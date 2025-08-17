ETV Bharat / state

7 एंबुलेंस में बंगाल से मोतिहारी लाई गईं 11 लाशें, ट्रक और बस की टक्कर में गई थी जान - MOTIHARI PEOPLE DEAD IN ACCIDENT

बंगाल सड़क हादसे में मोतिहारी के जिन 11 लोगों की मौत हुई थी, 7 एंबुलेंस में उनकी लाशें घर पहुंचीं हैं. पढ़ें पूरी खबर..

Motihari People Dead in accident
बंगाल सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 17, 2025 at 4:14 PM IST

Updated : August 17, 2025 at 5:02 PM IST

मोतिहारी: पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले में शुक्रवार को तीर्थ यात्रियों से भरी बस खड़े ट्रक से टकरा गई थी. बस दुर्घटना में मौत और बड़ी संख्या में लोगों ‎के घायल होने की खबर ने सबको स्तब्ध कर‎ दिया था. सभी मृतकों के शव को शनिवार की देर रात 7 एम्बुलेंस में रखकर मोतिहारी लाया गया. शवों के पहुंचते ही गांवों में मातम पसर गया. मोतिहारी मेयर प्रीति गुप्ता ने परिजनों से मिलकर ढांढस बंधाया.

बंगाल में हुआ था हादसा: बर्दवान मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से शवों को सुरक्षित मोतिहारी पहुंचाने में स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने भी मदद की. शवों को कॉफिन में रखकर बंगाल से मोतिहारी तक लाया गया. शव आते ही घर में कोहराम मच गया. सोनू कुमार ने कहा कि उनके पिता और भाई की इस हादसे में मौत हो गई है.

Motihari People Dead in accident
सभी 11 लोगों का अंतिम संस्कार (ETV Bharat)

"हमारे भाई पुनदेव पासवान से आखिरी बात शुक्रवार को सुबह के 6:30 बात हुई कि हम सभी आ रहे है और फिर 1 घंटे बाद कॉल किया गया तो कोई दूसरा कोई उठाया और कहा कि बस का एक्सीडेंट हो गया है."- सोनू कुमार, मृतक के परिजन

बस-ट्रक में हुई थी टक्कर: असल में सरसावा घाट गांव से 10 अगस्त को‎ तीर्थयात्रियों को लेकर एक निजी बस तीर्थ‎यात्रा कराने गई थी. बस यात्रियों को ‎देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ होते हुए‎ गंगासागर पहुंची थी. 14 अगस्त को यात्री ‎गंगासागर में स्नान किए. उसके बाद सभी ‎बस से गांव के लिए चल दिए. 15 अगस्त ‎की सुबह पश्चिम बंगाल के वर्धमान में‎ बस सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई. हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर नाला फेरी‎घाट के पास हुआ.

Motihari People Dead in accident
7 एंबुलेंस में बंगाल से मोतिहारी लाई गईं 11 लाशें (ETV Bharat)

"बस में ‎गांव के 30 लोग थे. लाल बेगिया गांव के‎ 4, बाकी मोतिहारी और अरेराज के यात्री ‎थे. कुल 45 यात्री सवार थे, जिनमें 5 बच्चे‎ भी शामिल थे"- ओम प्रकाश‎ सहनी, सरसावा घाट निवासी

महिलाओं का रो-रोकर बुरा हाल: इस घटना में पुनदेव का पोता फिलहाल गंभीर हालत में अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है. बताया गया कि पुनदेव के घर से कुल 8 लोग इस यात्रा पर गए थे, जिनमें पिता-बेटे की मौत हो गई, जबकि पोता गंभीर रूप से घायल है. घर की महिलाओं का रो-रोकर बुरा हाल है. यहां के 4 लोगों जोगी साह, नगीना साहनी, पारस साह और सुंदर कला देवी की मौत हुई है. चारों मृतकों का घर एक ही ‎टोले में 100 मीटर की दूरी में ही स्थित है. ‎इस गांव के 26 लोग घायल हैं.

Motihari People Dead in accident
रोते-विलखते परिजन (ETV Bharat)

हर तरफ चीख-पुकार: सरसावा गांव में एक साथ 2 शव लाए गए. पूरे गांव में सिर्फ रोने की आवाज गूंज रही थी. हर गली और हर आंगन मातम में डूबा था. ग्रामीण कहते हैं कि कभी किसी ने नहीं सोचा था कि एक साथ इतने लोग यूं अचानक मौत के आगोश में चले जाएंगे. उधर, पारस साह के घर में भी मातम का माहौल है. जवान बेटे को खोने के बाद परिवार में चीत्कार मची है.

Motihari People Dead in accident
परिजनों को देखकर मेयर भी रो पड़ीं (ETV Bharat)

'जाने का मन नहीं था तो क्यों गए?': वहीं, छतौनी थाना क्षेत्र के बरई टोला में जैसे ही सुखदेव शर्मा का शव घर पहुंचा. परिजन बार-बार यही कहते रहे, 'जब आपका जाने का मन नहीं था तो क्यों गए? आज अगर नहीं गए होते तो हमारे बीच होते.' उनका बेटा अभिषेक शर्मा बेसुध होकर यही बात दोहराता रहा कि किस तरह पिता तीन बार घर से निकले और वापस आए. चौथी बार में जब उन्होंने बस पर सवार होने का फैसला लिया तो यह उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित हुआ.

'11 मृतकों के नाम: सड़क हादसे में मरने वालों में मीरा देवी (चिरैया प्रखंड), 2.अमरजीत कुमार (चिरैया प्रखंड), योगी साह (चिरैया प्रखंड), नगीना सहनी (चिरैया प्रखंड), नरेश पासवान (मोतिहारी सदर अंचल), पुनदेव पासवान (मोतिहारी सदर अंचल), शिवशंकर गिरी (मोतिहारी सदर अंचल), शुकदेव शर्मा (मोतिहारी सदर अंचल), सुनरपति देवी (चिरैया प्रखंड), पारस साह (चिरैया प्रखंड) और संदीप कुमार (पहाड़पुर अंचल) शामिल हैं.

