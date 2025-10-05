ETV Bharat / state

कांग्रेस नेता पर जानलेवा हमला, सरगुजा में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुआ हमला

दिलीप धर से मारपीट के मामले में शून्य पर अपराध दर्ज कर डायरी लटोरी चौकी भेजी जा रही है. इस मामले की जांच सूरजपुर पुलिस करेगी. इसके साथ ही नाबालिग से मारपीट के मामले में भी जांच चल रही है. डॉक्टर के रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी: अमोलक सिंह ढिल्लो, एएसपी

सरगुजा: दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान कांग्रेस नेता पर जानलेवा हमला हो गया. हमले में कांग्रेस नेता दिलीप धर गंभीर रुप से जख्मी हो गए. हमले में बीच बचाव कर रहे कांग्रेस नेता दिलीप धर के भाई भी गंभीर रुप से जख्मी हुए हैं. दिलीप धर और उनके भाई राजेंद्र धर को गंभीर हालत में अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. इससे पहले दशहरे के दिन भी बदमाश ने चाकू से गोदकर युवती की हत्या कर दी थी. बदमाश ने वारदात को महामाया मंदिर परिसर में अंजाम दिया. अपराध के बढ़ते ग्राफ को लेकर आम लोगों ने चिंता जाहिर की है. लोगों का कहना है कि दिनों दिन बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं. बदमाशों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है. कांग्रेस नेता दिलीप धर पर जानलेवा हमला: बदमाशों के हमले में बुरी तरह से जख्मी हुए कांग्रेस नेता दिलीप धर और उनके भाई राजेंद्र धर से पुलिस ने घटना के बारे में जानकारी ली है. पीड़ितों के मुताबिक वो लोग दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन करने के लिए गए थे. इसी दौरान 20 से ज्यादा की संख्या में आए बदमाशों ने उनलोगों पर धारदार हथियारों से हमला बोल दिया. हमले में दिलीप धर और उनके भाई राजेंद्र धर गंभीर रुप से जख्मी हो गए. दोनों घायलों का इलाज मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है.

गांधी नगर पुलिस ने शून्य पर दर्ज किया अपराध: घटना लटोरी क्षेत्र के सोनवाही बांध इलाके की है. गांधीनगर पुलिस ने मामले में शून्य पर अपराध दर्ज कर जांच शुरु कर दी है. पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हमलावर कौन थे और उनकी कांग्रेस नेता दिलीप धर से क्या दुश्मनी रही. इस संबंध में पीड़ित से पुलिस बयान ले रही है. कांग्रेस नेता पर हुए हमले के बाद से कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ गुस्सा है.

बंग समाज के लोग गए थे प्रतिमा विसर्जन के लिए: दरअसल, 10 दिनों तक चली नवरात्रि के बाद 3 अक्टूबर को दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन का कार्य चल रहा था. इस दौरान शहर के गांधीनगर थाना अंतर्गत भगवानपुर में भी बंग समाज के लोगों द्वारा दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन की तैयारी की गई थी. समाज के लोग नाचते गाते दुर्गा विसर्जन के लिए लटोरी चौकी अंतर्गत पड़ने वाले सेमरा से लगे सोनवाही बांध गए हुए थे. विसर्जन के दौरान ही बदमाशों ने हमला कर दिया.



जख्मी दिलीप धर कांग्रेस के जिला सचिव हैं: दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के लिए घाट पर पहुंचे कांग्रेस नेता दिलीप धर को किसी ने खबर दी थी कि उनपर जानलेवा हमले की तैयारी है. इस बात की सूचना मिलते ही दिलीप धर ने मदद के लिए अपने भाई राजेंद्र धर और बेटे दीपेश धर को मौके पर बुलाया और उनके साथ घर लौटने लगे. दिलीप धर के मुताबिक रास्ते में धारदार हथियारों से लैस विशाल मजुमदार, अमर पाण्डेय, कमल पाण्डेय, विनीत बोस, विशाल घोष, पवन विश्वास, उज्जवल सहित 15 से 20 लोगों ने उन्हें घेर लिया. जबतक वो लोग कुछ समझ पाते उनपर जानलेवा हमला कर दिया गया.



समय पर नहीं पहुंची पुलिस: पुलिस में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक बदमाशों ने पहले दिलीप धर की जमकर पिटाई की. बीच बचाव करने आए उनके भाई राजेंद्र धर को भी बमदाशों ने पीटकर जख्मी कर दिया. कांग्रेस नेता के बेटे दीपेश धर पर भी जानलेवा हमला हुआ. गनीमत रही की दीपेश किसी तरह से वहां से बचकर निकल गया. मारपीट की खबर जैसे ही इलाके को लोगों को मिली बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे. भीड़ को अपनी ओर आता देख बदमाश दोनों भाइयों को लहूलुहान हालत में छोड़कर फरार हो गए. स्थानीय लोगों की शिकायत है कि वारदात की सूचना गांधीनगर पुलिस को दी गई लेकिन पुलिस समय रहते मदद को नहीं पहुंची.

लटोरी चौकी पुलिस करेगी जांच: जख्मी दिलीप धर का कहना है कि वो जख्मी हालत में जब गांधीनगर पुलिस थाने में शिकायत करने पहुंचे. वहां पहले ही आरोपियों का मददगार शुभजीत मंडल मौजूद मिला. आरोपियों का मददगार ही जख्मी लोगों के खिलाफ शिकायत दर्जा करा रहा था. इस घटना में दिलीप धर के सिर पर 8 टांके लगे हैं और उनका उपचार जारी है. इस मामले में शिकायत के बाद गांधीनगर पुलिस ने शून्य पर अपराध दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई लटोरी चौकी पुलिस द्वारा की जाएगी.