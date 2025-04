ETV Bharat / state

कार में मिली बच्ची की डेड बॉडी, कन्या भोज के लिए घर से निकली थी लड़की - DEAD BODY OF GIRL FOUND IN A CAR

कन्या भोज के लिए घर से निकली थी लड़की ( ETV Bharat )

Published : April 7, 2025 at 6:31 AM IST | Updated : April 7, 2025 at 7:54 AM IST

दुर्ग: रामनवमी के दिन छह साल की बच्ची की लाश कार से मिली है. बच्ची घर से कन्या भोज में शामिल होने के लिए निकली थी. बच्ची जब कन्या भोज से वापस नहीं लौटी तो घर वालों ने उसकी खोजबीन शुरु की. परिवार वालों को जब बच्ची का कोई पता नहीं चला तो वो मदद के लिए पुलिस के पास पहुंचे. पुलिस ने परिजनों की शिकायत मिलने के बाद बच्ची की पतासाजी करनी शुरु की. तलाशी के दौरान एक घर के बाहर खड़ी कार से बच्ची का शव पुलिस ने बरामद किया. कार से मिली बच्ची की डेड बॉडी: घर के बाहर खड़ी कार से बच्ची की डेड बॉडी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया. लापता बच्ची की उम्र महज 6 साल की थी. बच्ची का शव मिलते ही परिजनों का रो रोककर बुरा हाल हो गया. दुर्ग पुलिस अब इस बात का पता लगाने में जुट गई है कि आखिर कन्या भोज में शामिल होने निकली बच्ची कैसे कार तक पहुंची. पुलिस अब कार के मालिक का पता कर उससे भी पूछताछ करेगी.

