डीसी द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण, डॉक्टर से कहा- अपने चैंबर की तरह वार्ड को रखें साफ

पलामूः डीसी समीरा एस शनिवार को अचानक लेस्लीगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया. इस निरीक्षण में डीसी ने कई गड़बड़ियों को पकड़ा और स्वास्थ्य अधिकारियों को फटकार भी लगाई.

लेस्लीगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लेबर रूम और मरीज के वार्ड में गंदगी मिली. जिसके बाद डीसी चिकित्सा पदाधिकारी के कार्यालय में पहुंचीं. जहां सफाई देखकर उन्होंने कहा कि जिस तरह चैंबर को साफ रखा गया है इस तरह वार्ड को भी साफ रखने में क्या परेशानी है? लेबर रूम के गंदगी से मरीजों को इंफेक्शन हो सकता है.

स्वास्थ्य अधिकारियों से बात करतीं पलामू डीसी (ETV Bharat)

डीसी के निरीक्षण में लेस्लीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के दवा के स्टॉक में कई गड़बड़ियों को पकड़ा गया है. दवा का स्टॉक का ऑनलाइन एंट्री नहीं की गई थी नए और पुराने दवा एक साथ रखे हुए थे. स्टोर रूम में कई एक्सपायर दवा भी पड़े हुए थे. पूछताछ के क्रम में डॉक्टर के तरफ से बताया गया कि अस्पताल में बेड एवं अन्य सामानों की खरीदारी के दौरान जनप्रतिनिधि की तरफ से दबाव मांगे बनाया जाता है और टेंडर मांगा जाता है. टेंडर मिलने बाद प्रक्रिया में हस्ताक्षर करने की सहमति दी जाती है. निरीक्षण के क्रम में डीडीसी जावेद हुसैन भी मौजूद रहे.