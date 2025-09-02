ETV Bharat / state

बलरामपुर: जरहाडीह में संचालित शासकीय छात्रावास में 10 साल के मासूम की मौत हो गई. पुलिस ने केस दर्ज कर लापरवाही बरतने के आरोप में छात्रावास अधीक्षक और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के खिलाफ केस दर्ज करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया है. पूरा मामला बच्चे की मौत और लापरवाही से जुड़ी है.

सरकारी छात्रावास में हुई थी बच्चे की मौत: दरअसल बलरामपुर जिले के गणेश मोड़ चौकी अंतर्गत जरहाडीह गांव में शासकीय छात्रावास है. इसी सरकारी छात्रावास में रहकर पढाई कर रहे दस साल के मासूम अभय कच्छप की मौत बीते दिनों हो गई थी. पुलिस ने इस घटना में मर्ग कायम करने के बाद अपनी कार्रवाई शुरु की. घटनास्थल का जायजा लिया और मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ की. प्रथम द्रष्टया ये बात सामने आई की बच्चे की जान लापरवाही के चलते हुई.

लापरवाही के आरोप में हॉस्टल अधीक्षक और कर्मचारी गिरफ्तार: लिए गए बयानों और मौके से मिले सबूतों के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छात्रावास अधीक्षक दिनेश कुमार और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी करमसाय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.



कुल्हाड़ी से लगी थी बच्चे को चोट: पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक 31 अगस्त को जरहाडीह गांव के बालक छात्रावास में वहां का कर्मचारी कुल्हाड़ी से पेड़ कटाई का काम कर रहा था. पास में ही मासूम अभय कच्छप खेल रहा था. उसी दौरान अचानक कुल्हाड़ी के लोहे से मासूम बच्चे के पैर में गंभीर चोट लगी और बच्चा घायल हो गया. जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. लेकिन बहुत अधिक खून बह जाने के कारण अभय की जान नहीं बच सकी. इस घटना में छात्रावास अधीक्षक और पेड़ काट रहे कर्मचारी की लापरवाही सामने आने के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया.



लापरवाही बनी बच्चे के लिए काल: इस मामले में गणेश मोड़ चौकी प्रभारी ओम प्रकाश पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने बीएनएस की धारा 105, 3 (5) के तहत रिपोर्ट दर्ज करते हुए जांच शुरू की. जिसके बाद छात्रावास अधीक्षक दिनेश कुमार और करमसाय पंडो को गिरफ्तार किया. आरोपियों को न्यायलय में पेश किया गया जहां से दोनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है. बच्चों की मौजूदगी में जिस तरह से छात्रावास के कैंपस में पेड़ काटा जा रहा था वो नियमों के खिलाफ था. जरुरत इस बात की थी कि बच्चों को पहले वहां से हटा लिया जाता. बच्चे जब सुरक्षित जगह पर चले गए होते तब पेड़ की कटाई का काम किया जाता. दोनों लोगों की भूल की सजा एक मासूम को अपनी जान देकर भुगतनी पड़ी.