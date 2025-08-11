ETV Bharat / state

झारखंड में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर, आयोजन स्थल पर सुरक्षा से लेकर सुविधाओं तक फोकस - INDEPENDENCE DAY PREPARATION

रांची डीसी ने मोरहाबादी मैदान में चल रहे स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों का निरीक्षण किया. साथ ही अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए.

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों से बातचीत करते डीसी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 11, 2025 at 11:52 PM IST

रांची: जिले में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं. इस बीच सोमवार को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने मोरहाबादी मैदान में चल रहे स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों का विस्तृत निरीक्षण किया. उन्होंने मुख्य मंच, परेड ग्राउंड, अतिथि दीर्घा, आमजन के बैठने की व्यवस्था, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, सजावट, सुरक्षा प्रबंधन, पार्किंग, यातायात नियंत्रण और चिकित्सीय सुविधाओं की समीक्षा की.

डीसी ने निर्देश दिया कि सभी कार्य तय समय सीमा में और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं, ताकि समारोह सुचारु रूप से संपन्न हो सके. उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष जोर देते हुए कार्यक्रम स्थल के भीतर और बाहर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, विशेष ट्रैफिक प्लान और पार्किंग स्थलों के स्पष्ट चिन्हांकन के निर्देश दिए.

नगर निगम को मैदान व आसपास विशेष सफाई अभियान, कचरा निस्तारण, पेयजल टैंकर, मोबाइल शौचालय और स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए. इसके अलावा, एम्बुलेंस और चिकित्सकों की टीम मौके पर मौजूद रखने को कहा गया.

निरीक्षण के दौरान उपविकास आयुक्त सौरभ कुमार भुवनिया, एडीएम (विधि व्यवस्था) राजेश्वरनाथ आलोक, एसडीओ (सदर) उत्कर्ष कुमार, परियोजना निदेशक (आईटीडीए) संजय कुमार भगत, नगर पुलिस अधीक्षक अजीत कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी उर्वशी पांडेय सहित कई पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे. डीसी कार्यालय से इसकी जानकारी दी गई.

