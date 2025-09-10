ETV Bharat / state

अंतिम संस्कार की थी तैयारी, अर्थी था तैयार, तभी जिंदा घर लौट वो जिसे मरा समझे थे लोग

कुसमुंडा थाना इलाके में हुई अजीबो गरीब घटना.

DEAD MAN RETURNS HOME ALIVE
जिंदा घर लौटा युवक (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 10, 2025 at 12:12 AM IST

4 Min Read
कोरबा: कुसमुंडा थाना क्षेत्र में एक अजीबो गरीब घटना सामने आई है. नदी में मिले अज्ञात शव को परिजन शिनाख्त कर घर ले आए. परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल था. अंतिम संस्कार के लिए रिश्तेदारों को खबर की जा रही थी. परिवार अंतिम संस्कार की तैयारी में जुटा हुआ था. अंतिम क्रिया कर्म के लिए अर्थी तैयार थी. इसी बीच जिस युवक को मरा हुआ मान लिया गया था वो पैदल चलते हुए घर लौट आया. पहले तो मोहल्लेवासी उसे देख भूत समझकर शोर मचाने लगे. लेकिन जब सच्चाई का पता चला, तो लोगों का मुंह खुला का खुला रह गया. हैरानी के बाद परिजन खुश हुए कि घर का युवक जिंदा लौट आया.

जिंदा घर लौटा युवक: दरअसल कुसमुंडा थाना अंतर्गत विश्रामपुर गेवरा में हरिओम वैष्णव(27 वर्ष) निवास करता है. दर्री क्षेत्र में युवक का ससुराल है. 4 दिन पहले वह अपने परिवार के साथ, ससुराल दर्री गया हुआ था, जहां से वह अचानक बिना किसी को कुछ बताए गायब हो गया. परिजन उसकी खोजबीन में जुटे हुए थे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. युवक के गुमशुदगी की सूचना परिजनों ने दर्री पुलिस को दी.

अहिरन नदी में मिली लाश: इस बीच सोमवार की सुबह बांकीमोगरा थाना अंतर्गत डंगनिया स्थित अहिरन नदी में एक युवक का शव बरामद किया गया. थाने में गुमशुदा की सूचना के आधार पर हरिओम के परिजनों को शव के शिनाख्त के लिए बुलाया गया. परिजनों ने शव के कद काठी व हाथ में गुदे "आर" अक्षर के टैटू से उसकी पहचान कर ली. शव की पहचान हरिओम के रूप में की गयी. पानी में डूबे होने के कारण शव पूरी तरह से फूल चुका था. जो बेहद वीभत्स अवस्था में था. जिसकी वजह से चेहरे से पहचान करना मुश्किल हो रहा था. परिजनों के सामने पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई उपरांत शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. पोस्टमार्टम के बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया.

रात 12:00 बजे घर लौट आया हरिओम: परिजन शव को घर लाकर अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे. नाते रिश्तेदारों को हरिओम की मौत की सूचना दे रहे थे. इस बीच रात लगभग 12 बजे अंतिम संस्कार में जुटे परिजनों के होश उड़ गए, जब हरि ओम जिंदा घर लौट आया. उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था. अब उनके मन में सवाल था कि हरिओम जिंदा है तो घर पर पड़ा शव किसका है. रात में ही इसकी सूचना पुलिस को दी गई. कुसमुंडा पुलिस ने बांकीमोगरा पुलिस को घटनाक्रम से अवगत कराया, शव बांकीमोगरा क्षेत्र में मिला था. इसलिए उसे बांकीमोगरा थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया. पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से शव को स्थानीय अस्पताल की मरचुरी में रखा है. अब पुलिस के सामने पुन: मृतक के शिनाख्त की चुनौती है.

अज्ञात शव मिलने का मर्ग कायम किया: इस विषय में सीएसपी विमल पाठक ने बताया कि दर्री थाने में गुम इंसान का मामला दर्ज करवाया गया था. कुसमुंडा क्षेत्र का निवासी हरिओम वैष्णव की दर्री में ससुराल है, जहां से 4 वह दिन पहले लापता हुआ था. बांकीमोंगरा क्षेत्र की अहिरन नदी में एक अज्ञात शव पाया गया. परिजनों ने इसकी शिनाख्त हरिओम के तौर पर कर ली. वैधानिक कार्रवाई पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिया गया. इसके बाद बीती रात करीब 11:30 बजे हरिओम घर लौट आया. अब जो शव मिला था, उस मामले में अज्ञात शव मिलने का मर्ग कायम किया है. पहचान का प्रयास किया जा रहा है.

