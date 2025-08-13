नूंह: हरियाणा के नूंह जिले में कार पार्किंग को लेकर दो गुटों में विवाद हो गया था. विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई. कई वाहनों में तोड़फोड़ की और उन्हें आग के हवाले कर दिया. सूचना मिलने पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और मामले को शांत करवाया. फिलहाल नूंह में शांतिपूर्ण माहौल है. पुलिस की टीम अभी भी मुंडाका गांव में तैनात है.

नूंह हिंसा में पांच आरोपी गिरफ्तार: नूंह उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि मामले में पांच आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं. फरार आरोपियों गिरफ्तारी के लिए तीन टीम गठित की गई हैं. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान लुकमान पुत्र इसलाम (32), जुबैर पुत्र इसलाम (37), उमरदीन पुत्र फ़जरू (35), शकरूल्ला खान पुत्र सोहराब (40) और रुस्तम पुत्र कादर खान (37) के रूप में हुई है. सभी अलवर (राजस्थान) के रहने वाले हैं.

हिंसा के बाद कैसे हैं नूंह में हालात? नूंह उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि फिरोजपुर झिरका के मुंडाका गांव में दो युवकों के बीच मामूली कहासुनी का जो मामला हुआ था, वहां पर समय रहते स्थिति सामान्य कर दी गई थी. नूंह हिंसा के बाद से क्षेत्र में पूर्ण रूप से शांति का माहौल है. कुछ लोग इसे सामुदायिक दंगे के रूप में देख रहे हैं, जबकि वास्तविकता में स्थिति ऐसी नहीं है.

उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बताया कैसे हैं मुंडाका गांव के हालात? (Etv Bharat)

पीस कमेटी के साथ की बैठक: उन्होंने बताया कि एसडीएम फिरोजपुर झिरका लक्ष्मी नारायण और डीएसपी अजायब सिंह पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. उन्होंने मौके का दौरा भी किया है. इसके साथ ही फिरोजपुर झिरका में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें सभी समुदायों के लोगों को शामिल कर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है.

अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी: नूंह उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि इस घटना की वजह पार्किंग से संबंधित मामले में दोनों पक्षों से बातचीत की जा रही है और इसका उचित समाधान निकाला जाएगा. उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने जिले वासियों से अपील की कि इस मामूली झगड़े के संबंध में किसी भी प्रकार की अफवाह ना फैलाएं और केवल आधिकारिक संदेश पर ही भरोसा करें.

'नूंह में फिलहाल शांति है': डीसी ने स्पष्ट किया कि फिलहाल दोनों पक्षों से बातचीत जारी है और स्थिति पूरी तरह सामान्य है. माहौल शांतिपूर्ण है. उन्होंने कहा कि कोई भी असामाजिक तत्व अगर सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसलिए सभी जिला वासी शांति बनाए रखने में जिला प्रशासन का सहयोग करें.

