हिमाचल में दलित बच्चे की मौत का मामला, हाईकोर्ट में 6 अक्टूबर को होगी सुनवाई, एससी कमीशन ने भी मांगी है रिपोर्ट

शिमला जिले में दलित परिवार के साथ जातिगत भेदभाव का मामला सामने आया है. अब इस मामले में हाईकोर्ट में स्टेट्स रिपोर्ट पेश होगी.

दलित बच्चे की मौत के मामले में हाईकोर्ट में 6 अक्टूबर को होगी सुनवाई
दलित बच्चे की मौत के मामले में हाईकोर्ट में 6 अक्टूबर को होगी सुनवाई (Etv Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 4, 2025 at 3:59 PM IST

शिमला: हिमाचल के शिमला जिला के तहत एक गांव में दलित परिवार के साथ जातिगत भेदभाव के कथित मामले में हाईकोर्ट 6 अक्टूबर को सुनवाई करेगा. रोहड़ू के लिंबड़ा गांव के 12 वर्षीय बच्चे ने आत्महत्या कर ली थी. आरोप है कि इलाके के एक ऊंची जाति के परिवार ने उसे प्रताड़ित किया और अपमान से आहत होकर बच्चे ने जहर खा लिया. पुलिस मामले की जांच कर रही है और अनुसूचित जाति आयोग ने भी रिपोर्ट तलब की है.

हाईकोर्ट में भी सोमवार छह अक्टूबर को पुलिस तय नियमों के अनुसार राज्य सरकार के माध्यम से स्टेट्स रिपोर्ट पेश करेगी. उधर, शुक्रवार को माकपा नेता व पूर्व विधायक राकेश सिंघा व शिमला के पूर्व मेयर संजय चौहान भी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए रोहड़ू जा रहे थे, लेकिन इलाके के लोगों ने उनका विरोध किया. स्थानीय लोगों का आरोप है कि माकपा नेता राजनीति से प्रेरित होकर लिंबड़ा गांव जाना चाहते हैं.

वहीं, हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग ने भी पुलिस से रिपोर्ट मांगी है. आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार धीमान का कहना है कि पुलिस को पहले ही चरण में एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज करना चाहिए था. इस अधिनियम में मामला दर्ज न होने के कारण आरोपी को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई.

क्या है पूरा मामला

रोहड़ू के चिडग़ांव के तहत लिंबड़ा गांव का 12 साल का बच्चा खेलते हुए इलाके के ही एक घर में चला गया. ये घर ऊंची जाति की महिला का था. आरोप है कि मकान मालिक महिला ने बच्चे के साथ अमानवीय व्यवहार किया. पीड़ित परिवार का आरोप है कि बच्चे को गोशाला में बांध कर रखा गया. इस अमानवीय व्यवहार से आहत बच्चा किसी तरह गोशाला से निकला और उसने जहर खा लिया. ये घटना 16 सितंबर की है. पीड़ित परिवार का ये भी आरोप है कि उच्च जाति के परिवार ने बच्चे को ये कहकर प्रताड़ित किया कि तूने हमारा घर अपवित्र किया है और अब शुद्धि के लिए बकरा देना होगा. बच्चे के जहर खाने के बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां 17 सितंबर को रात डेढ़ बजे के करीब उसने दम तोड़ दिया. बाद में पोस्टमार्टम किया गया और फिर 19 सितंबर को बच्चे का अंतिम संस्कार कर दिया गया. बच्चे के अंतिम संस्कार के बाद परिजनों ने डीएसपी रोहड़ू के समक्ष आवेदन दिया और न्याय की मांग उठाई. इसी बीच, आरोपी महिला ने हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की. उसे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई. हाईकोर्ट में सोमवार 6 अक्टूबर को मामले की सुनवाई तय है. वहीं, माकपा ने इस मामले में 6 अक्टूबर को ही प्रदेश व्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है.

डीआईजी ने क्या कहा

डीआईजी कानून-व्यवस्था रंजना चौहान के अनुसार मामले में एफआईआर दर्ज की गई है. डीएसपी रोहड़ू जांच कर रहे हैं. मामले में एक महिला को नामजद किया गया है. अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है. डीआईजी रंजना चौहान ने भरोसा दिलाया है कि निष्पक्ष जांच की जाएगी. वहीं, आरोपी परिवार का कहना है कि उनके खिलाफ गलत इलजाम लगाए जा रहे हैं. आरोपी परिवार की महिला ने इस बात से भी साफ इनकार किया है कि उसने बच्चे को गोशाला में बंद किया था. फिलहाल, मामले में अब हाईकोर्ट में फैसला होगा. साथ ही एससी कमीशन को दी जाने वाली रिपोर्ट में भी तथ्य सामने आएंगे. इस मामले में सोशल मीडिया में भी खूब चर्चा हुई है. चूंकि मामला हाईकोर्ट में है, लिहाजा अधिकारी वर्ग भी इस पर खुलकर बोलने से परहेज कर रहे हैं.

