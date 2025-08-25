गोरखपुर : दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय (डीडीयू) में रसायन विज्ञान के छात्र आदित्य कुमार सिंह ने नौ मेडल हासिल कर न सिर्फ टॉप किया, बल्कि इतिहास रच दिया है. विश्वविद्यालय के 44वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर सोमवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जब छात्र को सम्मानित किया तो पूरा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा. खुद राज्यपाल ने काफी देर तक छात्र से बातचीत की और उसे बधाई दी.

DDU के 44वां दीक्षांत समारोह में मेधावियों को मिला मेडल. (Video credit: ETV Bharat)

'सिविल सेवा में जाने का लक्ष्य' : ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान छात्र आदित्य कुमार सिंह ने बताया कि वह रसायन शास्त्र में पीजी की डिग्री हासिल करने के बाद सिविल सेवा की तैयारी में जुट गया है. वह इस श्रेणी में सफल होने का लक्ष्य लेकर चल रहा है. एक साइंस के विद्यार्थी होने के बाद सिविल सेवा में जाने के इरादे के सवाल पर उसने कहा कि शुरू से ही उसका इरादा यही था. भले ही वह विज्ञान का विद्यार्थी रहा, लक्ष्य को पाने के लिए वह तैयारी में जुट गया है.

छात्रा शिवानी ओझा ने हासिल किये चार गोल्ड मेडल : विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय की बीएड की छात्रा शिवानी ओझा ने भी चार गोल्ड मेडल हासिल किये. यह मेडल छात्रा को विभिन्न श्रेणियां में प्राप्त हुए हैं. छात्रा ने अपनी सफलता का श्रेय कॉलेज के शिक्षकों और अपने माता-पिता को दिया है. वह शिक्षा के क्षेत्र में ही आगे जाना चाहती है. आगे चलकर वह शोध कार्य करेगी.

विद्यार्थियों की ओर से बनाए गये माॅडल को देखतीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल. (Photo credit: ETV Bharat)

76 विद्यार्थियों को मिले पदक : गोरखपुर विश्वविद्यालय मीडिया एवं पीआर सेल के मुताबिक, डीडीयू परिसर से बाहर बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित हुए दीक्षांत समारोह में कुल 76 मेधावियों को पदक प्रदान किए गए. जिनमें 56 छात्राएं (73.68 प्रतिशत) और 20 छात्र (26.32 प्रतिशत) शामिल हुए. इस वर्ष कुल 71 विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक दिए गए. जिनमें 50 छात्राएं और 21 छात्र शामिल हैं, वहीं डोनर पदकों की संख्या 90 है, जिनमें 69 छात्राएं और 21 छात्र सम्मिलित हैं. इस प्रकार कुल 161 मेधावी विद्यार्थियों को पदक प्रदान किए गए. इसके पूर्व 43वें दीक्षांत समारोह में 55 विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक और 85 डोनर पदक प्रदान किए गए थे.





स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधियां : सत्र 2024-25 में कुल 73,887 उपाधियां प्रदान की गईं. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने डीजी लाकर का बटन दबाकर इन उपाधियों को सुरक्षित स्थान प्रदान किया. इनमें विश्वविद्यालय परिसर स्तर पर 7,711 उपाधियां दी गईं, जिनमें 4,458 छात्राएं और 3,253 छात्र शामिल थे. महाविद्यालय स्तर पर 66,176 उपाधियां प्रदान हुईं, जिनमें 46,178 छात्राएं और 19,998 छात्र शामिल हुए. इस प्रकार कुल 50,636 छात्राओं (68.53 प्रतिशत) और 23,251 छात्रों (31.47 प्रतिशत) को उपाधियां प्राप्त हुईं.





राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मेधावियों को किया सम्मानित. (Photo credit: ETV Bharat)

पीएचडी. उपाधियां : इस वर्ष 44वें दीक्षांत समारोह में रिकॉर्ड 301 शोधार्थियों को पीएचडी उपाधि प्रदान की गई. इनमें कला संकाय के 117, विज्ञान संकाय के 99, वाणिज्य संकाय के 35, शिक्षा संकाय के 31, विधि संकाय के 11 और कृषि संकाय के 8 शोधार्थी शामिल हैं. यह अब तक की सबसे बड़ी संख्या है. इस समारोह की अध्यक्षता कुलाधिपति एवं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया. समारोह में पद्मश्री प्रो. आशुतोष शर्मा, इंस्टिट्यूट चेयर प्रो., आईआईटी कानपुर मुख्य अतिथि रहे. इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहीं.

राज्यपाल ने दीं शुभकामनाएं : इस दौरान राज्यपाल ने अपने संबोधन में सभी उपाधि धारकों को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि, यह उपाधियां आपको अपने शिक्षा के अनुकूल समाज में कार्य करने, चरित्र को अपनाने की प्रेरणा देती है. हमारा शोध समाज परक हो, जिससे समाज को लाभ हो ऐसी कोशिश होनी चाहिए. इस दौरान उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों को भी सुविधा प्रदान की तो प्राइमरी स्कूल के बच्चों को भी उपहार वितरित किया.





संतकबीरनगर जिले से 12वीं तक की पढ़ाई : यूनिवर्सिटी टॉपर छात्र आदित्य कुमार सिंह ने बताया कि वह संतकबीरनगर जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने अपनी कक्षा 10 तक की शिक्षा संतकबीरनगर जिले से पूरी की. उन्होंने बताया कि कक्षा 10 में आईसीएसई बोर्ड से 98% अंक प्राप्त करने पर सम्मानित किया गया. इसके बाद उन्होंने कक्षा 12 में सीबीएसई बोर्ड से 96% अंक प्राप्त किये, फिर वह वापस गोरखपुर लौटे.

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से बीएससी (गणित संवर्ग) में 75% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री प्राप्त की. एमएससी (रसायन विज्ञान) में शानदार सफलता अर्जित की. उन्होंने बताया कि एमएससी में प्रथम स्थान पाने के साथ ही विश्वविद्यालय स्तर पर भी समग्र रूप से टॉपर किया. इसके लिए उन्हें 9 स्वर्ण पदक प्रदान किए गए.

उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय रसायन विज्ञान विभागाध्यक्ष प्रो. यूएन त्रिपाठी के प्रेरणादायक नेतृत्व को दिया. उन्होंने कहा कि सभी गुरुओं के मार्गदर्शन ने उनकी शैक्षिक यात्रा को दिशा दी. उन्होंने कहा कि पिता डॉ. अत्रेश कुमार सिंह और माता शशि प्रभा सिंह के समर्थन और प्रोत्साहन से उनकी सफलता संभव हो सकी.



