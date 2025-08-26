ETV Bharat / state

गणेश चतुर्थी पर DDA की "प्रीमियम हाउसिंग स्कीम 2025" लॉन्च, आज से शुरू हुई रेडी-टू-मूव और सस्ते फ्लैट्स की बुकिंग - DDA HOUSING SCHEME 2025

रेडी-टू-मूव फ्लैट्स, किफायती कीमतेः डीडीए की नई हाउसिंग स्कीम से लोगों को बड़ा फायदा

डीडीए की नई हाउसिंग स्कीम
डीडीए की नई हाउसिंग स्कीम (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 26, 2025 at 10:59 AM IST

नई दिल्ली: यदि आप दिल्ली में अपना खुद का घर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) “प्रीमियम हाउसिंग स्कीम 2025” शुरू की है, जो आपके लिए बड़े फायदे का सौदा साबित हो सकती है. ये योजना 26 अगस्त 2025 यानी आज से शुरू की गई है. आज से ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा शुरू कर दी गई है.

सबसे खास बात यह है कि इसमें खरीदारों को रेडी-टू-मूव फ्लैट दिए जाएंगे, यानी मकान मिलने के बाद निर्माण पूरा होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. खरीदार तुरंत शिफ्ट हो सकते हैं.

जानिए दिल्ली में कहां-कहां हैं फ्लैट्स
जानिए दिल्ली में कहां-कहां हैं फ्लैट्स (ETV Bharat)

जानिए दिल्ली में कहां-कहां हैं फ्लैट्स
प्रीमियम हाउसिंग स्कीम 2025 योजना के तहत फ्लैट दिल्ली के प्रमुख इलाकों में हैं. जैसे वसंत कुंज, जसोला, द्वारका, रोहिणी, पीतमपुरा, शालीमार बाग, अशोक विहार, नंद नगरी व जहांगीरपुरी में उपलब्ध होंगे. कुल 250 फ्लैट्स बनाए गए हैं और हर फ्लैट के साथ कार या स्कूटर पार्किंग की सुविधा भी मिलेगी. आय वर्ग के अनुसार इन्हें एचआईजी, एमआईजी और एलआईजी तीन श्रेणियों में बांटा गया है, जिससे अधिक से अधिक लोग योजना का लाभ उठा सकें.

बुकिंग व रजिस्ट्रेशन की ये है प्रक्रिया
प्रीमियम हाउसिंग स्कीम 2025 योजना में हिस्सा लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, जो केवल डीडीए की आधिकारिक वेबसाइट https://eservices.dda.org.in पर जाकर किया जा सकता है. रजिस्ट्रेशन के वर्क 2,500 रुपये का नॉन-रिफंडेबल शुल्क जमा करना होगा. फ्लैट आवंटन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा. विशेष बात यह भी है कि बुकिंग करते समय खरीदार को भुगतान पूरा करने के लिए सिर्फ 15 मिनट का वक्त मिलेगा. बुकिंग सफल होने के बाद 24 घंटे के भीतर डिमांड कम अलॉटमेंट लेटर जारी होगा.

डीडीए की नई हाउसिंग स्कीम (GFX)
डीडीए की नई हाउसिंग स्कीम (GFX) (ETV Bharat)
किस फ्लैट की कितनी कीमतःHIG फ्लैट: 1.64 करोड़ – 2.54 करोड़ रुपयेMIG फ्लैट: 60 लाख – 1.5 करोड़ रुपयेLIG फ्लैट: 39 लाख – 54 लाख रुपये
संदीप शुक्ला, शहरी मामलों के जानकार
संदीप शुक्ला, शहरी मामलों के जानकार (ETV Bharat)

विशेषज्ञों ने इसलिए बताया योजना को खास

शहरी मामलों के जानकार संदीप शुक्ला दिल्ली में आवास की बढ़ती मांग को देखते हुए डीडीए की यह प्रीमियम हाउसिंग स्कीम समय की जरूरत थी. रेडी-टू-मूव फ्लैट्स से लोग तुरंत अपने घर का सपना साकार कर पाएंगे, जबकि प्रमुख इलाकों में लोकेशन मिलने से जीवन स्तर भी बेहतर होगा. फ्लैट्स को तीन श्रेणियों में बांटने से हर आय वर्ग को इसका लाभ होगा. खासकर मध्यम व निम्न आय वर्ग के लिए यह योजना किफायती विकल्प साबित हो सकती है. ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया से लोगों का भरोसा और बढ़ेगा.

प्रदीप गुप्ता, शहरी मामलों के जानकार
प्रदीप गुप्ता, शहरी मामलों के जानकार (ETV Bharat)
वहीं, शहरी मामलों के जानकार प्रदीप गुप्ता का कहना है कि डीडीए की ये नई प्रीमियम हाउसिंग स्कीम राजधानी के आवास क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकती है. रेडी-टू-मूव फ्लैट्स की उपलब्धता से खरीदारों को निर्माण पूरा होने का इंतजार भी नहीं करना होगा. वे तुरंत अपने घर में शिफ्ट हो सकेंगे. साथ ही फ्लैट्स का लोकेशन व कीमत दोनों ही लोगों के लिए आकर्षक हैं. यह योजना खासकर उन परिवारों के लिए लाभकारी है जो दिल्ली के अंदर ही सुरक्षित व सुविधाजनक आवास चाहते हैं.

