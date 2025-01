ETV Bharat / state

ठंड में ठिठुर रहे असहाय और गरीबों की ली सुध, बांटे गए कंबल - DC AND SP GIVEN AWAY BLANKETS

गरीबों को कंबल बांटते और प्रशासन और पुलिस के अधिकारी ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : 52 minutes ago