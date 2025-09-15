ETV Bharat / state

कुड़मी को एसटी का दर्जा देने की मांग पर गतिरोध, आदिवासी संगठन गोलबंद!

रांचीः कुड़मी समुदाय ने खुद को एसटी का दर्जा देने की मांग को लेकर बिगूल फूंक दिया है. झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओड़िशा से कुड़मी संगठन अब रेल रोको आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं.

कुड़मी समुदाय की इस मांग के विरोध में आदिवासी संगठन भी गोलबंद हो गये हैं. कुड़मी समाज की मांग को बेबुनियाद बताते हुए आदिवासी संगठनों ने 20 सितंबर को राजभवन के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करने की घोषणा की है.

कुड़मी को एसटी का दर्जा देने की मांग पर आदिवासी नेताओं के बयान (ETV Bharat)

कुड़मी मांग के खिलाफ 20 सितंबर को प्रदर्शन

आदिवासी बचाओ मंच की ओर से सिरमटोली सरना स्थल पर आदिवासियों से जुड़े मुद्दों को लेकर मीडिया से बात की गई. संयुक्त रूप से पूर्व मंत्री देव कुमार धान, पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव, आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा ने संबोधित किया. गीताश्री उरांव ने कहा कि कुर्मियों को आदिवासी का दर्जा देने की बात सरासर बेईमानी है. कुड़मी कभी भी आदिवासी नहीं थे. आदिवासी का दर्जा देने की मांग को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा.