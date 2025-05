ETV Bharat / state

DDA की 'अपना घर आवास योजना 2025' लॉन्‍च, जानिए फ्लैट बुकिंग की तारीख और रेट - DDA HOUSING SCHEME 2025

डीडीए की अपना घर आवास योजना ( ETV Bharat )

Published : May 21, 2025 at 12:45 PM IST | Updated : May 21, 2025 at 1:00 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में घर खरीदने का सपना देखने वालों के लिए एक सुनहरा अवसर फिर सामने आया है. दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा अपना घर आवास योजना 2025 के अंतर्गत 7500 फ्लैट्स की घोषणा की गई है. यह योजना 27 मई से शुरू हो रही है और खास बात ये है कि फ्लैट्स पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आवंटित किए जाएंगे. डीडीए के अनुसार इस योजना के तहत एक विस्तृत नोटिस जारी किया गया है, जिसमें फ्लैट्स की श्रेणियां, स्थान, कीमतें व प्रक्रिया से जुड़ी सभी जानकारी दी गई हैं. यह फ्लैट्स मुख्य रूप से सिरसपुर, लोकनायकपुरम व नरेला क्षेत्रों में स्थित हैं और इनमें ईडब्ल्यूएस (EWS), एलआईजी (LIG), एमआईजी (MIG) व एचआईजी (HIG) कैटेगरी के फ्लैट्स शामिल हैं. प्रक्रिया को डिजिटल व पारदर्शी बनाया गया: डीडीए के अधिकारियों का कहना है कि इस बार प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल व पारदर्शी बनाया गया है. फ्लैट्स की बुकिंग डीडीए की वेबसाइट के जरिए की जा सकेगी. इच्छुक खरीदार अपने घर बैठे आवेदन कर सकेंगे. भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी. सभी दस्तावेज भी डिजिटल रूप में जमा होंगे. इस योजना को लेकर डीडीए ने तकनीकी सहयोग के लिए एक नया पोर्टल विकसित किया है. इसमें होम लोन, प्रॉपर्टी डिटेल्स, फोटो व वीडियो टूर जैसी सुविधाएं एक ही जगह पर उपलब्ध मिलेंगी. इससे खरीददारों को निर्णय लेने में आसानी होगी. वे फ्लैट्स का आभासी अनुभव भी ले सकेंगे.

