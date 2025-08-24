ETV Bharat / state

हजारीबाग में भारी बारिश को लेकर डीसी ने जारी किया अलर्ट, रामगढ़ में पतरातू डैम के सभी फाटक खोले गए - HEAVY RAIN

हजारीबाग में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित है. नदियां उफान पर है और सड़कों पर जगह-जगह जलजमाव से लोगों को परेशानी हो रही है.

Heavy Rain In Hazaribag
हजारीबाग में बारिश के बाद की स्थिति. (फोटो-ईटीवी भारत)
Published : August 24, 2025 at 6:30 PM IST

हजारीबाग/रामगढ़: मूसलाधार बारिश ने हजारीबाग में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. जिले के कई गांवों में सड़कों पर एक से डेढ़ फीट तक पानी बह रहा है. कटकमसांडी प्रखंड से होकर बहने वाली बलबल नदी पूरी तरह उफान पर है. वहीं लगातार बारिश की वजह से लोग घरों में रहने को मजबूर हैं. भारी बारिश के कारण क्षेत्र की बिजली व्यवस्था भी प्रभावित है.

वहीं कोडरमा जिले के तिलैया डैम के पांच फाटक खोल दिए गए हैं. हजारीबाग जिला प्रशासन ने भी भारी बारिश के मद्देनजर अलर्ट जारी किया है.हजारीबाग उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने भारी वर्षा को लेकर सभी विभागों को आपसी समन्वय स्थापित करते हुए काम करने का निर्देश दिया है. सभी प्रखंडों में नियंत्रण कक्ष को सक्रिय करने और प्राप्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी अलर्ट पर सभी पदाधिकारियों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है.

हजारीबाग में बारिश पर रिपोर्ट और डीसी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

हजारीबाग के स्थानीय भी कहते हैं कि इस बार जिस तरह से बारिश हुई है वह कभी भी देखने को नहीं मिली. 2 माह से पानी थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. हजारीबाग का छड़वा डैम भी पूरे उफान पर है. सुरक्षा के मद्देनजर डैम के फाटक खोल दिए गए हैं. स्थानीय कहते हैं कि डैम की चहारदीवारी कमजोर हो चुकी है. फाटक भी टूटा है. प्रशासन को इस पर ध्यान देने की जरूरत है.

Heavy Rain In Hazaribag
हजारीबाग का छड़वा डैम. (फोटो-ईटीवी भारत)

पिछले चार से पांच दिनों से बारिश का रौद्र रूप देखने को मिला है. सभी लोग घरों में दुबके हुए हैं. कामकाज प्रभावित हो रहा है. बाजार में भी सन्नाटा पसरा है और किसान परेशान हैं.हजारीबाग का पड़ोसी जिला चतरा में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है. हजारीबाग में भी लोग अपने घरों में कैद हो चुके हैं. जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि लोग बेवजह घरों से बाहर ना निकलें.

रामगढ़ में पतरातू डैम के सभी फाटक खोले गए

इधर, रामगढ़ जिले के पतरातू नलकारी डैम के कैचमेंट एरिया में लगातार भारी बारिश होने के कारण डैम पानी से लबालब भर गया है. वहीं लगातार बारिश से नलकारी नदी और घाघरा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. इसे देखते हुए प्रशासक, शेष परिसंपत्ति पीटीपीएस पतरातू द्वारा पतरातू डैम के सभी 8 फाटकों को खोल दिया गया है. आपको बता दें कि पतरातू डैम 1327.7 रेडियस लेवल (आरएल) तक पहुंच चुका है. लगातार पूरे इलाके में हो रही बारिश के कारण डैम के जलस्तर में वृद्धि हुई है.

रामगढ़ का पतरातू डैम. (वीडियो-ईटीवी भारत)

डैम में पानी की निकासी कर वर्तमान क्षमता 1328 को मैनेज किया जा रहा है. डैम में पानी की क्षमता 1332 रेडियस लेवल है. डैम के सभी आठ फाटकों को लगभग आठ साल पूर्व 25 जुलाई को खोला गया था. इस डैम से सीसीएल को, जेएसपीएल को और पीटीपीएस आवासीय कॉलोनी को जलापूर्ति की जाती है.

इस संबंध में पीटीपीएस शेष परिसंपत्ति के प्रशासक ने बताया की डैम की सुरक्षा को लेकर डैम के फाटकों को खोलकर जल निकासी की जा रही है. डैम के फाटक खोले जाने के बाद भी एहतियातन लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट करायी जा रही है, ताकि डैम के फाटक खोले जाने पर लोग नलकारी नदी और दामोदर नदी के आसपास नहीं जाएं.

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

