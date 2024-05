ETV Bharat / state

चालक को नींद आने पर पेड़ से टकराई मजदूरों से भरी डीसीएम, 3 की मौत, 33 लोग घायल - pilibhit accident

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 10, 2024, 10:46 AM IST | Updated : May 10, 2024, 10:58 AM IST

पीलीभीत में डीसीएम पेड़ से टकरा गई. ( Photo credit; ETV Bharat )

पीलीभीत में डीसीएम पेड़ से टकरा गई. (VIDEO credit; ETV Bharat) पीलीभीत : मेरठ जिले से मजदूरों को लेकर लखीमपुर खीरी जा रही एक डीसीएम बेकाबू होकर पीलीभीत में पेड़ से टकरा गई. हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई जबकि 33 लोग घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर भीड़ जुट गई. जानकारी मिलने पर पुलिस भी पहुंच गई. पुलिस ने वाहन के नीचे दबे लोगों को क्रेन की मदद से बाहर निकलवाया. इसके बाद उन्हें अस्पताल भिजवाया. लखीमपुर खीरी के रहने वाले 36 लोग पिछले दिनों मजदूरी के लिए मेरठ गए थे. वहां वह गन्ने की छिलाई का काम कर रहे थे. काम पूरा होने के बाद सभी लोग डीसीएम में सवार होकर शुक्रवार सुबह घर लौट रहे थे. डीसीएम पीलीभीत के गजरौला थाना क्षेत्र में बिजली घर के पास पहुंची थी कि चालक को झपकी आ गई. इससे डीसीएम अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई. हादले में डीसीएम में सवार महिला सबीना, रेशमा समेत चालक सरजीत की मौत हो गई. 33 अन्य लोग घायल हो गए. घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. स्थानीय ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू अभियान चलाया. क्रेन की मदद से डीसीएम को उठवाकर दबे लोगों को बाहर निकलवाया. कुछ लोगों को बाहर निकालने के लिए डीसीएम की बॉडी भी काटनी पड़ी. इसके बाद घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया. सीएमओ आलोक कुमार चिकित्सकों के साथ इमरजेंसी पहुंचे. उन्होंने घायलों का उपचार शुरू कराया. डीएम संजय कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे भी अस्पताल पहुंचे. डीएम संजय कुमार सिंह ने बताया कि सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हुई है.

