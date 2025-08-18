ETV Bharat / state

यमुनानगर में बाढ़ से प्रभावित इलाकों में पहुंचे डीसी पार्थ गुप्ता, कहा- फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है - DC VISITED FLOOD EFFECTED AREA

हरियाणा के कई इलाके में बीते कई दिनों से लगातार भारी बारिश से व्यापक तबाही हुई है.

Yammunanagar DC Visited Flood Effected Area
बारिश के बाद बाढ़ प्रभावित इलाके का डीसी ने किया दौरा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 18, 2025 at 5:08 PM IST

यमुनानगरः हरियाणा के यमुनानगर में लगातार कई दिनों से मूसलाधार बारिश से भारी तबाही हुई है. भारी बारिश से कई इलाके में बाढ़ के कारण कई घरों को नुकसान हुआ है. कई पंचायतों के कई घरों में पानी भरा हुआ है. हजारों एकड़ में लगी फसलें तबाह हो चुकी है. कई इलाके में सड़कों पर पानी चढ़ गया है, इस कारण यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया है. इसी बीच सोमवार को डीसी पार्थ गुप्ता ने बारिश और बाढ़ से प्रभावित इलाके का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने प्रभावित लोगों से समस्याओं और नुकसान के बारे में जानकारी ली. मौके पर कई विभागों के पदाधिकारी मौजूद थे.

ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर निकाली भड़ास: ग्रामीणों से बातचीत के दौरान डीसी ने प्रभावित लोगों को समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी दिया. ग्रामीणों ने बारिश से हुई तबाही को लेकर जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली. ग्रामीणों का कहना है कि समय रहते बाढ़ बचाव के कार्य नहीं किए जाते और करोड़ों रुपए हर साल पानी की भेंट चढ़ जाते हैं. जैसे ही लोगों का नुकसान होता है अधिकारी मौके का मुआयना करने पहुंच जाते हैं. प्रभावित परिवारों ने कहा कि हर बार इलाके के हालात यही होते हैं.

यमुनानगर में बारिश से भारी तबाही (Etv Bharat)

'भारी बारिश हुई है, लेकिन हालात नियंत्रण में है': डिप्टी कमिश्नर पार्थ गुप्ता ने बताया कि मैंने गांवों में जाकर लोगों की समस्याओं को सुना और समझा है. उन्होंने कहा कि पिछले दो दिन से बारिश हो रही है. कई जगह ग्रामीण इलाकों के हालात जरूर बिगड़े हैं लेकिन स्थिति कंट्रोल में है. हमारे अफसर लगातार गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं. उन्होंने यह भी माना की कुछ इलाकों में जलभराव जरूर हुआ लेकिन आज भी हालात सामान्य है.

ये भी पढ़ें- यमुनानगर में भारी बारिश से श्यामू वाला और पानी वाला डैम टूटे, हजारों की आबादी प्रभावित, सैकड़ों एकड़ में फसल तबाह - HEAVY RAINS IN YAMUNANAGAR

HEAVY RAINS IN YAMUNANAGARयमुनानगर में बारिश से तबाहीYAMUNA NAGAR DC PARTH GUPTAयमुनानगर में मूसलाधार बारिशDC VISITED FLOOD EFFECTED AREA

