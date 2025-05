ETV Bharat / state

मंडी में ब्यास नदी से बरामद हुआ युवक का शव, इलाके में फैली सनसनी - DEAD BODY IN VYAS RIVER

मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी में ऐतिहासिक पंचवक्त्र महादेव मंदिर के समीप मंगलवार शाम को ब्यास नदी के किनारे एक अज्ञात युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. शव को देखकर स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया. मौके पर काफी लोग जमा हो गए. इसके बाद लोगों ने तुरंत मामले की सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए जोनल अस्पताल मंडी भेज दिया. प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि शव नदी में बहकर यहां तक पहुंचा है. मिली जानकारी के अनुसार युवक की उम्र लगभग 33 से 37 वर्ष के बीच प्रतीत हो रही है. उसने सफेद रंग की इनर, काले रंग की पैंट और जैकेट पहन रखी थी. पुलिस के अनुसार शव जम्मू-कश्मीर निवासी का है. अब जांच का विषय है कि युवक ने आत्महत्या की है या उसके साथ कोई हादसा हुआ है. एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने बताया कि 'शहर के एतेहासिक पंवक्त्र महादेवा मंदिर के समीप व्यास किनारे शव पड़ा मिला है. शव को कब्जे में लेकर पुलिस पोस्टमॉर्टम के लिए जोनल अस्पताल मंडी ले गई है. प्रारंभिक जांच में ये लग रहा है कि शव नदी में बहकर यहां तक पहुंचा है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पता लगाया जा रहा है कि ये शव किसका है'. ये भी पढ़ें- तेज रफ्तार टैक्सी ने रौंदी कई जिंदगियां, गद्दी युवक की मौके पर मौत, 10 भेड़-बकरियों की भी गई जान

