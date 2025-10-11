ETV Bharat / state

डीसी द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण, डॉक्टर से कहा- अपने चैंबर की तरह वार्ड को रखें साफ

पलामू डीसी ने जिला के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया.

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 11, 2025 at 11:01 PM IST

पलामूः डीसी समीरा एस शनिवार को अचानक लेस्लीगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया. इस निरीक्षण में डीसी ने कई गड़बड़ियों को पकड़ा और स्वास्थ्य अधिकारियों को फटकार भी लगाई.

लेस्लीगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लेबर रूम और मरीज के वार्ड में गंदगी मिली. जिसके बाद डीसी चिकित्सा पदाधिकारी के कार्यालय में पहुंचीं. जहां सफाई देखकर उन्होंने कहा कि जिस तरह चैंबर को साफ रखा गया है इस तरह वार्ड को भी साफ रखने में क्या परेशानी है? लेबर रूम के गंदगी से मरीजों को इंफेक्शन हो सकता है.

डीसी के निरीक्षण में लेस्लीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के दवा के स्टॉक में कई गड़बड़ियों को पकड़ा गया है. दवा का स्टॉक का ऑनलाइन एंट्री नहीं की गई थी नए और पुराने दवा एक साथ रखे हुए थे. स्टोर रूम में कई एक्सपायर दवा भी पड़े हुए थे. पूछताछ के क्रम में डॉक्टर के तरफ से बताया गया कि अस्पताल में बेड एवं अन्य सामानों की खरीदारी के दौरान जनप्रतिनिधि की तरफ से दबाव मांगे बनाया जाता है और टेंडर मांगा जाता है. टेंडर मिलने बाद प्रक्रिया में हस्ताक्षर करने की सहमति दी जाती है. निरीक्षण के क्रम में डीडीसी जावेद हुसैन भी मौजूद रहे.

लेस्लीगंज के अन्य इलाकों में भी स्वास्थ्य सुविधा का औचक निरीक्षण किया गया. अपर समाहर्ता कुंदन कुमार के द्वारा सेहरा, छतरपुर एसडीएम के द्वारा गेठा, सदर अनुमंडल पदाधिकारी के बांसडीह, सहायक समाहर्ता के द्वारा मुंदरिया एवं कोईरी पतरा का निरीक्षण किया गया.

इस औचक निरीक्षण के बाद सभी अधिकारी लेस्लीगंज प्रखंड कार्यालय में जमा हुए और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर समीक्षा बैठक की. इस पूरे मामले में पीएचसी प्रभारी के द्वारा प्रतिवेदन भी मांगा गया है. दवा के स्टॉक को लेकर लापरवाही बरतने वाले कर्मियों से जवाब भी मांगा गया है. पूरे मामले में सूचना जनसंपर्क विभाग के तरफ से निरीक्षण की जानकारी दी गई है.

