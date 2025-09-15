ETV Bharat / state

कुड़मी को एसटी का दर्जा देने की मांग पर गतिरोध, आदिवासी संगठन गोलबंद!

कुड़मी को एसटी का दर्जा देने की मांग को लेकर अब आदिवासी संगठन गोलबंद हो गये हैं.

Deadlock over demand for granting ST status to Kudmi in Jharkhand
आदिवासी नेताओं की प्रेस वार्ता (ETV Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 15, 2025 at 9:24 PM IST

2 Min Read
रांचीः कुड़मी समुदाय ने खुद को एसटी का दर्जा देने की मांग को लेकर बिगूल फूंक दिया है. झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओड़िशा से कुड़मी संगठन अब रेल रोको आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं.

कुड़मी समुदाय की इस मांग के विरोध में आदिवासी संगठन भी गोलबंद हो गये हैं. कुड़मी समाज की मांग को बेबुनियाद बताते हुए आदिवासी संगठनों ने 20 सितंबर को राजभवन के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करने की घोषणा की है.

कुड़मी को एसटी का दर्जा देने की मांग पर आदिवासी नेताओं के बयान (ETV Bharat)

कुड़मी मांग के खिलाफ 20 सितंबर को प्रदर्शन

आदिवासी बचाओ मंच की ओर से सिरमटोली सरना स्थल पर आदिवासियों से जुड़े मुद्दों को लेकर मीडिया से बात की गई. संयुक्त रूप से पूर्व मंत्री देव कुमार धान, पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव, आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा ने संबोधित किया. गीताश्री उरांव ने कहा कि कुर्मियों को आदिवासी का दर्जा देने की बात सरासर बेईमानी है. कुड़मी कभी भी आदिवासी नहीं थे. आदिवासी का दर्जा देने की मांग को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा.

कुड़मी नेताओं ने आदिवासी समाज को भड़काने और दोनों समाज के बीच खाई पैदा करने का काम किया है. उनका मकसद केवल विधायक, सांसद और मंत्री बनने के लिए आदिवासी समाज के संवैधानिक अधिकारों का हनन करना और कब्जा करना है. कुड़मियों को आदिवासी बनाने की मांग के विरोध में राज्य भर के आदिवासी समुदाय आगामी 20 सितंबर को राजधानी रांची के राज भवन के सामने एक दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे.

दूसरे आदिवासी संगठनों ने कहा कि कुड़मी समुदाय के लोग आदिवासी बनते हैं तो आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा. फूलचंद तिर्की और निशा भगत ने कहा कि आदिवासी जमीन पर कुड़मियों का अवैध कब्जा वैध हो जाएगा. इस मांग को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता है. यह जायज नहीं है.

