गरियाबंद में बीमार हाथी ने ली युवक की जान, मैनपुर की घटना, क्षेत्र में दहशत

गरियाबंद में एक बीमार हाथी ने पटक पटक कर युवक की जान ले ली.

UDANTI SITANADI TIGER RESERVE
बीमार हाथी की तस्वीर (UDANTI SITANADI TIGER RESERVE)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 12, 2025 at 8:41 PM IST

4 Min Read
गरियाबंद: शनिवार सुबह को गरियाबंद के मैनपुर इलाके में एक हाथी ने युवक की जान ले ली. वन विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है कि युवक शौच के लिए बाहर गया हुआ था उसी दौरान हाथी ने उसे दौड़ाकर मार डाला. एलिफेंट अटैक में मारे गए युवक का नाम जंगल सिंह है.

गांव में शोक की लहर: हाथी के हमले में युवक की मौत के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है. परिवार वालों का कहना है कि उनकी नजर के सामने हाथी ने जंगल सिंह को कुचलकर मार डाला. मैनपुर के कोदोमाली-तौरेगा गांव की यह घटना है. वन विभाग ने प्रारंभिक जांच के बाद बताया है कि हाथी बीमार है. बीमार हाथी ने ही युवक की जान ली है. उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक वरुण जैन ने कहा कि बीमार हाथी के इलाज का प्रयास किया जा रहा है.

गरियाबंद में बीमार हाथी का कहर (ETV BHARAT)

वन विभाग और पुलिस ने शुरू की जांच: प्रत्यक्षदर्शी और परिजनों ने बताया कि जंगल सिंह का शव बुरी तरह क्षत-विक्षत अवस्था में मिला, जिसे देखकर पूरा गांव स्तब्ध रह गया. घटना की सूचना मिलते ही मैनपुर थाने की पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए गरियाबंद जिला अस्पताल भेज दिया गया है. प्रारंभिक जांच में पुष्टि हुई है कि मौत हाथी के हमले से ही हुई है. जंगल सिंह के दो बच्चों और पत्नी सहित परिवार वाले सदमे में हैं, और गांव में अंतिम संस्कार के बाद भी मातम का सिलसिला जारी है.

शनिवार सुबह करीब 4 बजे वे घर के पास ही ओर शौच के लिए निकले थे. अचानक जंगल से निकले एकाकी हाथी ने उन्हें देखते ही बौखला गया और जोरदार हमला कर दिया। हाथी ने सूंड से उन्हें उठाकर पटक दिया और पैरों तले कुचल दिया- वरुण जैन, उपनिदेशक, उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व

बीमारी है आक्रामकता का कारण: उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व के उप निदेश वरुण जैन ने बताया कि यह हाथी लंबे समय से क्षेत्र में घूम रहा है और वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार, यह बीमारी से ग्रस्त होने के कारण असामान्य रूप से आक्रामक हो गया है. उदंती-सीता नदी टाइगर रिजर्व के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इस हाथी को नेशनल हाईवे-130 सी के आसपास और ग्रामीण इलाकों में बार-बार देखा जा रहा है.

पिछले एक माह में इस हाथी ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है और कई बार नेशनल हाईवे के आसपास नजर आया है. हाल ही में कोरबा जिले के रामपुर गांव में भी एक मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति की हाथी हमले में मौत हुई थी, जो इसी तरह का मामला था. गरियाबंद जिले में ही पिछले सालो में कम से कम पांच ऐसी घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिनमें दो मौतें हुईं.

यह हाथी मूल रूप से अभयारण्य से भटक गया है और मानव बस्तियों के निकट पहुंच गया है- वरुण जैन, उपनिदेशक, सीतानदी उदंती टाइगर रिजर्व

एक्शन में वन विभाग: उदंती-सीता नदी टाइगर प्रोजेक्ट के उपनिदेशक वरुण जैन ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि हमारी टीम पूरी सतर्कता के साथ कार्य कर रही है. हाथी को ट्रैंक्वलाइज करने और उसके उपचार का प्रयास किया जा रहा है. इसके साथ ही ग्रामीणों को जंगल क्षेत्रों से दूर रहने और रात में अकेले न निकलने की सलाह दी जा रही है.

वरुण जैन ने कहा कि मृतक के परिवार को सरकारी सहायता राशि 6 लाख शीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी. वन विभाग ने ड्रोन और ट्रैकिंग डिवाइस का उपयोग कर हाथी की लोकेशन ट्रैक की है और आसपास के गांवों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है.

कोरबा एलिफेंट अटैक में एक युवक की मौत, करतला में घूम रहा 50 हाथियों का दल

हाथी के हमले में महिला की मौत, बच्चे की हालत गंभीर, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व की घटना

धमतरी शहर में घुसा हाथी, वन विभाग की टीम वाइल्ड जंबो को भगाने में जुटी

DEATH IN ELEPHANT ATTACKUDANTI SITANADI TIGER RESERVEगरियाबंद मैनपुर क्षेत्रमैनपुर का जंगलELEPHANT ATTACK IN GARIABAND

