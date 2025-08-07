Essay Contest 2025

भिलाई के डीएवी इस्पात पब्लिक स्कूल में हादसा, पंखा गिरने से छात्रा घायल, सुरक्षा पर सवाल - CEILING FAN FALLS IN BHILAI SCHOOL

सेक्टर-2 स्थित स्कूल में ये हादसा हुआ है. इसके बाद छात्रा को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई.

Ceiling fan falls in Bhilai school
भिलाई के डीएवी इस्पात पब्लिक स्कूल में हादसा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 7, 2025 at 7:51 PM IST

Updated : August 7, 2025 at 8:42 PM IST

3 Min Read

भिलाई: गुरुवार को भिलाई के सेक्टर-2 स्थित डीएवी इस्पात पब्लिक स्कूल में एक बड़ा हादसा हो गया. कक्षा चौथी में पढ़ने वाली एक छात्रा के ऊपर अचानक क्लासरूम की छत से पंखा गिरा. इस हादसे में छात्रा को चोट आईं हैं.

तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया: घटना होते ही स्कूल प्रशासन ने तुरंत छात्रा को पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया. इलाज के बाद डॉक्टरों ने छात्रा को छुट्टी भी दे दी है. स्कूल के एक शिक्षक ने बताया कि, छात्रा को हल्की चोटें आई थीं और अब वह ठीक है.

भिलाई के डीएवी इस्पात पब्लिक स्कूल में हादसा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस को सूचना नहीं दी गई: हैरानी की बात यह रही कि इस हादसे की जानकारी स्कूल प्रशासन ने पुलिस को नहीं दी. बाद में जानकारी मिलने पर भट्टी पुलिस खुद स्कूल पहुंची और मामले की जानकारी ली.

पहले प्लास्टर गिरा और अब पंखा, स्कूल भवन की हालत बेहद जर्जर है लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही. यह प्रशासन की घोर लापरवाही है- अभिषेक अवस्थी, निवासी सेक्टर 2

भिलाई के डीएवी इस्पात पब्लिक स्कूल में हादसा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इससे पहले भी हो चुकी है घटना: इस स्कूल में इस तरह की दूसरी बड़ी घटना है. पिछले साल भी इसी स्कूल में छत का प्लास्टर और स्लैब गिरने से एक छात्रा घायल हो चुकी है. लगातार हो रही घटनाएं स्कूल की खराब सुरक्षा व्यवस्था और रखरखाव में लापरवाही की ओर इशारा कर रही हैं.

हम घटना से बेहद दुखी हैं. बच्ची को हल्की चोट आई थी, इलाज के बाद डॉक्टरों ने छुट्टी दे दी है. ये हादसा ही है क्योंकि, इस साल गर्मी में पूरी तरह से मेंटेनेंस हुआ था. इसे आप पता कर सकते हैं- नीतीश नायर, शिक्षक, डीएवी स्कूल सेक्टर 2

स्थानीय लोगों और अभिभावकों में आक्रोश: घटना के बाद सेक्टर-2 के स्थानीय लोगों और छात्र-छात्राओं के अभिभावकों में आक्रोश है. एक स्थानीय निवासी ने बताया कि, स्कूल भवन की हालत काफी जर्जर हो चुकी है. उन्होंने कहा कि कई वर्षों से स्कूल में ठीक से मरम्मत नहीं हुई है.

जिला शिक्षा विभाग ने दिया कारण बताओ नोटिस: घटना की सूचना मिलते ही जिला शिक्षा विभाग भी हरकत में आ गया. जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद मिश्रा ने बताया कि स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पंखा हुक से गिरा था.

यह इस स्कूल में दूसरी बड़ी घटना है, प्रारंभिक जांच में पंखा हुक से गिरा पाया गया है, स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है. बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है. जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी- अरविंद मिश्रा, अधिकारी, जिला शिक्षा विभाग

बच्चों की सुरक्षा पर उठे गंभीर सवाल: इस घटना ने स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. अभिभावकों की मांग है कि स्कूल की पूरी इमारत की जांच कर आवश्यक मरम्मत की जाए और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो.

