ETV Bharat / state

बिहार में 4 वर्षीय बच्ची का खेत से मिला शव, छानबीन में जुटी फॉरेंसिंक टीम - DEAD BODY FOUND IN FIELD

मुजफ्फरपुर में घर से गायब चार वर्षीय बच्ची का शव खेत से मिला है. घटना से पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 2, 2025 at 1:51 PM IST

2 Min Read

मुजफ्फरपुर: बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. आए दिन हत्या के मामले सामने आते रहते हैं. इसी बीच मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र में चार वर्षीय बच्ची का शव खेत से बरामद किया गया है.

घर से लापता थी मासूम: मृतका के चाचा ने बताया कि मेरी भतीजी दरवाजे पर खेल रही थी, तभी करीब 12 बजे वह घर से लापता हो गई. जिस समय वो गायब हुई, उस समय केवल मां और भाभी ही घर पर थे. गायब होने की सूचना मिलते ही काफी खोजबीन की गई, लेकिन कहीं उसका सुराग नहीं लगा.

जांच में जुटी पुलिस: इसी बीच आज ग्रामीणों ने बताया कि आपकी भतीजी का शव खेत में पड़ा हुआ है. सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लिया. वहीं, मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

''आज सुबह मेरी भतीजी का शव घर से महज 50 मीटर की दूरी पर खेत में मिला है. जिससे हमें प्रतीत हो रहा है कि बच्ची की हत्या की गई है. मामले में पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए''. -मृतका के चाचा

परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप: मिली जानकारी के अनुसार बच्ची के शरीर पर कई निशान भी पाये गए हैं. साथ ही बच्ची के होठों का रंग काला हो चुका है. वहीं, परिजनों ने आरोप लगाया है कि बच्ची की हत्या की गई है. सभी का रो-रोकर बुरा हाल है.

''बच्ची का शव खेत से बरामद हुआ है. वो कल से गायब थी और आज शव मिला है. मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और FSL टीम की मदद भी ली जा रही है. सभी बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है''. - मनोज कुमार सिंह, डीएसपी ईस्ट-टू

ये भी पढ़ें-

मुजफ्फरपुर: बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. आए दिन हत्या के मामले सामने आते रहते हैं. इसी बीच मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र में चार वर्षीय बच्ची का शव खेत से बरामद किया गया है.

घर से लापता थी मासूम: मृतका के चाचा ने बताया कि मेरी भतीजी दरवाजे पर खेल रही थी, तभी करीब 12 बजे वह घर से लापता हो गई. जिस समय वो गायब हुई, उस समय केवल मां और भाभी ही घर पर थे. गायब होने की सूचना मिलते ही काफी खोजबीन की गई, लेकिन कहीं उसका सुराग नहीं लगा.

जांच में जुटी पुलिस: इसी बीच आज ग्रामीणों ने बताया कि आपकी भतीजी का शव खेत में पड़ा हुआ है. सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लिया. वहीं, मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

''आज सुबह मेरी भतीजी का शव घर से महज 50 मीटर की दूरी पर खेत में मिला है. जिससे हमें प्रतीत हो रहा है कि बच्ची की हत्या की गई है. मामले में पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए''. -मृतका के चाचा

परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप: मिली जानकारी के अनुसार बच्ची के शरीर पर कई निशान भी पाये गए हैं. साथ ही बच्ची के होठों का रंग काला हो चुका है. वहीं, परिजनों ने आरोप लगाया है कि बच्ची की हत्या की गई है. सभी का रो-रोकर बुरा हाल है.

''बच्ची का शव खेत से बरामद हुआ है. वो कल से गायब थी और आज शव मिला है. मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और FSL टीम की मदद भी ली जा रही है. सभी बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है''. - मनोज कुमार सिंह, डीएसपी ईस्ट-टू

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

MUZAFFARPUR NEWSBIHAR NEWSखेत से मिला शवDEAD BODY FOUND IN FIELD

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

वोटर अधिकार यात्रा : क्या बिहार में कांग्रेस के लिए सत्ता की राह आसान होगी?

Explainer : बिहार चुनाव को दिलचस्प बनाएगी बाहुबली और नेताओं की अगली पीढ़ी! देखें ऐसे 20 नाम जो दस्तक के लिए तैयार

NDA को 2010 में 24, 2020 में सिर्फ 6 सीट, मगध की 26 सीटों पर 2025 का पूरा समीकरण समझिए

बिहार की लड़कियों ने रसोई के बजाय बॉक्सिंग रिंग की ओर रुख क्यों किया?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.