप है, कि इसके बाद वीरेंद्र ने 8 अगस्त को फिर उसे जेल से ही कॉल किया और धमकी दी.

पुलिस ने अनिल की तहरीर के आधार पर आरोपी वीरेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. इधर, जेल के अंदर से बंदी द्वारा मोबाइल फोन से धमकी देने का मामला संज्ञान में आते ही महकमे में हड़कंप मच गया.

एसपी डॉ. अरविंद कुमार ने बताया जेल दो बार धमकी दिए जाने की शिकायत मिली है. जेल से धमकी दिया जाना कोई मामूली बात नहीं है. शिकायतकर्ता अनिल कुमार के आरोपों की जांच की जा रही है. उनका मानना है, कि आरोपी कोर्ट में तारीख पर आया होगा और धमकी दी होगी. जिस नंबर से धमकी दिए जाने के आरोप लगाया गए हैं, उस नंबर की कॉल डिटेल और लोकेशन की जांच की जा रही है.

