मेरठ के पशु ट्रामा सेंटर में पांच गोवंशों की मौत, हिंदू संगठन का हंगामा, मेयर ने कमिश्नर को लिखा पत्र - MEERUT NEWS

हिंदूवादी संगठन ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है. इससे पहले कान्हा गौशाला में गोवंशों की मौत हुई थी.

ट्रामा सेंटर में गोवंशों की मौत पर हंगामा.
(Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 4, 2025 at 7:41 PM IST

मेरठ : सूरजकुंड में पशुओं के लिए बने ट्रामा सेंटर में पांच गोवंशों की मौत हो गई. वहीं कई गोवंश की हालत नाजुक है. गोवंशों की मौत की सूचना मिलते ही पार्षद समर्थकों के साथ ट्रामा सेंटर पहुंचे और हंगामा करते हुए धरने पर बैठ गए. इससे नगर निगम और पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों में खलबली मच गई.

महापौर हरिकांत अहलूवालिया भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने पार्षदों से कमिश्नर और डीएम को पत्र लिखकर निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया. वहीं हिंदूवादी संगठन ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है. हिंदूवादी नेता सचिन सिरोही ने कार्यकर्ताओं के नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया. इससे पहले कान्हा गौशाला में गोवंशों की मौत हुई थी.

गौवंश आश्रय स्थलों में भी सुरक्षित नहीं : अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही ने कहा कि गोवंशों की मौत के जिम्मेदार नगर आयुक्त सहित नगर निगम के सभी अधिकारी हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में गौवंश आश्रय स्थलों में भी सुरक्षित नहीं हैं. वहां तमाम लापरवाही बरती जा रही है. अभी दो माह पहले ही कान्हा गौशाला में गौवंशों की मौत हुई थी. लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ.

जांच के लिए कमिश्नर को लिखा पत्र : महापौर हरिकांत अहलूवालिया ने कहा कि मामले में मेरठ कमिश्नर को पत्र लिखा है और उचित कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने कहा कि इसमें जिस स्तर पर लापरवाही हुई है. ऐसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई होनी चाहिए.

गोशालाओं की स्थिति बद से बदतर : वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर निगम को गौशालाओं की व्यवस्था और गोवंशों की देखभाल के नाम पर करोड़ों रुपये सरकार से मिलते हैं, लेकिन हकीकत में इन पैसों का इस्तेमाल गोवंशों के चारे और चिकित्सा पर हो तो ऐसी दुखद घटनाएं न हों.

लोगों का कहना है कि योगी सरकार में गायों को 'गौमाता' का दर्जा दिया जाता है. लेकिन जमीनी हकीकत बद से बदतर होती जा रही है. नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी न तो चारे का इंतजाम कर पा रहे हैं और न ही स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान दे रहे हैं.

