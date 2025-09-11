ETV Bharat / state

DDA की जन साधारण आवास योजना-2025 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जानिए कैसे करें बुकिंग

नई दिल्ली: दिल्‍ली में आप घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो अब आपका यह सपना पूरा हो सकता है. दरअसल, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी डीडीए की तरफ से ‘डीडीए जन साधारण आवास योजना 2025’ लॉन्च की गई है. इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन 11 सितंबर से शुरू होगा. अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी.

पीटीआई के अनुसार, यह योजना दिल्ली में आम लोगों को किफायती फ्लैट्स उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है. इस मौके का फायदा उठाने के लिए इच्छुक आवेदक डीडीए के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर 11 सितंबर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद 22 सितंबर से फ्लैट बुकिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. योजना की आखिरी तारीख 21 दिसंबर, 2025 तय की गई है.

पहले आओ, पहले पाओ

डीडीए के परिपत्र में कहा गया है कि सभी के लिए किफायती आवास सुनिश्चित करने की विभिन्न पहलों के तहत, डीडीए दिल्ली के विभिन्न इलाकों में ईडब्ल्यूएस/जनता श्रेणी के 1,172 फ्लैटों की बिक्री के लिए जन साधारण आवास योजना शुरू कर रहा है. ये फ्लैट पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर दिए जाएंगे. ये फ्लैट नरेला, लोकनायकपुरम, रोहिणी, टोडापुर, द्वारका सेक्टर 14 और 19-बी, और मंगलापुरी सहित सात स्थानों पर उपलब्ध हैं.

ईडब्ल्यूएस फ्लैटों के लिए आवेदन करने वाले आवेदक और संयुक्त/सह-आवेदक की पारिवारिक आय 10 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, दोनों परिवारों को अलग-अलग माना जाएगा. जनता श्रेणी के फ्लैटों के लिए कोई आय मानदंड नहीं है. आवेदक की न्यूनतम आयु 18 साल होना जरूरी है.