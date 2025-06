ETV Bharat / state

गोशाला के पास 20-25 गोवंशों के शव मिलने से हड़कंप; बजरंग दल-विहिप कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा - KANPUR NEWS

बजरंग दल और विहिप के कार्यकर्ताओ ने जताया विरोध. ( Photo Credit: ETV Bharat )

Published : June 10, 2025 at 8:17 AM IST | Updated : June 10, 2025 at 9:16 AM IST

कानपुर देहात: रसूलाबाद विकास खंड में 20 से 25 गोवंशों का शव मिलने के बाद विरोध बढ़ गया है. बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने हंगामा करते हुए विरोध-प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं ने भैसाया गौशाला से कुछ मीटर की दूरी पर दो दर्जन से ज्यादा जानवरों के शव मिलने पर नाराजगी जताई. इस मामले पर कार्यकर्ताओं ने ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव और ब्लॉक अधिकारियों पर लापरवाही का भी आरोप लगाया है. दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है. जानकारी के मुताबिक, रसूलाबाद विकास खंड में भैंसाया गोशाला से लगभग 200 मीटर की दूरी पर 20 से 25 गायों के शव मिले हैं. इसकी जानकारी ग्रामीणों को हुई तो हड़कंप मच गया. यह सूचना बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओ को भी मिली. इसके बाद विहिप के जिला मंत्री अनुराग सिंह, बजरंग दल के जिला संयोजक शशिकांत वाजपेयी और गौ रक्षा प्रमुख सम्राट सहित कई कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे. तहसील प्रशासन और पुलिस को भी सूचना दी गई. साथ ही कार्यकर्ताओं ने विरोध-प्रदर्शन कर मामले की जांच की मांग की है. कार्यकर्ताओं ने जांच की मांग की. (Video Credit: ETV Bharat)

गोशाला में चारा तक नहीं मिला: सूचना पर पहुंची तहसील प्रशासन और पुलिस टीम ने मौके पर जांच की, तो पता चला कि गोशाला में गोवंशो के लिए भूसा तक नहीं है. गोशाला में गंदगी फैली हुई थी. मृत गोवंशों के कानों से टैग गायब थे और कुछ के कान टूटे हुए मिले. ग्रामीणों ने जानकारी दी, कि यहां नियमित तौर पर गायों को दफनाया जाता है. वहीं, गोशाला के लोगों का कहना है, कि गोवंश बाहरी हैं. कार्यकर्ताओं ने पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है. प्रदर्शन करने वालों ने कहा कि इस मामले में जो भी लोग दोषी हैं. उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए. सभी गोवंशों का पोस्टमार्टम कराया जाए: विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री अनुराग सिंह ने कहा, कि पाल नगर के भैसाया ग्राम सभा में कुछ गौवंश के शव की जानकारी मिली. जब हम मौके पर पहुंचे तो देखा कि गोशाला से कुछ दूरी पर 10 से 15 दिन पुराने 20 से 25 क्षत-विक्षत शव गड्ढे में पड़े हुए थे. इनको कुत्ते नोच रहे थे. सनातन धर्म के अनुसार हम लोग गाय को माता मानते हैं और यहां पर गायों की ये दुर्दशा है, जो देखने लायक नहीं है. कार्यकर्ताओं ने कहा कि, हमारी मांग है, जो भी गायों के शव हैं, इनका पीएम कराया जाए. ताकि मौत का जो भी कारण हो, वह स्पष्ट हो सके. इससे संबंधित जो भी दोषी हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. वहीं, डीपीआरओ विकास पटेल ने इस मामले पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया. यह भी पढ़ें: राजा-सोनम की मिस्ट्री सुलझी; हनीमून मनाने सिक्किम गया प्रतापगढ़ का कपल कहां है, 13 दिन से लापता

