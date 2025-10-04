ETV Bharat / state

यूपी में बारिश का कहर; फिरोजाबाद में जर्जर दीवार गिरी, मलबे में दबकर युवक की मौत

फिरोजाबाद/कुशीनगर: यूपी के फिरोजाबाद जिले में शनिवार को एक दीवार भरभराकर गिर गयी. इसमें तीन लोग दब गए थे. स्थानीय लोगों ने मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल भिजवाया. वहां डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया. परिजनों के मुताबिक पिछले दिनों हुई बारिश के कारण यह दीवार कमजोर हो गयी थी.

दीवार के मलबे में दबे तीन लोग: मामला थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के मोहल्ला रुकनपुरा का है. वहां सलीम का परिवार रहता है. सलीम का मकान पहले से ही झोंपडीनुमा है. पिछले दिनों हुई बरसात की वजह से इसकी काफी कमजोर हो गयीं थीं. सलीम का बेटा और घर के दूसरे लोग मकान में सो रहे थे. तभी एक दीवार शनिवार सुबह भरभराकर गिर गयी. इसके मलबे में तीन लोग दब गये.

स्थानीय लोगों ने चलाया रेस्क्यू अभियान: जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग इकठ्ठे हो गए. उन्होंने रेस्क्यू अभियान चलाकर मलबे में दबे तीनों लोगों को बाहर निकाला. परिजन उनको जिला संयुक्त चिकित्सालय लेकर गये. वहां चिकित्सकों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया. युवक की पहचान अदनान पुत्र सलीम के रूप में हुई. पिता सलीम ने बताया कि अदनान घर के अंदर सो रहा था. दीवार अचानक गिर गई और उसकी दबकर मौत हो गई.

दीवार गिरने से अदनान की मौत: सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. शिकोहाबाद इंस्पेक्टर अनुज कुमार ने कहा कि मकान की दीवार गिरने से अदनान की मौत हो गयी. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.