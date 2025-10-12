पुणे में ट्रेनिंग ले रहे फ्लाइट लेफ्टिनेंट की मौत; बहराइच लाया गया तिरंगे में लिपटा शव, परिजनों में कोहराम
इस साल 2 जुलाई से ले रहा था प्रशिक्षण, एनडीए में मिली थी 154 रैंक.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 12, 2025 at 12:58 PM IST|
Updated : October 12, 2025 at 1:33 PM IST
बहराइच: पुणे में बीते शुक्रवार को हॉस्टल में एयरफोर्स के फ्लाइट लेफ्टिनेंट का शव मिला था. एनडीए कैडेट अंतरिक्ष सिंह पुणे प्रशिक्षण ले रहे थे. रविवार को तिरंगे में लिपटा कैडेट का शव घर लाया गया तो कोहराम मच गया.
रुपईडीहा थाना क्षेत्र के नरैनापुर सुमेरपुर गांव निवासी रवि प्रताप सिंह गुवाहाटी में रक्षा सुरक्षा कोर में हवलदार हैं. उनके 18 वर्षीय बेटे अंतरिक्ष कुमार सिंह को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में ऑल इंडिया रैंक में 154वां स्थान मिला था. इसके बाद 2 जुलाई 2025 को अंतरिक्ष का प्रशिक्षण पुणे में शुरू हुआ. शुक्रवार को परिजनों को अनहोनी की सूचना मिली.
अंतरिक्ष के बाबा तेजपाल के मुताबिक, फोन पर उन्हें बताया गया कि अंतरिक्ष सुबह से ही अपने हॉस्टल के रूम में था, मगर जब वह बाहर नहीं निकला तो साथियों ने दरवाजा खटखटाया. कोई जवाब न मिलने पर दरवाजे को जब तोड़ा गया तो उसका शव मिला. इस मामले में कोर्ट आफ इंक्वारी के आदेश दिए गए हैं.
परिजनों ने गंभीर आरोप भी लगाए हैं. बाबा तेजपाल ने बताया कि अंतरिक्ष ने पूरे स्कूल में हाईस्कूल की परीक्षा में टॉप किया था और इंटरमीडिएट में 98% लाकर एक बार फिर टॉपर बना था. स्कूल में हुई कई प्रतियोगिताओं में उसने गोल्ड मेडल जीता था.
मौजूदा समय में उनका परिवार लखनऊ के तेलीबाग स्थित घर में रहता है. आज जब अंतरिक्ष का शव तिरंगे में लिपटकर बहराइच लाया गया तो परिजनों में कोहराम मच गया. इस मौके पर स्थानीय पुलिस और कई अधिकारी भी मौजूद रहे.
यह भी पढ़ें: 27 साल की उम्र में ढाई करोड़ का टर्नओवर; शहद के बिजनेस से लगाई ऊंची छलांग, पढ़िए मेरठ के इस युवा की सफलता की कहानी