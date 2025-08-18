नई दिल्ली: दिल्ली अगले माह राममय होने वाली है. 22 सितंबर से शुरू हो रहे नवरात्रि के दौरान दिल्ली में सैकड़ों जगहों पर रामलीला का मंचन होता है. दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने रामलीला और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए ओपन स्पेस (खुले मैदान) की बुकिंग के लिए एक नया और सख्त मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी किया है. इस नए एसओपी के तहत, आयोजकों को अब पहले से कहीं अधिक जानकारी और दस्तावेज़ जमा करने होंगे, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और सुरक्षा सुनिश्चित करना है. यह नया नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और इस साल की रामलीलाओं के लिए बुकिंग करने वाले आयोजकों पर इसका सीधा असर पड़ेगा.

नए एसओपी के मुताबिक 1 अगस्त से 10 सितंबर तक रामलीओं के लिए ओपन स्पेस की बुकिंग की जा सकेगी. इस बुकिंग में रामलीला सोसायटियों और ट्रस्टों को प्राथमिकता मिलेगी. इसमें भी उनको ज्यादा तरजीह दी जाएगी जो वर्षों से रामलीलाओं का आयोजन करते आ रहे है. पिछले सप्ताह इस संबंध में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से भी मुलाकात की थी. उन्होंने बताया था कि दिल्ली में 600 रामलीलाओं का मंचन किया जाता है. इनमें से 100 बड़ी रामलीलाओं का मंचन भव्य तरीके से होता है.

जानिए क्या है नया एसओपी

नए एसओपी के अनुसार, रामलीला समितियों या अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजकों को बुकिंग के समय कई महत्वपूर्ण दस्तावेज़ और जानकारी देनी होगी. इनमें पंजीकरण प्रमाण पत्र जो आयोजक संस्था का पंजीकरण प्रमाण पत्र और यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत हो. इसके अलावे समिति सदस्यों का विवरण जिसमें समिति के सभी पदाधिकारियों और प्रमुख सदस्यों के नाम, पते, और संपर्क नंबर शामिल हो. पिछले वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट, अगर समिति ने पहले भी डीडीए की ज़मीन पर कार्यक्रम आयोजित किया है, तो उन्हें पिछले वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी होगी. कार्यक्रम की विस्तृत योजना मसलन कार्यक्रम की अवधि, प्रतिदिन आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों का विवरण, दर्शकों की अनुमानित संख्या, और सुरक्षा व्यवस्था की योजना. अग्नि सुरक्षा और पार्किंग व्यवस्था को लेकर आयोजकों को अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करना होगा और पार्किंग की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी.

दिल्ली के रामलीला में पीएम मोदी (File Photo)

नए नियम पर रामलीला समितियों की प्रतिक्रिया

डीडीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह नया एसओपी पारदर्शिता लाने और कार्यक्रमों के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है. अधिकारी ने कहा, पहले, बुकिंग प्रक्रिया में कुछ कमियां थीं, जिसका कुछ लोग दुरुपयोग कर सकते थे. नया नियम यह सुनिश्चित करेगा कि केवल प्रामाणिक और जिम्मेदार संस्थाएं ही मैदानों का उपयोग करें. इससे मैदानों के रखरखाव में भी मदद मिलेगी. कुछ रामलीला समितियों ने इस नए नियम पर मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है. अशोक विहार रामलीला महासंघ के प्रमुख महेंद्र नागपाल ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि यह पारदर्शिता बढ़ाएगा और अवैध बुकिंग पर रोक लगाएगा. हालांकि, कुछ छोटे आयोजकों ने चिंता जताई है कि इन सभी दस्तावेज़ों को तैयार करने में उन्हें अतिरिक्त समय और प्रयास लगेगा.

ऑनलाइन बुकिंग के साथ लगेंगे दस्तावेज

बता दें कि पहले, रामलीलाओं के लिए बुकिंग काफी हद तक आसान थी और केवल एक आवेदन पत्र और कुछ बुनियादी जानकारी की आवश्यकता होती थी. अब, ऑनलाइन बुकिंग के साथ-साथ सभी दस्तावेज़ों की स्कैन की गई प्रतियां भी अपलोड करनी होंगी. डीडीए ने यह भी स्पष्ट किया है कि अधूरे या गलत जानकारी वाले आवेदनों को तुरंत खारिज कर दिया जाएगा. यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों के उपयोग को लेकर सुरक्षा और प्रबंधन एक बड़ा मुद्दा बन गया है. इस नए एसओपी से यह उम्मीद की जा रही है कि रामलीला जैसे बड़े आयोजनों को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से आयोजित किया जा सकेगा, जिससे दर्शकों और आयोजकों दोनों को फायदा होगा. डीडीए के एसओपी के मुताबिक कोई रामलीला यदि पिछले दो से तीन सालों तक एक ही जगह पर रामलीला कर रही है तो उसे उसी जगह की बुकिंग में प्राथमिकता मिलेगी. सोसायटी या ट्रस्ट के आवेदन की जांच होगी. यह जांच डीडीए के संबंधित अधिशासी अभियंता करेंगे.

दिल्ली में रामलीला का आयोजन (ETV Bharat)

सिंगल विंडो सिस्टम से मिलेगी अनुमति

गत 13 अगस्त को रामलीला मंचन से संबंधित मुद्दों को लेकर उपराज्यपाल से मुलाकात के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने कहा था कि अब रामलीला मंचन के लिए सारी अनुमतियों के लिए जिला स्तर पर डीएम की अगुवाई में सिंगल विंडो सिस्टम बनाया जा रहा है, जहां से रामलीला मंचन के लिए सभी तरह के एनओसी जारी किए जाएंगे. रामलीला मंचन के लिए भूमि की सिक्योरिटी राशि को 20 रुपये वर्गमीटर से घटाकर 15 रुपये वर्गमीटर किया जा रहा है. एक बड़ा निर्णय यह भी लिया गया है कि रामलीला मंचन के साथ बनने वाले मनोरंजन स्थलों का क्षेत्रफल मिलने वाले कुल क्षेत्रफल का 40 प्रतिशत किया जा रहा है. पहले यह 25 प्रतिशत था. मनोरंजन स्थल में लगने वाले झूले व खाने-पीने के स्टॉल को लेकर कभी-कभी आपसी विवाद हो जाता था. अब समय पर ही ऐसे विवाद का निवारण करने के लिए डीडीए के उप-निदेशक स्तर के अधिकारी व दिल्ली रामलीला महासंघ के दो पदाधिकारियों की एक समिति बना दी गई है. जरूरत पड़ने पर यह समिति विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर विवादों का निपटारा कर देगी.

रामलीला मंचन के लिए डीडीए की साइट बुकिंग के लिए शुल्क

साइट बुकिंग के लिए 15 रुपये प्रति वर्गमीटर का सिक्यॉरिटी डिपॉजिट लिया जाएगा.

2.75 रुपये प्रति वर्गमीटर का सफाई चार्ज लिया जाएगा

15 से 30 दिन के में कैंसल करवाने पर 50 प्रतिशत चार्ज लगेगा

15 दिन से कम समय में कैंसल करवाने पर 100 प्रतिशत कैंसल चार्ज

बुकिंग यदि 30 दिन में रद्द करवाई जाती है तो 20 प्रतिशत कैंसिलेशन चार्ज कटेगा

