शिमला में कार में मिला युवक का शव, मृतक का मोबाइल-पर्स और डॉक्यूमेंट गायब

एक युवक का शव कार में मिलने से सनसनी फैल गई. परिजनों ने इसे हत्या करार दिया है.

कार में मिला युवक का शव
कार में मिला युवक का शव (कॉन्सेप्ट इमेज)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 11, 2025 at 3:13 PM IST

2 Min Read
शिमला: राजधानी शिमला में एक युवक का शव कार में मिलने से हड़कंप मच गया. ये मामला थाना संजौली के शानन क्षेत्र का है, जहां खड़ी एक कार से युवक का शव बरामद हुआ. मृतक की पहचान ठियोग उपमंडल की मालेड़ी पंचायत के रहने वाले विनोद कंवर के रूप में हुई है. संदिग्ध परिस्थितियों में हुई इस मौत ने परिजनों को झकझोर कर रख दिया है. परिजनों ने इसके पीछे गहरी साजिश बताते हुए इसे हत्या बताया है और से पुलिस से जांच की मांग की है.

जानकारी के अनुसार 8 अक्तूबर की रात स्थानीय लोगों ने शानन के पास एक कार में एक युवक को अचेत अवस्था में देखा. इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई. पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को इलाज के लिए आईजीएमसी शिमला ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

मृतक के चाचा सुभाष ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उन्हें घटना की जानकारी उनके भाई लाल सिंह से मिली थी, जब वो अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने विनोद की मौत की पुष्टि कर दी. सुभाष के अनुसार पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया और बयान दर्ज किए हैं. विनोद हमेशा अपने साथ मोबाइल फोन और पर्स रखता था, लेकिन घटना स्थल से उसका मोबाइल, पर्स और दस्तावेज सब गायब मिले. शव पर कोई स्पष्ट चोट के निशान नहीं थे, लेकिन उसकी नाक के दाईं ओर से खून बह रहा था, जिससे मामला और संदिग्ध लग रहा है.

परिजनों का कहना है कि विनोद के साथ कार में कोई अन्य व्यक्ति भी मौजूद था, जो बाद में वहां से फरार हो गया. उनका आरोप है कि इसी व्यक्ति की लापरवाही से विनोद की मौत हुई, क्योंकि उसने न तो समय पर सहायता की और न ही किसी को सूचना दी. एसएसपी संजीव गांधी ने बताया कि पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना संजौली में भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(1) और 238 के तहत मामला दर्ज कर लिया है. मामले मे पूछताछ कr जा रही है सभी तथ्य खंगले जा रहें हैं.

ये भी पढ़ें: रेप केस में गिरफ्तार राजीव बिंदल के भाई की बढ़ी मुश्किलें, महिला आयोग ने मांगी एसपी से रिपोर्ट, BJP को दी ये नसीहत

