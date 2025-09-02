मथुरा : पांच साल पूर्व नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करने के मामले में आरोपी महेश उर्फ मसूआ को विशेष न्यायाधीश पास्को ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है. पाॅक्सो एक्ट न्यायालय ने आरोपी पर आर्थिक दंड भी लगाया है.

एसपी क्राइम अवनीश कुमार मिश्रा ने दी जानकारी. (Video credit: mathura police)

एसपी क्राइम अवनीश कुमार मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में पुलिस महानिदेशक के नेतृत्व में अभियान चलाया जा रहा है. जनपद मथुरा के छाता क्षेत्र के रहने वाले आरोपी को कोर्ट ने पाॅक्सो एक्ट में मृत्युदंड और तीन लाख बीस हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया है. वर्ष 2020 में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर दी गई थी. आरोपी के खिलाफ हत्या दुष्कर्म के मामले में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था. मृतक के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए कठोर पैरवी की गई और आरोपी के खिलाफ आज मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है.

यह था मामला : 26 नवंबर 2020 जनपद के छाता तहसील क्षेत्र के जंगल में नाबालिग की लाश मिलने की सूचना पुलिस को दी गई थी. मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक जांच टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और शव की पहचान करने में जुट गई. परिजनों ने गुमशुदा की रिपोर्ट छाता कोतवाली में दर्ज कराई थी. साक्ष्य के आधार पर नाबालिग की पहचान हुई. जिसके बाद पुलिस ने तरौली गांव के रहने वाले आरोपी महेश उर्फ मसुआ को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर कड़ी पैरवी की. जिसके बाद मंगलवार को आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई.

