हाईकोर्ट ने मैनपुरी में 1981 के जातीय संघर्ष में 24 लोगों की सामूहिक हत्या में दो की मौत की सजा उम्रकैद में तब्दील की

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मैनपुरी में नवंबर 1981 में जातीय संघर्ष में 24 लोगों की सामूहिक हत्या के मामले में जीवित बचे आरोपियों राम सेवक और कप्तान सिंह को सत्र न्यायालय से मिली सजा को सही करार दिया है लेकिन उसे उम्रकैद में तब्दील कर दिया है. साथ ही आरोपी रामपाल सिंह की मौत की सजा सबूतों के अभाव के कारण रद्द करते हुए उसे बरी कर दिया है.

मामले के कई आरोपियों की ट्रायल के दौरान मृत्यु हो चुकी है और एक फरार है. हाईकोर्ट ने कहा कि 44 साल तक चले लंबे मुकदमे के बाद मौत की सजा से न्याय का उद्देश्य पूरा नहीं होगा इसलिए दोनों आरोपियों की मौत की सजा को उम्रकैद में तब्दील की जाती है.हालांकि एक लाख रुपये जुर्माने की सजा बरकरार रखी गई है. कोर्ट ने आरोपियों को बची सजा भुगतने का आदेश दिया है.

यह निर्णय न्यायमूर्ति एसडी सिंह एवं न्यायमूर्ति तेज प्रताप तिवारी की खंडपीठ ने सजा के खिलाफ रामपाल सिंह की अपील मंजूर करते हुए दिया है. साथ ही अन्य दो आरोपियों राम सेवक व कप्तान सिंह की सजा के खिलाफ अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर ली है. मैनपुरी की अपर सत्र अदालत/विशेष अदालत डकैती प्रभावित क्षेत्र ने तीनों अपीलार्थियों को विभिन्न धाराओं में मौत की सजा व जुर्माने के साथ उम्रकैद की सजा सुनाई थी.