यूपी में बारिश का कहर; फिरोजाबाद में जर्जर दीवार गिरी, मलबे में दबकर युवक की मौत
शिकोहाबाद इंस्पेक्टर अनुज कुमार ने बताया कि दीवार गिरने से अदनान की मौत हो गयी. शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 4, 2025 at 4:24 PM IST
फिरोजाबाद/कुशीनगर: यूपी के फिरोजाबाद जिले में शनिवार को एक दीवार भरभराकर गिर गयी. इसमें तीन लोग दब गए थे. स्थानीय लोगों ने मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल भिजवाया. वहां डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया. परिजनों के मुताबिक पिछले दिनों हुई बारिश के कारण यह दीवार कमजोर हो गयी थी.
दीवार के मलबे में दबे तीन लोग: मामला थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के मोहल्ला रुकनपुरा का है. वहां सलीम का परिवार रहता है. सलीम का मकान पहले से ही झोंपडीनुमा है. पिछले दिनों हुई बरसात की वजह से इसकी काफी कमजोर हो गयीं थीं. सलीम का बेटा और घर के दूसरे लोग मकान में सो रहे थे. तभी एक दीवार शनिवार सुबह भरभराकर गिर गयी. इसके मलबे में तीन लोग दब गये.
स्थानीय लोगों ने चलाया रेस्क्यू अभियान: जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग इकठ्ठे हो गए. उन्होंने रेस्क्यू अभियान चलाकर मलबे में दबे तीनों लोगों को बाहर निकाला. परिजन उनको जिला संयुक्त चिकित्सालय लेकर गये. वहां चिकित्सकों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया. युवक की पहचान अदनान पुत्र सलीम के रूप में हुई. पिता सलीम ने बताया कि अदनान घर के अंदर सो रहा था. दीवार अचानक गिर गई और उसकी दबकर मौत हो गई.
दीवार गिरने से अदनान की मौत: सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. शिकोहाबाद इंस्पेक्टर अनुज कुमार ने कहा कि मकान की दीवार गिरने से अदनान की मौत हो गयी. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
कुशीनगर में आंधी से गिरा पेड़, किशोर की मौत: कुशीनगर जिले में खराब मौसम और आंधी के कारण पेड़ गिरने से 15 वर्षी आयुष की मौत हो गई. यह हादसा तमकुहीराज थानाक्षेत्र के समाही बुजुर्ग मठिया में हआ। पिता राजेश यादव ने बताया कि वह अपने परिवार और बच्चों के साथ बारिश में गिरे पेड़ को काट रहे थे. तभी साथ ही में खड़ा दूसरा पेड़ इन लोगों के ऊपर गिर गया.
इसमें उनका 15 वर्षीय बेटा आयुष दब गया और उसकी मौत हो गई. इस हादसे में मन्नू यादव, पुष्पा देवी और निशा भी घायल हो गये. तीनों का इलाज किया जा रहा है. पिता राजेश यादव राजमिस्त्री का काम करते हैं. आयुष अपने दो भाइयों में सबसे बड़ा था और कक्षा 9 का छात्र था.
