ETV Bharat / state

मथुरा में नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या; कोर्ट ने दोषी को सुनाई मृत्युदंड की सजा, पांच साल पहले जंगल में मिला था शव - MATHURA NEWS

कोर्ट ने तीन लाख बीस हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 2, 2025 at 11:37 PM IST

2 Min Read

मथुरा : पांच साल पूर्व नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करने के मामले में आरोपी महेश उर्फ मसूआ को विशेष न्यायाधीश पास्को ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है. पाॅक्सो एक्ट न्यायालय ने आरोपी पर आर्थिक दंड भी लगाया है.

एसपी क्राइम अवनीश कुमार मिश्रा ने दी जानकारी. (Video credit: mathura police)

एसपी क्राइम अवनीश कुमार मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में पुलिस महानिदेशक के नेतृत्व में अभियान चलाया जा रहा है. जनपद मथुरा के छाता क्षेत्र के रहने वाले आरोपी को कोर्ट ने पाॅक्सो एक्ट में मृत्युदंड और तीन लाख बीस हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया है. वर्ष 2020 में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर दी गई थी. आरोपी के खिलाफ हत्या दुष्कर्म के मामले में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था. मृतक के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए कठोर पैरवी की गई और आरोपी के खिलाफ आज मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है.

यह था मामला : 26 नवंबर 2020 जनपद के छाता तहसील क्षेत्र के जंगल में नाबालिग की लाश मिलने की सूचना पुलिस को दी गई थी. मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक जांच टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और शव की पहचान करने में जुट गई. परिजनों ने गुमशुदा की रिपोर्ट छाता कोतवाली में दर्ज कराई थी. साक्ष्य के आधार पर नाबालिग की पहचान हुई. जिसके बाद पुलिस ने तरौली गांव के रहने वाले आरोपी महेश उर्फ मसुआ को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर कड़ी पैरवी की. जिसके बाद मंगलवार को आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई.

यह भी पढ़ें : योगी सरकार ने एक साल में 97 हजाार से अधिक अपराधियों को दिलाई सजा, 4 को मृत्युदंड

मथुरा : पांच साल पूर्व नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करने के मामले में आरोपी महेश उर्फ मसूआ को विशेष न्यायाधीश पास्को ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है. पाॅक्सो एक्ट न्यायालय ने आरोपी पर आर्थिक दंड भी लगाया है.

एसपी क्राइम अवनीश कुमार मिश्रा ने दी जानकारी. (Video credit: mathura police)

एसपी क्राइम अवनीश कुमार मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में पुलिस महानिदेशक के नेतृत्व में अभियान चलाया जा रहा है. जनपद मथुरा के छाता क्षेत्र के रहने वाले आरोपी को कोर्ट ने पाॅक्सो एक्ट में मृत्युदंड और तीन लाख बीस हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया है. वर्ष 2020 में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर दी गई थी. आरोपी के खिलाफ हत्या दुष्कर्म के मामले में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था. मृतक के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए कठोर पैरवी की गई और आरोपी के खिलाफ आज मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है.

यह था मामला : 26 नवंबर 2020 जनपद के छाता तहसील क्षेत्र के जंगल में नाबालिग की लाश मिलने की सूचना पुलिस को दी गई थी. मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक जांच टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और शव की पहचान करने में जुट गई. परिजनों ने गुमशुदा की रिपोर्ट छाता कोतवाली में दर्ज कराई थी. साक्ष्य के आधार पर नाबालिग की पहचान हुई. जिसके बाद पुलिस ने तरौली गांव के रहने वाले आरोपी महेश उर्फ मसुआ को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर कड़ी पैरवी की. जिसके बाद मंगलवार को आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई.

यह भी पढ़ें : योगी सरकार ने एक साल में 97 हजाार से अधिक अपराधियों को दिलाई सजा, 4 को मृत्युदंड

For All Latest Updates

TAGGED:

MATHURA NEWSMATHURA COURT NEWSMINOR RAPED IN MATHURACULPRIT SENTENCED TO DEATHMATHURA NEWS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी के इस मंदिर में 77 सालों से जल रही पाकिस्तान से लाई अखंड ज्योति; जानिए सिंध के क्रूर शासक से क्या है कनेक्शन

प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या आने-जाने वाले ध्यान दें, 9 सितंबर से बंद होगा यह पुल, 15 दिनों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

हाईकोर्ट ने कहा- आपसी सहमति से तलाक में ट्रायल कोर्ट विवाह रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए जोर नहीं दे सकता

न्यू कानपुर सिटी योजना की लॉन्चिंग डेट बदली; 1 हजार करोड़ से तैयार हो रही 1793 प्लॉट वाली हाउसिंग स्कीम, अब इस तिथि को ऑनलाइन आवेदन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.