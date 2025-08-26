ETV Bharat / state

DDA की बड़ी पहल: 200 से ज्यादा संपत्तियों की ई-नीलामी शुरू, कैफे और इवेंट साइट्स भी शामिल - DDA PREMIUM HOUSING SCHEME 2025

डीडीए की नई हाउस‍िंग स्‍कीम आज से शुरू हो रही है. इस योजना के तहत कई श्रेण‍ियों में फ्लैट ब‍िक्री के ल‍िए उपलब्‍ध है.

दिल्ली में प्रीमियम संपत्तियों की नीलामी
दिल्ली में प्रीमियम संपत्तियों की नीलामी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 26, 2025 at 1:30 PM IST

3 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने लोगों के लिए एक बड़ी सौगात का ऐलान किया है. डीडीए ने लाइसेंस शुल्क के आधार पर अपनी प्रीमियम संपत्तियों की ई-नीलामी की घोषणा की है. इस पहल के जरिए इच्छुक लोग फंक्शन साइट्स, कियोस्क, आरंभ कैफे, अनुज्ञा धारा फूड कोर्ट, शॉपिंग सेंटर व मोबाइल टावर जैसे कई महत्वपूर्ण स्थानों के संचालन का अवसर पा सकते हैं. डीडीए का ये कदम न सिर्फ व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा, बल्कि राजधानीवासियों को आधुनिक सुविधाओं का लाभ भी उपलब्ध कराएगा.

डीडीए की तरफ से आरंभ कैफे की पेशकश

डीडीए द्वारा इस नीलामी में कई प्रकार की संपत्तियों को शामिल किया गया है. इनमें 115 से अधिक फंक्शन साइट्स हैं, जो विवाह, पार्टियों व अन्य सामाजिक आयोजनों के लिए की जाती हैं. इसके अतिरिक्त कियोस्क भी नीलामी का हिस्सा हैं, जिनसे छोटे स्तर पर व्यापारिक गतिविधियों को मिलेगा. इसके साथ ही डीडीए द्वारा युवाओं व परिवारों को ध्यान में रखते हुए आरंभ कैफे की पेशकश की है. ये कैफे आउटर रिंग रोड, अशोक विहार, रोहिणी सेक्टर-16बी, नेल्सन मंडेला मार्ग और विवेकानंद कैंपस जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर मौजूद हैं. इनके जरिए दिल्ली में बेहतर कैफे कल्चर को बढ़ावा दिया जा सकता है.

प्रीमियम संपत्तियों की ई-नीलामी
प्रीमियम संपत्तियों की ई-नीलामी (ETV Bharat)

इसी तरीके से खानपान प्रेमियों के लिए डीडीए ने एक अनुज्ञा धारा फूड कोर्ट (द्वारका सेक्टर-9) और खरीदारी प्रेमियों के लिए एक शॉपिंग सेंटर (सकलापुर सेक्टर-23) भी उपलब्ध कराया है. वहीं, मोबाइल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए मोबाइल टावर स्थापित करने का मौका भी दिया जा रहा है.

योजना से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां

इस ई-नीलामी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए डीडीए ने कुछ महत्वपूर्ण तिथियों की घोषणा की है. पंजीकरण एवं ईएमडी जमा करने की शुरुआत आज मंगलवार यानी 26 अगस्त 2025 की सुबह 10 बजे से शुरू हो गई. इसमें नीलामी की तिथि मंगलवार यानी 30 सितंबर 2025 को होगी. डीडीए ने स्पष्ट किया है कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन व पारदर्शी होगी. इच्छुक लोग डीडीए की आधिकारिक वेबसाइट dda.gov.in व निर्धारित पोर्टल के माध्यम से नीलामी की इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं. पंजीकरण व आवेदन की प्रक्रिया सरल रखी गई है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सकें.

डीडीए की नई हाउस‍िंग स्‍कीम
डीडीए की नई हाउस‍िंग स्‍कीम (ETV Bharat)

शहरी जीवन को सुविधाजनक बनाने में अहम भूमिका

शहरी मामलों के जानकार सुमित शर्मा ने कहा कि डीडीए की ओर से प्रीमियम संपत्तियों की ई-नीलामी का यह कदम बेहद स्वागतयोग्य है. क्योंकि इससे न सिर्फ आम नागरिकों को समारोह, खानपान और खरीदारी के लिए सुलभ स्थान मिलेंगे, बल्कि छोटे व्यापारियों को भी नए अवसर मिलेंगे. कियोस्क, कैफे व फूड कोर्ट जैसी सुविधाएं शहरी जीवन को आधुनिक व सुविधाजनक बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी. इसके साथ ही मोबाइल टावर की स्थापना से डिजिटल कनेक्टिविटी मजबूत होगी. डीडीए का यह कदम दिल्ली के शहरी परिदृश्य को व बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है. यह न केवल रोजगार व व्यापारिक अवसरों को बढ़ावा देगा, बल्कि नागरिकों के जीवनस्तर को भी ऊंचा उठाएगा.

