नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में प्रतिवर्ष बड़े स्तर पर रामलीलाओं का भव्य आयोजन होता है. छोटी बड़ी 600 से ज्यादा रामलीलाएं हर साल दिल्ली भर में आयोजित की जाती हैं. इनमें कुछ रामलीलाएं डीडीए के ग्राउंड पर, कुछ एमसीडी के ग्राउंड पर और कुछ लाल किला जैसे एएसआई के ग्राउंड पर भी आयोजित होती हैं. इन रामलीलाओं के लिए डीडीए या अन्य ग्राउंड को 45 दिन के लिए बुक कराया जाता है. करीब 20-25 दिन पहले रामलीला का भूमि पूजन होता है. उसके बाद सप्ताह भर में टेंट लगकर तैयार होता है और फिर रामलीला खत्म होने के 5-7 दिन में टेंट को हटाया जाता है. इसलिए इस तरह पूरा 45 दिन का समय रामलीला आयोजन में लगता है.

इस बार 10 सितंबर रामलीला के लिए डीडीए ग्राउंड बुकिंग के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि रखी गई है. इस बार डीडीए के ग्राउंड पर होने वाली रामलीलाओं के लिए ग्राउंड बुकिंग के लिए डीडीए की ओर से एक एससोपी जारी की गई है. उस एसओपी में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए कहा गया है. इन सभी फॉर्मेलिटी के दस्तावेजों के साथ रामलीला के आयोजकों को ग्राउंड की बुकिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है.

डीडीए की नई एससोपी का खुलासा: डीडीए की नई एससोपी को लेकर ईटीवी भारत ने रामलीला कमेटी के संचालकों से बातचीत कर उनकी प्रतिक्रिया जानी. डीडीए की नई एसओपी को लेकर श्री बालाजी रामलीला कमेटी के प्रधान रमेश शर्मा ने कहा कि नई एसओपी में भी वही गाइडलाइंस हैं, जो पहले से थी. उसमें कुछ नया नहीं है, क्योंकि हम बीते 20 वर्षों से रामलीला का आयोजन करते चले आ रहे हैं, इसलिए हमारे पास सभी रिकॉर्ड व दस्तावेज हैं. इसके आधार पर डीडीए ग्राउंड की बुकिंग, पुलिस परमिशन, फायर एनओसी सहित अन्य कई तरह की परमिशन आसानी से मिल जाती हैं. हमें सभी परमिशन मिल भी चुकी हैं.

पुरानी रामलीला कमेटियों को कोई समस्या नहीं: उन्होंने कहा कि 31 अगस्त को हम सीबीडी ग्राउंड शाहदरा में रामलीला का भूमि पूजन करने जा रहे हैं. इसलिए डीडीए की नई एसओपी से पुरानी रामलीला कमेटियों को कोई समस्या नहीं है. इस बार दिल्ली सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम को लागू किया है, जिससे थोड़ी सहूलियत और बढ़ गई है. अब सिंगल विंडो सिस्टम में रामलीला से संबंधित सभी परमिशन और समस्या समाधान के लिए डीएम को सारी पावर दे दी गई है. डीएम के माध्यम से ही रामलीला कमेटी संचालक अपनी सारी प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं. पहले अलग-अलग विभागों के पास एनओसी और परमिशन के लिए जाना पड़ता था. अब यह समस्या खत्म हो गई है.

नई एसओपी में सभी पुरानी फॉर्मेलिटी ही बताई गई: वहीं, भव्य रामलीला कमेटी के प्रधान सतीश लूथरा ने बताया कि डीडीए की नई एसओपी में सभी पुरानी फॉर्मेलिटी ही बताई गई हैं. हम भी बीते 11 सालों से रामलीला का आयोजन डीडीए ग्राउंड विवेक विहार में कर रहे हैं, इसलिए हमें भी परमिशन लेने में कोई समस्या नहीं आई है. 3 साल के आयोजन का पुराना रिकॉर्ड सबमिट करने से हमारी ग्राउंड की बुकिंग हो गई. ग्राउंड बुकिंग के अलावा भी अन्य सारी परमिशन भी मिल गई हैं. हमने आयोजन के लिए तैयारी भी शुरू कर दी हैं. 31 अगस्त को कमेटी द्वारा रामलीला का भूमि पूजन आयोजित होने जा रहा है.

श्री रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ के प्रधान सुरेश बिंदल ने बताया कि डीडीए के पास उसके ग्राउंड में रामलीला के आयोजन के लिए एक फाइल रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जो 3 साल तक वैलिड होता है. डीडीए के पास जिन रामलीला कमेटी की आयोजन की रजिस्टर्ड फाइल होती है उन आयोजकों को ग्राउंड बुक करने के लिए कोई समस्या नहीं होती है. जो लोग नई कमेटी का रजिस्ट्रेशन कराकर बुकिंग कराना चाहते हैं, उनको सारी फॉर्मेलिटी करने में समस्या आती है.

उन्होंने कहा कि एसओपी या गाइडलाइंस की बात करें तो वह सब पहले से ही हैं. लेकिन, अब डीडीए ने कुछ छोटा मोटा रामलीला के आयोजन के नाम पर ग्राउंड बुक करने को रोकने के लिए कुछ सख्ती की है, जो ठीक है. सुरेश बिंदल ने बताया कि डीडीए के फाइल रजिस्ट्रेशन को रिन्यूअल कराए बिना अगर कोई बुकिंग कराना चाहता है तो उनको समस्या आती है. हमने भी इस साल अपना फाइल रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल कराया है. फाइल रिन्यूअल के बाद भी पुलिस और फायर विभाग की भी परमिशन और एनओसी लेनी होती है. यह तय प्रक्रिया वर्षों से चल रही है. इस बार दिल्ली सरकार द्वारा रामलीला कमेटियों को परमिशन के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया है. उससे भी थोड़ी सी सहूलियत मिली है.

जानिए क्या है नया एसओपी: नए एसओपी के अनुसार, रामलीला समितियों या अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजकों को बुकिंग के समय कई महत्वपूर्ण दस्तावेज़ और जानकारी देनी होगी. इनमें पंजीकरण प्रमाण पत्र जो आयोजक संस्था का पंजीकरण प्रमाण पत्र और यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत हो. इसके अलावे समिति सदस्यों का विवरण जिसमें समिति के सभी पदाधिकारियों और प्रमुख सदस्यों के नाम, पते, और संपर्क नंबर शामिल हो.

पिछले वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट, अगर समिति ने पहले भी डीडीए की ज़मीन पर कार्यक्रम आयोजित किया है, तो उन्हें पिछले वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी होगी. कार्यक्रम की विस्तृत योजना मसलन कार्यक्रम की अवधि, प्रतिदिन आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों का विवरण, दर्शकों की अनुमानित संख्या, और सुरक्षा व्यवस्था की योजना. अग्नि सुरक्षा और पार्किंग व्यवस्था को लेकर आयोजकों को अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करना होगा और पार्किंग की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी.



