सूकड़ी नदी हादसे में बहे युवकों में 3 शव बरामद , मुख्य सचेतक बोले पानी के साथ खिलवाड़ से बचें - YOUTHS DIES BY DROWNING

जालोर की सुकड़ी नदी में हुए हादसे में अब तक 3 शव बरामद हो चुके हैं.

सुकड़ी नदी में हुए हादसे के बाद मौके पर पुलिस-प्रशासन
सुकड़ी नदी में हुए हादसे के बाद मौके पर पुलिस-प्रशासन (ETV Bharat Jalore)
Published : August 27, 2025 at 3:10 PM IST

जालोर : जिले के आसाणा गांव में सोमवार को बड़ा हादसा हो गया. 6 युवक नदी में बह गए हैं, जिनमें से तीन युवकों के शव SDRF और सिविल डिफेंस की टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद बरामद कर लिए हैं. वहीं, तीन युवकों की तलाश के लिए प्रशासन का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है. हादसे की सूचना मिलते ही जालोर विधायक और विधानसभा मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग मौके पर पहुंचे. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और थानाधिकारी से पूरे मामले की जानकारी ली.

विधायक और विधानसभा मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि युवाओं को जोश-जोश में पानी में जाने से बचना चाहिए. लापरवाही बड़े हादसों का कारण बन सकती है. आम जनता और खास तौर पर युवाओं से अपील है कि पानी के साथ खिलवाड़ न करें. यह दुर्घटना इसी का परिणाम है. मुख्य सचेतक ने जानकारी दी कि यह सभी लोग नदी के उस पार थे और इस पार आने के बाद फिर से दूसरी ओर गए थे. इसके कारण वे दुर्घटना के शिकार हो गए.

विधानसभा मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग (ETV Bharat Jalore)

जिला कलेक्टर प्रदीप के गवांडे, पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र सिंह इंदौलिया, चिकित्सा विभाग और प्रशासन की अन्य टीमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं. गौरतलब है कि यह सभी लोग मंगलवार को नदी किनारे कार से पहुंचे थे. एक प्रत्यक्षदर्शी ने इनकी कार और नदी किनारे चप्पल मिलने की सूचना प्रशासन को दी थी. NDRF और SDRF की टीमों की कड़ी मशक्कत के बाद तीन युवकों के शव बरामद हुए.

मृतकों की पहचान उमाराम, श्रवण कुमार और जीतू सिंह के रूप में हुई है. प्रशासन की ओर से लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है और उम्मीद जताई जा रही है कि लापता युवकों का पता जल्द चल जाएगा. हादसे की गंभीरता को देखते हुए कांग्रेस विधानसभा प्रत्याशी रमिला मेघवाल भी मौके पर पहुंचीं और हालात का जायजा लिया. हादसे के बाद आसाणा गांव और आसपास के क्षेत्रों में शोक की लहर दौड़ गई है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है.

