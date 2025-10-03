दीपावली से पहले भजनलाल सरकार का बड़ा तोहफा, 3 फीसदी बढ़ा राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता
3 फीसदी वृद्धि के बाद महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत हो गया है. इससे सरकार पर करीब 1230 करोड़ रुपए का वार्षिक वित्तीय भार आएगा.
Published : October 3, 2025 at 9:19 PM IST
जयपुर: राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है. वित्त विभाग ने आदेश जारी किया है कि राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 3 प्रतिशत बढ़ाया जाएगा. इस बढ़ोतरी के बाद DA 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हो गया है. यह बढ़ा हुआ DA, 1 अक्टूबर, 2025 से लागू होगा और कर्मचारियों को नकद भुगतान आगामी 1 नवंबर की सैलरी में मिलेगा. राज्य सरकार द्वारा इस निर्णय से लगभग 1230 करोड़ रुपए का वार्षिक वित्तीय भार आएगा. 7वें वेतनमान के तहत अब कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जुलाई, 2025 से बढ़े हुए DA और महंगाई राहत का लाभ मिलेगा.
GPF में जमा होगी पिछली अवधि की राशि: 1 जुलाई से 30 सितंबर, 2025 तक की बढ़ी हुई DA की राशि कर्मचारियों के जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) में जमा होगी. यह नियम उन सरकारी कर्मियों पर लागू होगा, जो 1 जनवरी, 2004 से पूर्व नियुक्त हुए हैं. इसके अलावा, राज्य के बोर्डों, सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य संस्थाओं के कर्मियों की इस अवधि की DA राशि भी उनके GPF में जमा की जाएगी.
पढ़ें: अच्छी खबर : प्रदेश में मिलेगी सस्ती बिजली, जानिए किस श्रेणी के उपभोक्ता को कितना फायदा
पेंशनर्स को भी मिलेगा लाभ: राज्य के पेंशनर्स को भी इस बढ़े हुए DA का लाभ मिलेगा. दीपावली के त्योहार से पहले यह महंगाई राहत का तोहफा कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा. इससे लगभग 8 लाख राज्य कर्मचारियों और 4.40 लाख पेंशनर्स को लाभ होगा. पंचायत समिति और जिला परिषद के कर्मचारी भी इस बढ़ोतरी का लाभ प्राप्त करेंगे. बढ़ोतरी की यह प्रक्रिया केन्द्र सरकार के निर्देश के अनुरूप शुरू हुई थी. बीते बुधवार को केन्द्रीय कर्मचारियों के DA में 3 प्रतिशत बढ़ोतरी की गई थी. इसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य में भी बिना देरी के महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में वृद्धि की मंजूरी दी गई.
सुशासन को समर्पित हमारी सरकार ने दीपावली से पूर्व राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के हित में सातवें वेतनमान के अंतर्गत महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी प्रदान की है। इसके परिणामस्वरूप अब राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को 1 जुलाई 2025 से 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता देय…— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) October 3, 2025
पढ़ें: त्योहारी सीजन में 12 हजार 193 कार्मिकों को आरपीएससी ने दिया पदोन्नति का तोहफा
मुख्यमंत्री ने एक्स पर दी जानकारी: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि सुशासन को समर्पित हमारी सरकार ने दीपावली से पूर्व राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के हित में सातवें वेतनमान के अंतर्गत महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी प्रदान की है. इसके परिणामस्वरूप अब राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जुलाई 2025 से 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता देय होगा. इस निर्णय का लाभ लगभग 8 लाख कर्मचारियों के साथ ही 4.40 लाख पेंशनर्स को भी मिलेगा. 'आपणो अग्रणी राजस्थान' के विजन के अनुरूप हमारी सरकार राज्य कर्मचारियों सहित प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है.