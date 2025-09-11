DDA की जन साधारण आवास योजना-2025 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जानिए कैसे करें बुकिंग
डीडीए की ओर से 'डीडीए जन साधारण आवास योजना 2025' लाई गई है. इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन 11 सितंबर से शुरू होगा.
Published : September 11, 2025 at 12:34 AM IST|
Updated : September 11, 2025 at 12:42 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में आप घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो अब आपका यह सपना पूरा हो सकता है. दरअसल, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी डीडीए की तरफ से ‘डीडीए जन साधारण आवास योजना 2025’ लॉन्च की गई है. इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन 11 सितंबर से शुरू होगा. अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी.
पीटीआई के अनुसार, यह योजना दिल्ली में आम लोगों को किफायती फ्लैट्स उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है. इस मौके का फायदा उठाने के लिए इच्छुक आवेदक डीडीए के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर 11 सितंबर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद 22 सितंबर से फ्लैट बुकिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. योजना की आखिरी तारीख 21 दिसंबर, 2025 तय की गई है.
पहले आओ, पहले पाओ
डीडीए के परिपत्र में कहा गया है कि सभी के लिए किफायती आवास सुनिश्चित करने की विभिन्न पहलों के तहत, डीडीए दिल्ली के विभिन्न इलाकों में ईडब्ल्यूएस/जनता श्रेणी के 1,172 फ्लैटों की बिक्री के लिए जन साधारण आवास योजना शुरू कर रहा है. ये फ्लैट पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर दिए जाएंगे. ये फ्लैट नरेला, लोकनायकपुरम, रोहिणी, टोडापुर, द्वारका सेक्टर 14 और 19-बी, और मंगलापुरी सहित सात स्थानों पर उपलब्ध हैं.
ईडब्ल्यूएस फ्लैटों के लिए आवेदन करने वाले आवेदक और संयुक्त/सह-आवेदक की पारिवारिक आय 10 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, दोनों परिवारों को अलग-अलग माना जाएगा. जनता श्रेणी के फ्लैटों के लिए कोई आय मानदंड नहीं है. आवेदक की न्यूनतम आयु 18 साल होना जरूरी है.
कितने और कहां मिलेंगे फ्लैट?
नरेला में 672 ईडब्ल्यूएस श्रेणी के फ्लैटों की पेशकश कर रही है, जो एक ही स्थान पर सबसे अधिक है. इनकी कीमतें 9.18 लाख रुपये से 27.86 लाख रुपये तक हैं. रोहिणी में, 97 जनता श्रेणी के फ्लैट 14.59 लाख रुपये से शुरू होकर 28 वर्ग मीटर से 28.81 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल के साथ उपलब्ध हैं. सर्कुलर में आगे कहा गया है कि इसके लिए रजिस्ट्रेशन चार्ज 2,500 रुपये रखा गया है. पहले से पोर्टल पर रजिस्टर्ड आवेदकों को यह चार्ज नहीं देना होगा. इसके अलावा, प्रत्येक फ्लैट की बुकिंग राशि 50,000 रुपये है. आवेदक कितने भी फ्लैट बुक कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं होगी.
योजना की खास बातें
- रजिस्ट्रेशन शुरू: 11 सितंबर 2025
- बुकिंग की शुरुआत: 22 सितंबर 2025
- योजना का समापन: 21 दिसंबर 2025
- आवंटन प्रक्रिया: पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होगी.
