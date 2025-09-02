मुजफ्फरपुर: बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. आए दिन हत्या के मामले सामने आते रहते हैं. इसी बीच मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र में चार वर्षीय बच्ची का शव खेत से बरामद किया गया है.

घर से लापता थी मासूम: मृतका के चाचा ने बताया कि मेरी भतीजी दरवाजे पर खेल रही थी, तभी करीब 12 बजे वह घर से लापता हो गई. जिस समय वो गायब हुई, उस समय केवल मां और भाभी ही घर पर थे. गायब होने की सूचना मिलते ही काफी खोजबीन की गई, लेकिन कहीं उसका सुराग नहीं लगा.

जांच में जुटी पुलिस: इसी बीच आज ग्रामीणों ने बताया कि आपकी भतीजी का शव खेत में पड़ा हुआ है. सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लिया. वहीं, मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

''आज सुबह मेरी भतीजी का शव घर से महज 50 मीटर की दूरी पर खेत में मिला है. जिससे हमें प्रतीत हो रहा है कि बच्ची की हत्या की गई है. मामले में पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए''. -मृतका के चाचा

परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप: मिली जानकारी के अनुसार बच्ची के शरीर पर कई निशान भी पाये गए हैं. साथ ही बच्ची के होठों का रंग काला हो चुका है. वहीं, परिजनों ने आरोप लगाया है कि बच्ची की हत्या की गई है. सभी का रो-रोकर बुरा हाल है.

''बच्ची का शव खेत से बरामद हुआ है. वो कल से गायब थी और आज शव मिला है. मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और FSL टीम की मदद भी ली जा रही है. सभी बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है''. - मनोज कुमार सिंह, डीएसपी ईस्ट-टू

