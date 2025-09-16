ETV Bharat / state

बागपत में शासकीय अधिवक्ता के बेटे का शव रेलवे ट्रैक पर मिला; दो दिन पहले हुआ था लापता

सीओ विजय कुमार ने बताया कि 15 सितंबर 2025 की शाम सूचना मिली कि एक लड़के ने ट्रेन के आगे आकर आत्महत्त्या कर ली है.

बागपत में शासकीय अधिवक्ता के बेटे का शव रेलवे ट्रैक पर मिला.
बागपत में शासकीय अधिवक्ता के बेटे का शव रेलवे ट्रैक पर मिला. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 16, 2025

बागपत: 2 दिन पहले लापता हुए शासकीय अधिवक्ता के बेटे की लाश रेलवे ट्रैक पर मिली. इसकी पहचान वंश पंवार पुत्र नरेंद्र पंवार के तौर पर हुई है. पुलिस को वंश की लोकेशन सहारनपुर जिले में मिली थी. युवक की फुटेज भी सामने आई, लेकिन सोमवार शाम को उसका शव बागपत जिले के बुढ़पुर रेलवे हाल्ट के पास पड़ा मिला. आशंका जताई जा रही है, कि शासकीय अधिवक्ता के नरेंद्र पंवार के बेटे ने सुसाइड किया है.

जानकारी के मुताबिक, यह भी चर्चा है, कि युवक वंश पंवार के साथ साइबर ठगी हुई थी. इसके बाद से ही वह घर से लापता हो गया था. परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. तभी से पुलिस की टीमें उसकी तलाश कर रही थीं. मृतक वंश पंवार के पिता बागपत कोतवाली बली गांव के रहने वाले हैं. वह जिला शासकीय अधिवक्ता हैं. वंश पंवार बीए का स्टूडेंट था.

फिलहाल, परिवार इस मामले पर चुप है, लेकिन चर्चा है, कि वंश साइबर ठगी का शिकार होने के कारण परेशान था. रेलवे ट्रैक पर शव मिलने से उसके आत्महत्या करने की बात सामने आ रही है. फिलहाल, पुलिस हर पहलू पर मामले की जांच कर रही है.

सीओ विजय कुमार ने बताया कि 15 सितंबर 2025 की शाम को थाना रमाला में सूचना मिली कि एक लड़के ने ट्रेन के आगे आकर आत्महत्त्या कर ली है. रमाला पुलिस ने फौरन विधिक कार्रवाई शुरू की और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया. उसकी तलाशी ली गई, तो उसके पास से मिले डॉक्यूमेंट में उसका नाम वंश और पिता का नाम नरेंद्र पंवार, निवासी गांव बली, थाना बागपत का मिला. इसकी गुमशुदगी दो दिन पहले थाना बागपत मे लिखी गई थी.

