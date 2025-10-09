ETV Bharat / state

बिलासपुर बस हादसे की जांच के लिए समिति गठित, 10 दिनों में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश

बिलासपुर बस हादसे की जांच के लिए एडीसी की अध्यक्षता में बनी कमेटी.

बिलासपुर बस हादसे की जांच के लिए समिति गठित
बिलासपुर बस हादसे की जांच के लिए समिति गठित (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 9, 2025 at 5:25 PM IST

3 Min Read
बिलासपुर: 7 अक्टूबर की रात हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में हुए बस हादसे में 16 लोगों की जान चली गई. जिसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं. वहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए एडीसी बिलासपुर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है, जो बस दुर्घटना के कारणों की जांच करेगी. इस समिति को 10 दिनों में अपनी जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं.

बिलासपुर बस हादसे की जांच के लिए समिति गठित

डीसी बिलासपुर राहुल कुमार ने कहा, "बिलासपुर के झंडूता तहसील के अंतर्गत भल्लू पुल के समीप हुई बस दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए एडीसी बिलासपुर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है. इस समिति में स्थानीय एसडीएम, डीएसपी, लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता और आरटीओ को बतौर सदस्य नामित किया गया है. इस समिति को आगामी 10 दिन के भीतर हादसे के कारणों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं".

प्रभावित परिवारों को दी गई फौरी राहत राशि

डीसी बिलासपुर ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से प्रभावित परिवारों को 25-25 हजार रुपये की फौरी राहत राशि प्रदान की जा चुकी है. साथ ही 4 लाख रुपये की राहत राशि मामलों को एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत कर जारी करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दे दिए गए हैं. इस हादसे में कुल 16 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है. जबकि दो बच्चों को सीएचसी बरठीं और उसके बाद एम्स बिलासपुर में उपचार देकर सुरक्षित घर भेजा गया. सभी मृतकों का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं.

सर्च ऑपरेशन किया गया बंद

राहुल कुमार ने कहा कि सर्च ऑपरेशन के दौरान किसी संभावित लापता व्यक्ति की जानकारी के लिए मीडिया, सोशल मीडिया एवं वीडियो संदेशों के माध्यम से सूचना प्रसारित की गई, लेकिन प्रशासन को किसी अतिरिक्त लापता व्यक्ति की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई. 8 अक्टूबर को दोपहर बाद सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया.

बस में सवार 18 लोगों में से 16 की मौत

डीसी उन्होंने राहुल कुमार ने कहा कि बस में केवल 18 लोग यात्रा कर रहे थे, जिनमें से 16 लोगों की दुखद मौत हुई. जबकि 2 बच्चों को सुरक्षित बचा लिया गया. मृतकों में 9 पुरुष, 4 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं. यह निजी बस (HP 69 5761) मरोतन से घुमारवीं जा रही थी, जो भल्लू पुल के समीप भूस्खलन की चपेट में आकर दुर्घटना की शिकार हुई.

