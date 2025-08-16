नई दिल्ली: दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने जन्माष्टमी के अवसर पर अपनी बहुप्रतीक्षित प्रीमियम हाउसिंग स्कीम लॉन्च होने की तिथि का ऐलान किया है. इस स्कीम के तहत 26 अगस्त से बुकिंग शुरू होगी और ई नीलामी के जरिए फ्री-होल्ड प्रॉपर्टी आवंटित की जाएगी. इस योजना का उद्देश्य उन लोगों को शानदार और आधुनिक आवास प्रदान करना है जो राजधानी में आलीशान जीवनशैली की तलाश में हैं. यह योजना न केवल किफायती आवास प्रदान करने की डीडीए की छवि से हटकर है, बल्कि यह हाई इनकम ग्रुप वालों को ध्यान में रखकर लॉन्च की गई है.

दिल्ली विधानसभा द्वारा मनोनीत डीडीए सदस्य ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि इस स्कीम के तहत, डीडीए दिल्ली के विभिन्न प्रमुख स्थानों पर प्रीमियम अपार्टमेंट पेश कर रहा है. ये अपार्टमेंट न केवल क्षेत्रफल में बड़ा और अच्छी तरह से डिजाइन किए गए हैं, बल्कि इनमें आधुनिक सुख-सुविधाएं भी शामिल हैं. इन अपार्टमेंट्स में मॉड्यूलर किचन, लक्जरी बाथरूम, बालकनी और उच्च गुणवत्ता वाली फिटिंग जैसी सुविधाएं शामिल हैं, जो निवासियों को एक प्रीमियम अनुभव प्रदान करने के लिए तैयार की गई है. योजना के तहत वसंत कुंज, जसोला, रोहिणी, द्वारका, पीतमपुरा में डीडीए के तैयार फ्लैट बिक्री के लिए उपलब्ध है.

दिल्ली में प्रीमियम आवास की बढ़ती मांग: डीडीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा, हमारा लक्ष्य दिल्ली में आवास की बढ़ती मांग को पूरा करना है. यह योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है जो एक बेहतर और आधुनिक जीवनशैली चाहते हैं. इन अपार्टमेंट्स को शहर के सबसे अच्छे स्थानों पर बनाया है, जहां अच्छी कनेक्टिविटी, सुविधाएं और हरियाली है." इस योजना के तहत उपलब्ध कुछ प्रमुख स्थानों में द्वारका, जसोला और नरेला जैसे क्षेत्र शामिल हैं. इन क्षेत्रों को भविष्य की विकास योजनाओं और उत्कृष्ट बुनियादी ढांचे के कारण चुना गया है.

26 अगस्त से बुकिंग शुरू होगी: द्वारका अपने सुव्यवस्थित लेआउट और आधुनिक सुविधाओं के लिए जाना जाता है, जबकि जसोला और नरेला जैसे क्षेत्र शहर के केंद्र से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और तेजी से विकास कर रहे हैं. इस योजना की एक और महत्वपूर्ण विशेषता इसका पारदर्शी और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है. दिल्ली में आशियाने की तलाश करने वाले 26 अगस्त से डीडीए की आधिकारिक वेबसाइट www.dda.gov.in पर जाकर आसानी से आवेदन कर सकते हैं. यह प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल है, जिससे बिचौलियों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहती है. आवेदन के बाद, फ्लैटों का आवंटन एक ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा, जिससे सभी आवेदकों को समान अवसर मिलेगा.

हालांकि, कुछ लोग इस योजना की कीमत को लेकर सवाल उठा रहे हैं. उनका मानना है कि ये अपार्टमेंट बहुत महंगे हैं और केवल उच्च-आय वर्ग के लिए ही सुलभ होंगे. हालांकि, डीडीए का कहना है कि कीमत बाजार के रुझानों और प्रदान की जा रही सुविधाओं के अनुरूप है. डीडीए का मानना है कि इस योजना को दिल्ली में प्रीमियम आवास की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. यह योजना दिल्ली के रियल एस्टेट बाजार में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाएगी.

डीडीए हाउसिंग पॉलिसी में बदलाव के बाद मुनाफा: बता दें कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने अपनी हाउसिंग पॉलिसी में गत कुछ वर्षों में कई बदलाव किया है. इससे आम लोगों के साथ-साथ डीडीए को भी वित्तीय स्थिति में जबरदस्त सुधार हुआ है. डीडीए की हाउसिंग पॉलिसी का पहले आम लोग बरसों तक इंतजार करते थे, तैयार फ्लैटों के मुकाबले आवेदन इतने अधिक होते थे कि डीडीए लोगों की जरूरत को पूरा नहीं कर पाती थी. लॉटरी स्कीम के जरिए फ्लैट का आवंटन होता था.

मगर गत वर्षो के दौरान डीडीए ने अपनी जमीन पर बड़े पैमाने पर फ्लैट तैयार कर उसे "पहले आओ, पहले पाओ" पॉलिसी के तहत जिस तरह बेचना शुरू किया नतीजा है कि बीते तीन वर्षों (2022-23 से 2024-25) की ही बात करें तो डीडीए 20,247 से फ्लैट की बिक्री कर चुकी है. जबकि, वहीं इससे पहले के तीन सालों (2019-20 से 2021-22) में कुल 6,435 फ्लैटों की बिक्री हुई थी. डीडीए द्वारा हाउसिंग पॉलिसी में बदलाव का नतीजा है कि एक दशक बाद डीडीए के राजस्व में भी बढ़ोतरी हुई है. वित्तीय वर्ष 2013-14 में संपत्तियों की बिक्री से डीडीए को 312.98 करोड़ का नुकसान हुआ था, एक दशक बाद 2024-25 में जनवरी माह तक डीडीए को कुल 1299.42 करोड़ का मुनाफा हुआ है.

