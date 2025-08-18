यमुनानगरः हरियाणा के यमुनानगर में लगातार कई दिनों से मूसलाधार बारिश से भारी तबाही हुई है. भारी बारिश से कई इलाके में बाढ़ के कारण कई घरों को नुकसान हुआ है. कई पंचायतों के कई घरों में पानी भरा हुआ है. हजारों एकड़ में लगी फसलें तबाह हो चुकी है. कई इलाके में सड़कों पर पानी चढ़ गया है, इस कारण यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया है. इसी बीच सोमवार को डीसी पार्थ गुप्ता ने बारिश और बाढ़ से प्रभावित इलाके का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने प्रभावित लोगों से समस्याओं और नुकसान के बारे में जानकारी ली. मौके पर कई विभागों के पदाधिकारी मौजूद थे.

ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर निकाली भड़ास: ग्रामीणों से बातचीत के दौरान डीसी ने प्रभावित लोगों को समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी दिया. ग्रामीणों ने बारिश से हुई तबाही को लेकर जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली. ग्रामीणों का कहना है कि समय रहते बाढ़ बचाव के कार्य नहीं किए जाते और करोड़ों रुपए हर साल पानी की भेंट चढ़ जाते हैं. जैसे ही लोगों का नुकसान होता है अधिकारी मौके का मुआयना करने पहुंच जाते हैं. प्रभावित परिवारों ने कहा कि हर बार इलाके के हालात यही होते हैं.

यमुनानगर में बारिश से भारी तबाही (Etv Bharat)

'भारी बारिश हुई है, लेकिन हालात नियंत्रण में है': डिप्टी कमिश्नर पार्थ गुप्ता ने बताया कि मैंने गांवों में जाकर लोगों की समस्याओं को सुना और समझा है. उन्होंने कहा कि पिछले दो दिन से बारिश हो रही है. कई जगह ग्रामीण इलाकों के हालात जरूर बिगड़े हैं लेकिन स्थिति कंट्रोल में है. हमारे अफसर लगातार गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं. उन्होंने यह भी माना की कुछ इलाकों में जलभराव जरूर हुआ लेकिन आज भी हालात सामान्य है.

