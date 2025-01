ETV Bharat / state

मंईयां सम्मान और धान खरीद में गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई, CSC संचालक की आईडी सस्पेंड, पैक्स अध्यक्ष पर FIR - ACTION OF GARHWA DC ON PACS AND CSC

मंईयां सम्मान राशि और धान खरीद पर डीसी का कार्रवाई ( ईटीवी भारत )

गढ़वा: जिले में बीते दिनों दो मामलों में डीसी ने सख्त कार्रवाई की है. पहला मामला खरौंधी प्रखंड में मंईयां सम्मान योजना में अनिमियता की है, जबकि दूसरा मामला मझिआंव प्रखंड के रामपुर पैक्स में धान घोटाले का है. इन दोनों मामलों को लेकर डीसी ने सीएससी संचालक की आईडी को सस्पेंड कर दिया जबकि पैक्स अध्यक्ष पर एफआईआर किया है. कार्रवाई को लेकर जानकारी देते डीसी (ईटीवी भारत) मंईयां सम्मान गड़बड़ी में हुई कार्रवाई

खरौंधी प्रखंड के कुपा पंचायत के CSC संचालक नवनीत कुमार पटेल, सत्यनारयण गुप्ता और अजित प्रजापति द्वारा गलत मंशा से जान बूझकर मंईयां सम्मान योजना के कुछ लाभुकों के खाता संख्या और IFSC कोड के स्थान पर अपने रिश्तेदार का खाता संख्या और IFSC कोड पोर्टल पर प्रविष्टि करने का मामला प्रकाश में आया था. मामला संज्ञान में आने के बाद अंचल अधिकारी, खरौंधी से जांच करायी. जांच के क्रम में शिकायत सही पाई गई. प्रतिवेदित किया गया है कि CSC संचालकों द्वारा एन्ट्री के समय लाभुकों के खाते के स्थान पर अपना या अपने रिश्तेदार का खाता संख्या डाल दिया गया है. जिससे राशि लाभुक के खाता में नहीं जाकर सीएससी या उनके सगे लोगों के खाते में जा रहा था. जांच में स्पष्ट हुआ कि ग्राम कूपा के 7 लाभुकों की राशि CSC संचालक नवनीत पटेल की पत्नी रेशमी देवी के खाता में अंतरित हुआ है. 5 लाभुकों के पैसा CSC संचालक सत्यनारायण गुप्ता के अपने खाता में और 9 लाभुकों की राशि CSC संचालक अजीत प्रजापति की माता लालती देवी के खाते में गई है. इस संबंध में सर्वप्रथम तीनों CSC ऑपरेटर द्वारा योग्य लाभुकों के खाते में बैंक के माध्यम से झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की राशि हस्तांतरित करायी गयी. मामले में अनियमितता बरते जाने पर तीनों CSC संचालक नवनीत कुमार पटेल, सत्यनारयण गुप्ता और अजित प्रजापति का ID तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया.

